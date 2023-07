El autor de la matanza racista de 2019 en Texas fue condenado a 90 cadenas perpetuas

El pistolero blanco que mató a 23 personas en el ataque contra compradores hispanos en un Walmart de la ciudad de El Paso, en el estado sureño de Texas, fue sentenciado el viernes a 90 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún podría enfrentar más castigos, incluida la pena de muerte.

Anuncios Lee mas

Un juez federal condenó a 90 cadenas perpetuas al autor del tiroteo masivo que mató a 23 personas e hirió a otras 22 en un Walmart de Texas, en uno de los ataques más mortíferos contra latinos en la historia moderna de Estados Unidos.

La sentencia dictada por el juez federal David Guaderrama el viernes 7 de julio en la ciudad texana de El Paso se adhiere a un acuerdo de culpabilidad de febrero en el que el tirador Patrick Crusius, de 24 años, se declaró culpable y aceptó 90 cadenas perpetuas consecutivas para evitar la pena de muerte federal.

En la declaración de culpabilidad se incluían 45 cargos de violación de delitos de odio y 45 cargos de uso de arma de fuego durante un delito violento.

El fiscal federal Ian Martinez Hanna sostiene una carpeta de documentos de la Declaración de impacto de la víctima mientras camina fuera de la corte para almorzar en el segundo día de la audiencia de sentencia del tirador masivo Patrick Crusius en El Paso, Texas, el jueves 6 de julio de 2023. AP - Andres Leighton

Patrick Crusius no habló ante el tribunal y no mostró ninguna reacción cuando se leyó la sentencia.

Su abogado, Joe Spencer, hizo una declaración por él en la que dijo que el tirador sufría una enfermedad mental que le llevó a llevar a cabo el tiroteo. "Patrick actuó con su cerebro roto y cimentado en delirios", dijo Spencer.

Los fiscales rebatieron esa afirmación y dijeron que Crusius sabía lo que hacía cuando llevó a cabo la masacre.

Un ataque contra “la invasión hispana” de Estados Unidos

El 3 de agosto de 2019, Crusius, entonces de 21 años, visitó una tienda Walmart de El Paso sin portar armas. Luego regresó, equipado con protectores de sonido en los oídos, gafas plásticas para los ojos y un rifle semiautomático, con el cual disparó indiscriminadamente.

Después de entregarse ese mismo día a las autoridades e identificarse como el perpetrador, dijo a los investigadores que había elegido para su ataque la tienda Walmart porque está cerca de la frontera con México y porque la frecuentan clientes hispanos, según la documentación del juicio.

En esta foto del 12 de agosto de 2019, los dolientes visitan el monumento improvisado cerca de Walmart en El Paso, Texas, donde 22 personas murieron en un tiroteo masivo que la policía investiga como un ataque terrorista contra latinos. AP - Cedar Attanasio

Según la Policía, Crusius condujo más de 700 millas desde su casa cerca de Dallas para atacar a los latinos. Momentos antes de que comenzara el ataque, publicó en Internet un manifiesto en el que se quejaba de una "sustitución cultural y étnica" y de una "invasión hispana" de Estados Unidos.

Las personas asesinadas tenían edades muy variadas, desde un atleta de instituto de 15 años hasta varios abuelos ancianos. Entre ellos había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, profesores, comerciantes, entre ellos un antiguo trabajador del hierro, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera estadounidense en viajes rutinarios de compras.

Paul Jamrowski, padre de Jordan Anchondo y suegro de Andre Anchondo, quienes murieron en el tiroteo masivo de Walmart en El Paso, rompe a llorar mientras habla con los medios frente a la corte federal en El Paso, Texas, el miércoles 5 de julio 2023. AP - Andres Leighton

"Seguimos aquí y no vamos a ir a ninguna parte”

La sentencia en El Paso se dictó tras dos días de declaraciones de 36 familiares de los fallecidos y sobrevivientes de la matanza. Uno a uno, aprovecharon su primera oportunidad desde el tiroteo para dirigirse directamente a Crusius, describiendo cómo sus vidas se han visto trastocadas por la pena y el dolor.

La tía de Amaris Vega murió en el ataque y su madre sobrevivió por poco a una herida en el pecho del tamaño de una pelota de softball. En el juicio, Vega criticó el "patético y lamentable manifiesto" de Crusius, que prometía librar a Texas de los hispanos.

Amaris Vega, cuya tía Teresa Sánchez murió y su madre y abuela resultaron heridas en el tiroteo masivo de Walmart, habla con los medios frente a la corte federal en El Paso, Texas, el jueves 6 de julio de 2023. AP - Andres Leighton

"¿Pero adivina qué? No lo has conseguido. Fracasaste", le dijo el jueves en el tribunal. "Seguimos aquí y no vamos a ir a ninguna parte. Y durante cuatro años has estado atrapado en una ciudad llena de hispanos. ... Así que deja que eso se hunda".

Margaret Juárez, cuyo padre de 90 años murió en el ataque y cuya madre resultó herida pero sobrevivió, dijo que le parecía irónico que Crusius pasará su vida en prisión entre reclusos de minorías raciales y étnicas. Otros presentes en la sala aplaudieron mientras ella celebraba su libertad.

"Nada en las aguas de la cárcel", le dijo a Crusius. "Ahora vamos a disfrutar del sol. (...) Todavía tenemos nuestra libertad, en nuestro país".

Fiscales de Texas buscarán la pena capital

Margaret Leachman, primera ayudante del fiscal federal del distrito oeste de Texas que llevó el caso, dijo en una declaración escrita que espera que las familias de las víctimas encuentren "cierta finalidad y paz" con la sentencia.

"La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas continuará persiguiendo enérgicamente a quienes cometen actos violentos por prejuicios u odio, buscando justicia en nombre de las víctimas y sus seres queridos", declaró Leachman.

Estados Unidos es el país con más armas en manos de civiles. © AFP

Patrick Crusius aún se enfrenta a otro juicio en un tribunal estatal de Texas, que podría acabar con su condena a muerte por llevar a cabo este tiroteo masivo.

"Aún vamos a procesar al tirador del Walmart. Y aún buscaremos la pena de muerte", señaló el fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks, quien no obstante reconoció que será el jurado el que decida el destino del reo.

Hicks dijo no saber cuándo comenzará el juicio estatal, pero aseguró que será en algún momento de 2024 o 2025.

Con AP, Reuters y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo