“Estaba mejor en Colombia”: los obstáculos de los migrantes que prueban suerte en Washington

Las difíciles condiciones de vida en Estados Unidos ahogan el sueño americano de muchos inmigrantes indocumentados que llegan llenos de ilusiones. Es el caso de dos mujeres venezolanas que atravesaron el continente hasta alcanzar la capital estadounidense. En Washington se han visto desprovistas de trabajo y condiciones dignas de vivienda, por lo que ahora consideran volver sobre sus pasos. Esta es la historia.

En las afueras de Washington, un hotel abandonado volvió a abrir sus puertas. El lugar se convirtió en un lugar destinado a albergar a cientos de inmigrantes indocumentados que llegaron en autobuses desde Texas y Arizona.

En su interior viven dos mujeres venezolanas que hicieron parte de esos viajes. France 24 habló con ellas para conocer las condiciones en las que viven y los retos que afrontan en Estados Unidos. Ninguna de las dos quiso compartir su verdadero nombre para evitar el riesgo de ser desalojadas del hotel y quedar en la calle.

En el recinto, las paredes están llenas de humedad, los colchones tienen chinches y en muchas ocasiones la comida genera problemas de digestión. Sin embargo, no tienen otra opción.

“La alimentación no es digna para un ser humano, no lo es para un adulto ni para un niño. En cuanto a las camas, estas son muy obsoletas. En cuanto a la higiene de las sábanas y baños, no es la adecuada”, comparte *ede las migrantes venezolanas del estado Aragua que vivió varios años en Bogotá, la capital colombiana, antes de emprender su viaje a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

“¡No, esto no era lo que esperaba! Es totalmente diferente. Lo que pasa es que uno cuando viene en camino se ilusiona con los comentarios de muchas personas", relata la migrante de las costas venezolanas. Y agrega: "Pero cuando tú llegas, la realidad es otra".

“No recomiendo que hagan lo que yo hice para llegar acá”

Una inflación que superó el 9% en junio del 2022, alquileres de 3.000 dólares al mes por apartamentos de un cuarto y salarios mínimos estancados que no permiten costear las necesidades básicas, son realidades económicas que no aparecen en los cálculos de muchos migrantes antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

Cientos de miles siguen arriesgando sus vidas en su travesía hacia el norte en búsqueda del sueño americano. Ilusionados con proyectos de vida, llegan al país y rápidamente se dan cuenta que tienen que trabajar largas horas y en varios oficios para sobrevivir. En medio, diversos obstáculos como que cada vez es más difícil enviar dinero a sus familiares.

Semanas antes de que caducara el Título 42, 10.000 migrantes cruzaban ilegalmente la frontera al día y más de 200.000 lo han hecho desde que empezó el 2023.

Foto de archivo. Semanas antes de que caducara el Título 42 diez mil migrantes cruzaban ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos diariamente. © Fernando Llano / AP

“No recomiendo que hagan lo que yo hice para llegar acá, no vale la pena… Estaba mejor en Colombia”, dice Marta O., refiriéndose no solo a su travesía desde Colombia hasta México, sino por lo difícil que le ha sido encontrar ingresos suficientes para sobrevivir en Estados Unidos.

La situación se hace aún más compleja para los inmigrantes indocumentados porque muchas empresas se aprovechan y les pagan menos del salario mínimo. De hecho, según estas venezolanas, a muchas mujeres que trabajan en las cocinas de los estadios, restaurantes o en eventos, les incumplen con lo acordado o simplemente no les pagan.

“Yo conozco muchos casos de robo de salario. Lo escucho todos los días. Así las personas no tengan documentos para trabajar, tienen derechos y si los contratan para trabajar, tienen que pagarles lo justo. Estamos buscando abogados que los puedan defender”, dice Diana Fula, organizadora comunitaria de la ONG Congregation Action Network.

Según los migrantes indocumentados con los que habló France 24 en Washington, muchos de estos empleadores reclutan gente a través de redes sociales o por medio de otros trabajadores que contratan.

“La explotación va a seguir”

Según Fula, los migrantes buscan trabajar inmediatamente llegan. Sin embargo, se encuentran con que los empleadores no cumplen con sus promesas. Por lo que, asegura, la explotación seguirá hasta que no se aborde el problema de raíz.

Muy pocas empresas son judicializadas por contratar inmigrantes irregulares y, en cambio, muchas se aprovechan de que en EE. UU. hay más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que, aunque pagan impuestos, no tienen acceso al sistema legal para defenderse.

La última información disponible que revela la Universidad de Syracuse, muestra que entre abril de 2018 y marzo de 2019 solo 11 individuos —no empresas— fueron judicializados por contratar inmigrantes indocumentados. De este grupo, solo tres terminaron pagando tiempo en prisión. Durante ese mismo periodo, 85,727 inmigrantes fueron judicializados por entrar ilegalmente a Estados Unidos.

El desafío de sobrevivir sin papeles

Como la mayoría de migrantes, estas mujeres también quieren encontrar un trabajo estable, independizarse y “dejar de ser una carga”, como lo dice *Luisa B., la segunda migrante venezolana con la que habló France 24 y que también pidió anonimato.

“En realidad, el que quiera trabajar busca la manera de hacerlo y nosotros los venezolanos somos bastante guerreros y no paramos por algo como eso”, dice esta mujer que viajó desde Ecuador con su familia.

Sin embargo, agrega que tener una identificación sería de "bastante ayuda" porque, según dice, podrían optar por "mejores sueldos" y que les paguen "mejor la hora de trabajo".

Migrantes, que abordaron un autobús en Texas, guardan sus pertenencias en bolsas de plástico después de ser dejados a la vista del edificio del Capitolio de los EE. UU. en Washington. Foto de archivo. © Stefani Reynolds / AFP

"Hay muchas empresas que, sabiendo que el sueldo mínimo es de 16,10 dólares, están pagando menos. Quizás con ese ID podríamos ser más competitivos", añade Luisa B..

Su esposo, aunque sin papeles, trabaja en el sector de la construcción. Mientras, ella a veces se emplea como mesera en eventos o en las cocinas de los estadios, si logra dejar a sus niños bajo la supervisión de otras migrantes que se quedan en el hotel.

Sin embargo, sus opciones son muy limitadas porque al llegar al país de forma irregular, la patrulla fronteriza los despoja del pasaporte y su identificación. Su situación no le permite acceder a servicios de salud, financieros, legales y subsidios básicos, situación que ha obligado a otros migrantes a buscar identificación ilegal que les permita trabajar.

Estas y otras migrantes han ido al frente de la Alcaldía de Washington para pedir una identificación temporal mientras definen su estatus migratorio. Quieren trabajar y poder construir una vida después de meses de estar buscando trabajos informales. Esa es su única opción, ya no tienen documentos para considerar un posible retorno a Venezuela.

* Los nombres fueron cambiados a petición de la fuente

