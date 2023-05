Canadá: cerca de 90 incendios siguen activos en Alberta, 23 de ellos fuera de control

De un total de 86 incendios que azotan la provincia de Alberta, al menos 23 siguen sin ser controlados. Las conflagraciones han quemado decenas de miles de hectáreas y siguen forzando evacuaciones en varios municipios. Por el momento no se han reportado víctimas.

En ciudades como Calgary, en Alberta, los ciudadanos deben caminar con mascarillas. El humo de los 90 incendios que golpean esta provincia se ha vuelto espeso en las calles.

De acuerdo al más reciente informe de las autoridades locales, en esta provincia del oeste de Canadá, los incendios han quemado al menos 616.000 hectáreas, de las cuales 95.000 ardieron solamente del domingo al martes.

El estado de emergencia sigue activo en 22 municipios y cerca de 20.000 ciudadanos permanecen evacuados en centros de recepción que se han puesto a disposición de los ciudadanos. No se han reportado víctimas.

Miembros de la 3ª Infantería Ligera Canadiense participan en operaciones de prevención de incendios forestales cerca de Grand Prairie, Alberta, Canadá, el 12 de mayo de 2023. © Reuters

"En este momento, no se han reportado heridos al Centro Provincial de Coordinación de Emergencias. Eso no significa que las autoridades locales no estén teniendo lesiones en el lugar. (...) Lo bueno es que no hemos tenido una fatalidad hasta este momento", dijo Colin Blair, director ejecutivo de la Agencia de Manejo de Emergencias de Alberta.

Entre las poblaciones en peligro, se encuentran al menos nueve poblaciones indígenas al noroeste del país. Las más afectadas son las de la nación indígena Cree Little Red River, que se encuentra a unos 550 kilómetros al norte de la ciudad de Edmonton, también en Alberta.

Más refuerzos para luchar contras las llamas en camino

Christie Tucker, jefa de la unidad de información de Alberta Wildfire, indicó que en el momento hay 2.500 personas, entre personal de bomberos y voluntarios, luchando contra el fuego en la provincia.

Humo de un incendio forestal cerca del límite del Parque Nacional Wood Buffalo fuera del lago Fox, Alberta, Canadá, 14 de mayo de 2023. © Alberta Wildfire / Reuters

Por su parte, el ministro de Parques Forestales y Turismo, Todd Loewen, instó a las autoridades locales a hacer un balance del impacto del fuego y a aumentar el número de bomberos para dar respuesta a la emergencia. Está previsto que unas 1.000 personas especializadas en la contención de incendios lleguen en los próximos días.

En imágenes satelitales se puede ver cómo las columnas de humo se extienden desde Alberta hasta el norte de Estados Unidos.

La emergencia también está afectando la calidad del aire y la visibilidad en toda la provincia y el Gobierno local ha llamado a los ciudadanos a permanecer dentro de sus viviendas para prevenir intoxicaciones.

Unos 90 incendios forestales están activos en Alberta, con 23 fuera de control, según el Gobierno provincial, en Calgary, Alberta, Canadá, el 16 de mayo de 2023. © Leah Hennel / Reuters

Los incendios afectan la producción de petróleo en Canadá

El Regulador de Energía de Canadá informó este martes que la producción de petróleo en Alberta ha caído en cerca de un 4% a consecuencia de los incendios e indicó que varias compañías se han visto obligadas a reducir sus operaciones debido a las órdenes de evacuación de personal.

Alberta es la principal región productora de petróleo de Canadá, que es a su vez el cuarto país con mayor producción mundial de este combustible.

Los incendios se han propagado en medio de una inusual resequedad en el territorio, que vió subir los termómetros por encima de los 30 grados centígrados durante la semana pasada, unas temperaturas pocas veces antes registradas en el lugar.

Con Reuters y EFE

