"Firmé y pensé que se estaban protegiendo de las demandas. No pensé que alguien moriría en el Titan"

Nueva York, Estados Unidos – France 24 habló con uno de los antiguos pasajeros del Titan: "Stockton Rush no buscaba dinero, estaba convencido de que su sumergible era seguro", dice el periodista de la cadena estadounidense 'CBS' David Poque. Sin embargo, qué causó la implosión y qué pasará con esta industria de sumergibles luego de la tragedia siguen siendo interrogantes a dilucidar.

El periodista de la cadena de televisión estadounidense 'CBS News' David Pogue es una de las pocas personas en el mundo que ha podido ver de cerca los restos del Titanic que yacen a 3.800 metros de profundidad en el océano Atlántico.

Pogue subió a bordo del sumergible Titan tres inmersiones antes de que implosionara y acabara con la vida de sus cinco tripulantes. "Fue la ruleta rusa. Tuve suerte de no ser yo", confesó a France 24. Ahora muchos acusan al CEO de la compañía OceanGate Expeditions, Stockton Rush, de ser "un estafador que sabía que esto era peligroso, que estaba dispuesto a matar para ganar dinero. No creo que sea el caso, él realmente creía que su sumergible era seguro".

Aun así, Rush nunca homologó su Titan porque sabía que no pasaría las pruebas dado que, según explicó en una entrevista de televisión en 2021, "mi sumergible es tan innovador (por los materiales de construcción) que no encaja en el marco normativo de la industria naval". En marzo del 2018, la 'Marine Technology Society' también le alertó de los problemas de seguridad que podía suponer: "El enfoque experimental actual adoptado por OceanGate Expeditions podría generar resultados negativos (desde menores hasta catastróficos)".

27.03.2018 Carta al propietario de OceanGate: “Nuestra aprensión es que el enfoque experimental actual adoptado por Oceangate podría generar resultados negativos (desde menores hasta catastróficos) que tendrían graves consecuencias. Se podía haber evitado la desgracia? pic.twitter.com/vRdtt1LcXP — Mamen Sala (@MamenSala) June 27, 2023

Quedan muchas dudas todavía sobre qué causó la implosión del sumergible, si será posible recuperar los cuerpos de los tripulantes fallecidos, las consecuencias que tendrán los hechos para la propia compañía y si el siniestro cambiará la regulación de este tipo de embarcaciones.

La mayor parte del operativo de búsqueda ya ha regresado a tierra, pero un pequeño robot controlado de manera remota, la tripulación de su barco matriz y unos pocos tripulantes de apoyo siguen rastreando el fondo marino para recuperar lo máximo posible de los restos del Titan y poder dar respuesta a la pregunta más importante ahora: ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que la misión fracasara?

La teoría relacionada con los materiales de construcción del sumergible

El periodista David Pogue defiende una teoría que muchos expertos han compartido acerca de lo que provocó la implosión. "El Titán implosionó, no porque estuviera hecho de fibra de carbono, sino porque estaba hecho de fibra de carbono, titanio y plexiglás", cuenta el periodista a France 24.

"Y luego bajando y subiendo y bajando 20 veces. Gradualmente, esos tres materiales se expanden y contraen en diferentes cantidades bajo presión. Así que creo que, con el tiempo, algo se debilitó y hubo un sello que se soltó. Esa es esa es mi creencia. Y la única forma de evitar eso sería no diseñar esto en absoluto".

Pogue no contaba con esta información antes de subirse al Titan el verano del 2022. Aun así, si era consciente de que se trataba de un "artefacto experimental", que no contaba con "homologación", como explica el documento que los tripulantes deben firmar antes de iniciar su visita al Titanic y cuando ya han pagado 250.000 dólares por el viaje.

"He ido a nadar con tiburones, y a menudo me piden cosas peligrosas (en el programa en el que trabaja". Y en todas esas expediciones, asegura el periodista, le han hecho firmar mismo documento. "Son solo cosas de abogados. Es lo que pensaba (cuando firmé el acuerdo de OceanGate). Pensé que solo se estaban protegiendo de las demandas. Realmente no pensé que alguien moriría".

"Había algo en el fondo que me decía que esto es peligroso, pero intelectualmente estaba completamente satisfecho"

Durante su expedición al fondo marino, Pogue cuenta en un video que durante su viaje perdieron la comunicación con la nave matriz y estuvieron perdidos durante dos horas y media. De hecho, en la primera inmersión no llegaron a ver los restos del transatlántico y por eso Rush -el gerente de la empresa- les ofreció volvió a bajar en otra ocasión que fue más exitosa.

Horas antes de embarcarse en el sumergible, reconoce el periodista a France 24: "Había una diferencia en mí entre mi sentido de seguridad emocional e intelectual".

El sumergible Titán, operado por OceanGate Expeditions para explorar los restos del Titanic hundido frente a la costa de Terranova, se sumerge en una fotografía sin fecha. © OceanGate Expeditions/Vía Reuters

Pogue cuenta que la noche anterior no consiguió dormir, "porque el barco" donde pasas la noche antes previa a la inmersión (a 1.500 km de la costa de Terranova, Canadá), "se balanceaba". "Y en el fondo había algo que me decía que era peligroso, pero intelectualmente estaba completamente satisfecho. Quiero decir, no estaba preocupado en absoluto". Cuando subieron al sumergible, todo cambió, desparecieron todos los miedos y "estábamos todos emocionados".

El CEO de OceanGate "se veía así mismo como un vaquero tan rebelde como Elon Musk o Steve Jobs"

Stockton Rush era quien más lo disfrutaba, quería hacer historia. En una entrevista con una cadena estadounidense en 2021 aseguraba que "el futuro no estaba en Marte, sino en el fondo marino", del que no sabíamos nada. De hecho, solo se ha cartografiado menos del 10% del mismo a nivel mundial.

"Él se vio a sí mismo como un vaquero tan rebelde como Elon Musk o Steve Jobs, haciendo las cosas de mejor manera, de una nueva manera". Su plan era documentar lo que quedaba del Titanic antes de que se desintegrara o lo arrastrara la corriente. "De hecho, no estaba ganando dinero con este negocio", explica Pogue que le confesó Stockton Rush. "Esperaba ganar algún día", porque el Titan no era barato, "solo la gasolina del sumergible durante un verano costaba un millón de dólares".

"Esa cosa", cuenta Pogue refiriéndose al Titan, "había completado 20 viajes a los restos del Titanic sin problema".

Le preguntamos a Pogue si después de la desgracia ocurrida seguirá realizando reportajes de televisión de experiencias con riesgo, y la respuesta es clara: ¨No, he terminado. Mi esposa nunca me dejaría hacer algo arriesgado de nuevo¨.

