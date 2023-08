Hawái: el fuego arrasa en la isla de Maui y al menos seis personas muertas

Los incendios forestales en Hawái han causado la muerte de al menos seis personas, la evacuación de más de 2.100, y el rescate en el mar de otras 12 que huyeron de las llamas hacia el océano. El fuego ha reducido a cenizas docenas de casas y edificios, dejando sin electricidad a más de 14.000 hogares. El estado de emergencia fue declarado el martes 8 de agosto en la noche. El presidente Joe Biden ordenó movilizar recursos federales para ayudar en las operaciones de rescate.

Anuncios Lee mas

Una experiencia “apocalíptica”, según la describieron sobrevivientes de los incendios.

Fuertes vientos, en parte relacionados con el huracán Dora, avivan incendios forestales en Hawái. El estado de emergencia fue anunciado el martes 8 de agosto en la noche por la vicegobernadora Sylvia Luke, que habló de hospitales “saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo” en la isla de Maui, la principal afectada del archipiélago en el Pacífico.

También se reportaron el miércoles 9 de agosto incendios en la Isla Grande, aunque de momento, de menor amplitud.

El presidente Joe Biden ordenó que "todos los recursos federales disponibles en la isla ayuden a dar respuesta a los incendios forestales en Hawái".

Aún no se tienen cifras exactas de la cantidad de heridos ni del alcance de las pérdidas materiales, dijo la portavoz del Condado de Maui, Mahina Martin, quien agregó que debido a los fuertes vientos, que alcanzaron velocidades de hasta 129 kilómetros por hora en el interior de la isla, los helicópteros de los bomberos no han sido completamente capaces de apagar los incendios lanzando agua desde el cielo, ni de medir más exactamente su extensión.

Las principales áreas afectadas en la isla de Maui son la ciudad de Lahaina, en la costa, y el pueblo de Kula, en el área montañosa de la isla.

Imágenes compartidas por los residentes en redes sociales muestran al fuego consumiendo construcciones del centro histórico de Lahaina. Un vídeo aéreo compartido por las autoridades de la isla muestra cuadras enteras de edificios en llamas, y una nube densa de humo elevándose en el aire.

BREAKING: Aerial view from Lahaina, Maui in Hawaii shows extremely devastating scenes, majority of structures destroyed by apocalyptic wildfires pic.twitter.com/kBhoI5kv02 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 9, 2023

Debido a los vientos, “el fuego puede estar a varias millas de su casa, pero en un minuto o dos, puede estar a su puerta”, alertó el Jefe Adjunto de la unidad de bomberos, Jeff Giesea. En Kula, el alcalde Richard Bissen estima que más de 1.000 hectáreas fueron quemadas.

La ciudad turística de Lahaina, en la isla de Maui, devastada por las llamas el 9 de agosto de 2023. © Reuters / Mason Jarvi

Las autoridades locales y la Cruz Roja abrieron sitios para los centenares de personas evacuadas. Más de 2.100 pasaron la noche en centros de evacuación, según cifras de AP.

El alcalde de la Isla Mayor, Mitch Roth, anunció que también cuentan con un plan para evacuar 400 personas de cuatro comunidades.

Cerca de 2.000 personas, recién llegadas o a punto de partir, se encuentran refugiadas en el aeropuerto de Maui.

El Palacio del Congreso en Honolulu, capital de Hawái, se está preparando para acoger a miles de personas evacuadas, turistas y locales.

Sylvia Luke detalló que “la línea de emergencia no funciona, el servicio celular no funciona, los teléfonos no funcionan”. La incertidumbre reina entre los habitantes de Hawái.

“Esta situación no tiene precedente”, dijo Mahina Martin.

Lahaina: la ciudad más afectada por los incendios

En Lahaina, ciudad de unos 13.000 habitantes, “el muelle ha sido destrozado”, declaró una de las sobrevivientes. “Cada uno de los barcos ardía en llamas”, dijo. La destrucción de la estructura y de la mayoría de los barrios de la ciudad fue confirmada por Sylvia Luke.

Algunos habitantes huyeron de las llamas hacia el océano, detalló Kennet Hara, mayor general del Ejército estadounidense. La Guardia Costera los rescató del mar.

Según reportes de los ciudadanos, debido a la falta de líneas de comunicación, todo se transmitía de boca en boca. “La gente corría por la calle diciendo “¡tienes que salir!”. Había gente en bicicleta diciéndole a la gente que se fuera”, dijo Claire Kent a 'CNN'. Cree que hay personas que no consiguieron escapar.

El fuego arrasó con Front Street, la principal calle comercial de Lahaina. Aunque aún no se tienen estimaciones del alcance de las pérdidas materiales, el empresario Alan Dickar dijo a AP que “todo lo significativo que poseía quedó hecho cenizas hoy. Estaré bien: salí indemne”.

Miembros de un equipo de bomberos del Departamento de la Tierra y de Recursos Naturales de Hawái luchan contra las llamas en Kula, en la isla de Maui, el 8 de agosto de 2023. Varias comunidades se vieron obligadas a evacuar. © AP - Matthew Thayer

Tiare Lawrence, residente de Pukalani, al este de Lahaina en la isla de Maui, recibió en su casa a 14 familiares que huyeron de la ciudad.

Lawrence dijo al medio local 'Hawaii News Now' que aún no tenía información sobre el paradero de sus familiares más inmediatos y agregó que Maui no es solo un destino turístico, sino que se vive con un fuerte sentido de comunidad. “A todos mis conocidos en Lahaina se les quemaron sus casas. (...) Tengo el corazón destrozado. La vida de todos dio un giro trágico en las últimas 12 horas”.

¿Qué se sabe de los orígenes del fuego?

La sequedad de la vegetación, la velocidad de las ráfagas y los bajos niveles de humedad en la isla son factores que podrían explicar las dimensiones de los incendios, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. La Universidad de Hawái señala que aunque los incendios forestales ocurren casi anualmente en la isla, el alcance de los que se están desarrollando es inusual.

Las autoridades indican que los vientos provocados por el huracán Dora son un factor explicativo de la velocidad de las ráfagas que avivan el fuego en Hawái, derribando también los árboles y postes de electricidad que dificultan las actividades de rescate. El huracán se encontraba a 805 kilómetros de la isla el miércoles a las cinco de la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Para Jeff Powell, meteorólogo en Honolulu, los incendios son una “consecuencia periférica” (y no directa) del huracán.

Los incendios forestales eran raros en los ecosistemas de las islas tropicales, antes de la llegada de los humanos, según explica AP. Por ende, el ecosistema de la isla no es particularmente resiliente a este tipo de incendios. Las consecuencias del fuego no solo afectan a la vegetación de la isla, sino a la del océano una vez la lluvia arrastra la tierra quemada.

Con AP, AFP, Reuters y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo