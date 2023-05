Un jurado determina que Ed Sheeran no plagió la canción 'Thinking Out Loud'

Un jurado de un tribunal federal de Manhattan en Nueva York decidió que el cantautor Ed Sheeran no era culpable de quebrantar la ley de derechos de autor de la canción 'Thinking Out Loud'. Sheeran era acusado de copiar acordes del famoso éxito de Marvin Gaye 'Let's Get It On'.

El músico británico Ed Sheeran ganó el caso en el que se le acusaba de plagio de la canción 'Thinking Out Loud', éxito de su carrera que salió al mercado en 2014.

Según el jurado los herederos de Ed Townsend no lograron demostrar que la estrella del pop había copiado ilegalmente la clásica canción de 1973 de Marvin Gaye 'Let's Get It On'.

Ante la prensa Sheeran dijo: "Obviamente estoy muy feliz con esta decisión y parece que no tengo que dejar mi actividad profesional después de todo. Sin embargo, estoy increíblemente frustrado de que quejas sin fundamento como esta puedan llegar a los tribunales”, además afirmó que la decisión de la justicia ayudaría a proteger el proceso creativo de los escritores de canciones en los EE. UU. y en todo el mundo y que era “devastador ser acusado de robar la canción de otra persona cuando hemos puesto tanto trabajo en nuestro sustento”.

"Solo soy un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente la disfrute. No soy y nunca me permitiré ser una alcancía para que nadie la sacuda", dijo Sheeran después del veredicto.

Kathryn Townsend Griffin, hija de Ed Townsend, coguionista de Marvin Gaye "Let's Get It On", habla con los medios de comunicación cuando llega al Tribunal Federal de Manhattan para el juicio por derechos de autor contra el cantante Ed Sheeran en la ciudad de Nueva York, EE. UU. 26 de abril de 2023. REUTERS - SHANNON STAPLETON

El jurado de un tribunal federal de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos, decidió que no se logró determinar que Sheeran, su sello discográfico Warner Music Group y su editor de música Sony Music Publishing hubieran infringido la ley de derechos de autor.

La decisión llegó después de seis días de juicio y menos de tres horas de deliberaciones.

Sheeran acusado de copiar el "corazón" de la canción

Según los herederos Sheeran había copiado el "corazón" de la canción de Gaye, incluida su melodía, armonía y ritmo. Los abogados del cantante de pop argumentaron que las similitudes existentes en las canciones hacen parte de "bloques de construcción" musicales básicos que no pueden ser protegidos por derechos de autor.

Ed Sheeran acepta el premio a la mejor interpretación pop solista por "Thinking Out Loud" en la 58.ª entrega anual de los premios Grammy el lunes 15 de febrero de 2016 en Los Ángeles. Matt Sayles/Invision/AP - Matt Sayles

Sheeran durante el juicio negó los reclamos de infracción de derechos de autor y le dijo al jurado: "Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”.

Mientras estaba en el estrado, el cantautor tomó la guitarra y tocó la progresión de acordes de 'Thinking Out Loud' para posteriormente cantar las primeras palabras “Cuando tus piernas no funcionan como solían hacerlo”. Sheeran dijo que primero su amiga Amy Wadge tocó los primeros acordes cuando se encontraba de visita en su casa en Reino Unido y que posteriormente colaboraron en la letra.

Ben Crump, uno de los abogados que representa a los herederos, afirmó ante el jurado que Sheeran confesó haber copiado la canción de Gaye cuando la interpretó en vivo en un concierto. El cantante refutó estas afirmaciones y dijo que los cantantes de manera frecuente interpretan mezclas con otras canciones y que lo había hecho también con 'Crazy Love' de Van Morrison y 'I Will Always Love You' de Dolly Parton.

Una de los jurados, Sophia Neis, dijo a los periodistas que hubo "muchas idas y venidas" en la sala del jurado antes de que tomaran su decisión.

El cantante Marvin Gaye, quien falleció en 1984, había colaborado con Townsend para escribir 'Let's Get It On', que encabezó las listas de Billboard. La canción de Sheeran 'Thinking Out Loud' alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 en 2015.

Sheeran aún debe enfrentar otras dos demandas presentadas por el banquero de inversión y creador de 'Bowie Bonds' David Pullman's Structured Asset Sales LLC, que también posee intereses de derechos de autor en la canción de Gaye.

Sheeran ya había ganado un juicio en Londres por los derechos de autor de su éxito 'Shape of You'.

Los herederos de Gaye ganaron un juicio en Los Ángeles con las afirmaciones de que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams 'Blurred Lines' copiaba 'Got to Give It Up' de Gaye.

Con Reuters y AP

