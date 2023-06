Hallan muerto en su celda a Ted Kaczynski, el terrorista conocido como ‘Unabomber’

El convicto famoso por enviar cartas explosivas en Estados Unidos durante la década de los 90 fue encontrado sin vida en una cárcel federal de Carolina del Norte, donde cumplía una sentencia de cadena perpetua. A sus 81 años, las razones de su deceso no fueron difundidas por el Buró Federal de Prisiones.

Este sábado 10 de junio, el terrorista Theodore Kaczyinski, apodado popularmente como el ‘Unabomber’, fue encontrado muerto en su celda en la prisión federal de Carolina del Norte. Las razones del deceso del recluso de 81 años no fueron especificadas, por la Oficina Federal de Prisiones.

La noticia fue dada por un portavoz del sistema penitenciario de Estados Unidos. El fallecimiento se dio en el centro médico de las instalaciones de Butner, a donde había sido trasladado en 2021 por su deficiente estado de salud.

Kaczynski estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de tres personas y por haber herido a otras 23, tras una serie de ataques con cartas explosivas durante la década de 1990 dirigidas a universidades, aerolíneas y personalidades vinculadas al desarrollo tecnológico, algo a lo que Kaczynski se oponía.

El FBI, quien le puso el sobrenombre ‘Unabomber’ como abreviatura de “University and Airline Bomber”, estuvo mucho tiempo detrás de su paradero hasta que pudo arrestarlo en su solitaria cabaña de Montana.

Theodore "Ted" Kaczynski es guiado a su lectura de cargos por alguaciles federales en Helena, Montana, el 4 de abril de 1996, luego de su arresto en relación con los infames atentados con bombas "Unabomber" y las muertes que causaron esas explosiones. © AP / Michael Macor

La figura y la historia de Kaczynski cautivó al pueblo estadounidense durante los 90, convirtiéndose en un caso mediatizado y, por momentos, hasta romantizado.

Este terrorista era un genio de las matemáticas que ingresó a la Universidad de Harvard a los 16 años. Nueve años después, ya era profesor asistente en Berkeley.

Alrededor de la década de los setenta, Kaczyinski se alejó de la vida académica, primero, y luego de la civilización, al recluirse en una cabaña sin luz ni agua corriente, que iluminaba con velas y donde vivía cazando conejos salvajes.

Desde allí envió explosivos en cartas como forma de rechazar el progreso tecnológico de la civilización. Muchos de los heridos perdieron dedos de la mano al abrir cartas aleatoriamente, lo que generó un estado de persecución en la sociedad estadounidense en un hecho cotidiano como recibir el correo.

En 1995, por pedido del gobierno creyendo que así se iban a terminar sus actos terroristas, 'The Washington Post' y 'The New York Times' le dieron lugar a Kaczynski publicando un manifiesto de 35.000 palabras donde daba su alegato contra la tecnología.

Un año después, Kaczynski fue arrestado por el FBI durante un megaoperativo que involucró a alrededor de 40 agentes. En 1998 se declaró culpable y fue sentenciado con cadena perpetua sin la posibilidad de salir en libertad condicional.

Hasta su traslado a Carolina del Norte, el matemático cumplió su condena en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, una de las más duras del país.

Con EFE

