Biden y Trump, señalados en un informe del Departamento de Estado sobre la retirada de Afganistán

Un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos publicado este viernes 30 de junio, que hace una revisión del manejo de la Administración de Biden de la retirada de Afganistán, hizo un balance de las consecuencias de la gestión de la salida de Estados Unidos de dicho país. El documento muestra las fallas a nivel logístico y de planeación. El informe también señala al expresidente Donald Trump.

En 2021, Estados Unidos decidió salir de Afganistán, donde hacía presencia militar desde 20 años atrás. Dos años después, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe que critica el manejo que le dio a la evacuación tanto el Gobierno de Joe Biden, como del expresidente Donald Trump.

El documento —del que solo se dieron a conocer una veintena de sus 87 páginas— señala que la retirada de las tropas tuvo “graves consecuencias para la viabilidad” y la seguridad de Afganistán y el gobierno respaldado por Estados Unidos. Además, señala que ninguno de los dos mandatarios y su gabinete tuvieron la capacidad de prever las consecuencias del operativo.

"Durante ambas administraciones hubo una consideración insuficiente a nivel superior de los peores escenarios y qué tan rápido podrían ocurrir", señala el documento.

Joe Biden anunció la retirada definitiva de tropas para el 11 de septiembre de 2021, justo en el momento en el que el motivo del inicio de la guerra de Afganistán, cumpla 20 años. © MASSOUD HOSSAINI / AFP

En ese sentido, asegura que no tuvieron en cuenta la posibilidad de un escenario como el que se vivió cuando los militares estadounidenses y de sus aliados dejaron el país. Poco tiempo después de la retirada, los talibanes avanzaron por Afganistán y tomaron Kabul. Entonces, el gobierno respaldado por EE. UU. tuvo que abandonar el país.

La retirada derivó en escenas de caos en Kabul. Multitudes de afganos desesperados se aglomeraban en el aeropuerto de la capital, algunos incluso se intentaron aferrar a los aviones en movimiento. Y poco después, un ataque terrorista del Estado Islámico mató a 13 militares estadounidenses y a más de 150 afganos frente a la puerta de un aeropuerto.

Fallas en la coordinación y logística

El documento muestra que uno de los principales problemas estuvo en la organización a nivel interno de los encargados del operativo. La planificación, según el texto, del Departamento de Estado para la evacuación "se vio obstaculizada" porque no estaba "claro" qué alto funcionario "tenía la iniciativa".

"La complicada estructura del grupo de trabajo del Departamento que se creó cuando comenzó la evacuación resultó confusa para muchos participantes, y la gestión del conocimiento y la comunicación entre varias líneas de esfuerzo fue problemática", se leía en el documento.

Sin embargo, el informe no solo apunta a las fallas del Gobierno de Biden. También muestra que las condiciones en que se dio la retirada estuvieron condicionadas por el liderazgo de Donald Trump, quien había pactado meses atrás la salida del país de las tropas estadounidense, lo que dejó poco tiempo para los preparativos.

Obstáculos en la evacuación

Más allá de la planificación hubo varios puntos que entorpecieron la operación. Uno de ellos fue la manera en que se desarrollaron las evacuaciones.

Según el Departamento de Estado, fue imposible garantizar que las personas en el terreno recibieran llamadas o comunicaciones de congresistas o ciudadanos que pedían la asistencia humanitaria a ciudadanos afganos que podrían estar en riesgo.

Cientos de personas se reúnen, algunas con documentos, cerca de un puesto de control de evacuación en el perímetro del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, Afganistán, el 26 de agosto de 2021. © AP/Wali Sabawoon

"Con la respuesta a tales demandas, a menudo se puso a los empleados del Departamento de Estado en un mayor riesgo y se obstruyeron los esfuerzos para sacar a un mayor número de ciudadanos" de Afganistán, señala el documento.

Según las cifras de Reuters, unas 125.000 personas, incluidos casi 6.000 estadounidenses, fueron evacuadas de Kabul antes de que los últimos soldados estadounidenses partieran el 30 de agosto de 2021.

Tanto Biden como Trump se defienden

Aunque tanto Biden como Trump se ven salpicados por el informe, ambos líderes políticos salieron a la defensa de su gestión.

Por parte de Biden, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, defendió el manejo de la actual Administración: "Tenía que tomar una decisión", aseguró. Y añadió que Estados Unidos había invertido "miles de millones de dólares en una guerra sin final a la vista". Y concluyó: "Quería detener eso, quería terminar con eso".

El propio presidente fue interrogado sobre el tema este viernes. Biden no reconoció las fallas y sentenció:"¿Recuerdan cuando dije que Al-Qaeda no estaba allí? Dije que no estaba allí, dije que no podemos ayudar a los talibanes. ¿Y qué pasa ahora?, ¿qué está ocurriendo? Lean la prensa. Yo tenía razón".

President Biden on Afghanistan withdrawal: "Read your press. I was right." pic.twitter.com/ReQE74xfE9 — CSPAN (@cspan) June 30, 2023

Mientras que por la parte de Trump, su portavoz, Steven Cheung, escribió en un correo electrónico: "Solo hay una persona responsable de la desastrosa retirada de Afganistán: Joe Biden".

Muchos señalan la retirada de Estados Unidos y de sus aliados como un factor determinante del retroceso en los derechos humanos en Afganistán, sobre todo para las mujeres, que han perdido muchas de sus libertades.

Con EFE y Reuters

