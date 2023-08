Juez desestima contrademanda de Donald Trump contra la escritora E. Jean Carroll

El expresidente interpuso una demanda por difamación contra Carroll después de que la escritora expresara en una entrevista televisada que Trump la violó sexualmente, a pesar de que el veredicto del juicio que los dos sostuvieron en mayo solo había encontrado al magnate culpable por abuso sexual. Este lunes 7 de agosto, el juez del distrito de Manhattan, Lewis Kaplan, desestimó los alegatos del ahora precandidato republicano a la presidencia.

"La diferencia entre las declaraciones supuestamente difamatorias de la Sra. Carroll —que el Sr. Trump la 'violó' según la definición de la Ley Penal de Nueva York— y la 'verdad' —que el Sr. Trump penetró digitalmente por la fuerza a la Sra. Carroll— son mínimas", sentenció Kaplan este lunes. El dictamen hacía referencia a que el jurado en el juicio resuelto el 9 de mayo no pudo encontrar evidencia de una penetración de parte del expresidente hacia la escritora. Sin embargo, sí había pruebas de que Trump introdujo sus dedos en la vagina de Carroll "deliberadamente y por la fuerza".

Según el juez, el hecho de que el veredicto de ese primer juicio lo hubiera encontrado culpable de abusar, aunque digitalmente y no con su pene a la escritora, ya establecía una "verdad sustancial" en las declaraciones por las que Trump alega lo estarían difamando.

La abogada de Carroll, Robbie Kaplan —en ningún aspecto relacionada con el juez Lewis Kaplan— se mostró feliz con el fallo del juez, pero también mencionó que "E. Jean Carroll espera obtener daños compensatorios y punitivos adicionales" por los efectos de la fallida demanda del expresidente.

Carroll y Trump se verán las caras en un juzgado una vez más el próximo 15 de enero, está vez para saber la resolución de una demanda pendiente por difamación, pero en esta ocasión será el magnate el demandado.

E. Jean Carroll llega al tribunal federal de Manhattan, en Nueva York, el 9 de mayo de 2023, mientras el jurado delibera en su demanda contra Donald Trump © Ed Jones / AFP

Una contrademanda fallida

Una derrota legal más para el 45.º presidente de los Estados Unidos, esta vez, en contra de la escritora, que ya le ganó un juicio el pasado 9 de mayo. Y que derivó, precisamente, en la querella impulsada por el equipo legal de Trump.

En mayo, el jurado civil de aquel juicio encontró que el millonario abusó sexualmente a E. Jean Carroll dentro de los probadores de una tienda Bergdorf Goodmann en la década de 1990. Sin embargo, no encontraron pruebas suficientes para dictaminar el delito de violación, tal como está tipificado en la Ley Penal de Nueva York.

A pesar de lo anterior, Carroll salió un día después del dictamen en una entrevista con la cadena estadounidense 'CNN', en donde fue cuestionada por el resultado del juicio, en el que ganó cinco millones de dólares como indemnización de los bolsillos del expresidente.

La escritora afirmó que al escuchar que el jurado no había encontrado culpable a Trump por violarla, se dijo a sí misma "Oh, sí, lo hizo. Oh, sí, lo hizo". Además de que, saliendo del tribunal, la excolumnista de la revista 'Elle' le habría dicho a un miembro del equipo legal de Trump: "Él lo hizo, tú lo sabes".

Estas palabras provocaron que el exmandatario interpusiera una demanda por difamación en contra de la escritora, alegando que las declaraciones eran "falsas" y "contrarias al veredicto del jurado", por lo que el equipo legal de Trump pidió que Carroll se retractase, además de una gran suma de dinero como indemnización. Sin embargo, el juez Kaplan le dio la razón a la parte demandada.

ARCHIVOEl expresidente Donald Trump camina para hablar con los periodistas antes de abordar su avión en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el 3 de agosto de 2023, en Arlington, Virginia. © Alex Brandon/ AP

Además, Trump ya enfrenta una demanda similar por parte de la escritora y su equipo legal, ya que el expresidente describió las acusaciones de Carroll como un "engaño y una mentira" a través de su perfil en la red social TruthSocial —de la que es dueño— además de calificar a Carroll como una "loca" que "inventó una historia fraudulenta". La excolumnista exige una indemnización de aproximadamente 10 millones de dólares por los constantes ataques públicos que ha recibido por parte de Trump.

El proceso legal activo con E. Jean Carroll se suma a una lista de duelos judiciales que el precandidato republicano enfrenta, entre los que se encuentran los casos abiertos por el Departamento de Justicia por los documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago y el involucramiento de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Procesos judiciales que sin duda provocan turbulencia en sus aspiraciones por regresar a la Casa Blanca el próximo año.

