Nueve días tiene Biden para lograr subir el techo de la deuda estadounidense

No se ha logrado el acuerdo sobre el techo de la deuda estadounidense, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue optimista. El Congreso tiene ahora hasta el 5 de junio, como indicó la secretaria del Tesoro Janet Yellen, para obtenerlo, de lo contrario las consecuencias serían devastadoras para la economía mundial.

Anuncios Lee mas

El mundo está a la espera de un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda estadounidense.

El contexto es que Estados Unidos puede pedir prestado solamente el límite que marca el Congreso, lo que requiere un acuerdo legislativo para enfrentar las deudas en este momento. Negociaciones en las que el presidente Joe Biden reitera estar tranquilo.

Si Estados Unidos no eleva el tope de la deuda, el país entraría en déficit financiero para gestionarla, un escenario perjudicial para su economía y con efectos colaterales en el mercado mundial.

"Las cosas tienen buena pinta, soy muy optimista", dijo el mandatario el viernes.

Sin embargo, las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos podrían prolongarse durante otra semana, ya que no se ha logrado un acuerdo.

El comentario del Presidente se da después que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, actualizara su estimación de la fecha límite después de la cual el país podría sufrir una suspensión de pagos. El viernes informó al Congreso que será el 5 de junio en cambio del primero del mismo mes. Un breve respiro para la Casa Blanca.

"Basándonos en los datos disponibles más recientes, ahora estimamos que el Tesoro no tendrá recursos suficientes para cumplir con las obligaciones del Gobierno si el Congreso no ha elevado o suspendido el techo de la deuda para el 5 de junio", detalló el viernes Yellen en una carta a los congresistas electos.

05:23

Yellen recordó que el Tesoro tiene que desembolsar en los dos primeros días de junio 130.000 millones de dólares para Seguridad Social, veteranos y beneficiarios de Medicaid (el programa de sanidad del Gobierno), llevando las arcas de Estado "en un nivel de recursos extremadamente bajo".

"Esperar hasta el último minuto para elevar el techo de deuda puede causar graves daños a los negocios y a la confianza de los consumidores", advirtió.

Por su parte, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó ese mismo día, que encontrar una solución es "esencial" para la economía mundial, al tiempo que subrayó que Estados Unidos tiene que hacer "más para reducir la deuda pública".

Gastos sociales, el centro de las negociaciones

Por lo tanto, la Casa Blanca está negociando con los republicanos para encontrar un acuerdo presupuestario de dos años, que ampliaría el límite de la deuda hasta 2025. Los republicanos piden como condición una disminución de los gastos.

El acuerdo incluiría recortar el gasto en 2024 e imponer un tope del 1% al crecimiento del del mismo en 2025. Congelaría algunos pagos, pero no afectaría a los presupuestos de defensa y de veteranos, según informaron The New York Times y el Washington Post.

Sin embargo, el republicano y presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, presiona para reducir gastos sociales, algo que Joe Biden intenta evitar. Así que las conversaciones sobre Medicaid, cupones de alimentos y otros programas de este tipo dividen a demócratas y republicanos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, habla con los reporteros después de reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. © Evan Vucci / AP

Los republicanos exigen, entre varias cosas, aumentar los requisitos de trabajo de los beneficiarios de prestaciones como la ayuda alimentaria, un viejo objetivo al que los demócratas se han opuesto enérgicamente.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, calificó las propuestas republicanas de "crueles y sin sentido".

Posible impago de facturas

El 19 de enero, Estados Unidos alcanzó su límite técnico de endeudamiento lo que llevó el Tesoro a utilizar "medidas extraordinarias" y limitar algunas inversiones del Gobierno para que pudiera seguir pagando sus obligaciones.

Sin embargo, según Yellen, estas medidas ya no serán suficientes desde el 5 de junio y la Casa Blanca necesita encontrar un acuerdo con el Congreso para poder aumentar el techo de deuda del país y así pagar sus facturas.

Estados Unidos, como casi todos los países, gasta más de lo que ingresa y requiere pedir prestado enormes cantidades de dinero. Sin embargo, existe un tope para que el gobierno solicite. Actualmente, el techo de la deuda de Estados Unidos es de 31 billones de dólares, el más alto en el mundo.

La noche cae en el Congreso de Estados Unidos, el 2 de diciembre de 2021. © J. Scott Applewhite / AP

Según la constitución estadounidense, el Congreso es el único que puede autorizar o aumentar el límite de endeudamiento, un trámite común en Estados Unidos. Sin embargo, con una Cámara de Representantes de mayoría republicana y un Senado de mayoría demócrata, Joe Biden se encuentra en una situación delicada para negociar.

Si se llega a un acuerdo con los republicanos, y que esté votado por la Cámara de Representantes, aún tendría que ser adoptado por el Senado.

Al no firmar rápidamente un acuerdo, Estados Unidos podría estar por primera vez en su historia en una situación de impago de sus facturas, lo que hace temer una crisis financiera global.

Con EFE, AP y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo