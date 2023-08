“Solo quiero una cama”: la crisis migratoria desborda a Nueva York y se extiende a Massachusetts

CRISIS MIGRATORIA

Nueva York ha mostrado al mundo una imagen de la migración sin precedentes. En las últimas semanas, centenares de solicitantes de asilo apostados a las puertas del lujoso hotel Roosevelt, en el centro de Manhattan, volvieron a poner el foco en la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde hace más de un año. Situación que también desborda al vecino estado de Massachusetts. Tras la presión legal, la Alcaldía de la gran manzana encontró cobijo a recién llegados que dormían en la calle. France 24 habló con algunos de los afectados antes de que abandonaran la gigantesca fila.

Es una crisis migratoria que desborda a autoridades de la costa este de Estados Unidos.

Las impactantes escenas de miles de personas que esperaban por albergue a las afueras del hotel Roosevelt, en pleno centro de Manhattan, dieron la vuelta al mundo en las últimas semanas.

Las imágenes llevaron a la organización The Legal Aid Society, que vela por los derechos de los recién llegados, a reclamar ante los tribunales que la ciudad cumpliera con una ley impuesta en la urbe desde hace 40 años y que le obliga a dar refugio a quien lo solicite.

Aunque decenas de ellos han sido reubicados, la situación está lejos de solucionarse por completo. France 24 habló con algunos de los afectados antes de que fueran relocalizados

"No puedo más, solo quiero una cama, por favor. Mira mis piernas, estos moretones son de dormir en la calle. Ya llevo 5 días aquí", señaló una mujer venezolana que prefirió no revelar su identidad.

Antes de que fueran recolocados, en @France24_es hablamos con algunos de ellos,como está venezolana,nos cuenta que ha estado”5 días durmiendo en la calle”,y mirad las marcas que tiene en las piernas. Viene con su marido, como no tienen hijos no tienen prioridad en los refugios. pic.twitter.com/eSqSeoJwrW — Mamen Sala (@MamenSala) August 9, 2023

Ella, como muchos, se quejó de que nadie les informara cuánto tiempo más tendrían que esperar para dormir bajo un techo. "Tampoco puedo moverme de aquí porque entonces pierdo mi turno", agregó. Además, la prioridad la tienen aquellas personas con hijos.

Desesperación es la sensación encontrada al hablar con los inmigrantes tras varios días sentados en el suelo, esperando pacientemente su turno para acceder a alojamiento.

El relato de Luis Fernando, otro venezolano de 28 años, es muy similar. "Solo puedo esperar. Llevo durmiendo aquí dos noches, pero nos están dando comida, agua y hay médicos por si necesitamos algo", resaltó.

Luis Fernando, otro venezolano de 28 años, con una historia muy similar. ¨Solo puedo esperar. Llevo durmiendo aquí dos noches, pero nos están dando comida, agua y hay médicos por si necesitamos algo¨. pic.twitter.com/9awEKN0vdh — Mamen Sala (@MamenSala) August 9, 2023

Con mejor humor lo toma Juan, nombre que nos confiesa que es ficticio porque tampoco quiere que su identidad sea publicada. "Si me graba diga que estoy soltero, que soy muy trabajador", dice al equipo de France 24 sonriendo.

Nos deja tomarle una foto mientras se tapa el rostro. No quiere que nadie lo reconozca en su país, aunque asegura que no tiene "nada que esconder, no he hecho nada malo. Solo busco trabajo y una mejor vida que la tenía en mi país, en Honduras", sostiene.

Una larga fila desaparece, pero el reto migratorio continúa

Después de varios días a la intemperie, soportando calor y hasta lluvias de verano, el pasado viernes 4 de agosto los inmigrantes frente al hotel Roosevelt se "esfumaron". No fue magia, o hay quienes dirían que sí, porque a pesar de que los funcionarios habían repetido hasta la saciedad que no había más habitaciones de emergencia disponibles, de repente hubo.

Los inmigrantes ya no hacen fila durmiendo en la calle de esta zona, han sido reubicados de manera temporal en un centro recreativo. Desde la Alcaldía neoyorkina niegan que la situación se tratara de un" truco político" para llamar la atención del Gobierno federal, con el fin de solventar la crisis migratoria, como acusaron algunos críticos.

Un hombre aspira la entrada del Hotel Roosevelt en el centro de Manhattan, donde inmigrantes recién llegados se han alojad de forma temporal. En Nueva York, EE. UU., el 8 de agosto de 2023. © Reuters/Shannon Stapleton

Pero con miles de inmigrantes aún llegando a la ciudad, la problemática no desaparece. A Nueva York están arribando una media de 10.000 solicitantes de asilo cada mes. Desde la pasada primavera, alrededor de 90.000 inmigrantes han pasado por la ciudad, 57.200 se han quedado y se les está ofreciendo alojamiento en alguno de los 190 refugios de emergencia, comida, educación y sanidad.

Esto supone un gasto para los contribuyentes neoyorkinos de 10 millones de dólares diarios. Según las estimaciones del alcalde Eric Adams, se necesitan cerca 4.200 millones de dólares para hacer frente a la crisis. Al Gobierno de Biden se le han pedido 300 millones, pero hasta la fecha la ciudad ha recibido menos de la mitad: 142 millones.

El hotel Roosevelt, cerrado hace tres años, reabrió el pasado mayo para ser transformado en uno de los refugios de emergencia ante la afluencia de personas que llegan de naciones latinoamericanas, como Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ecuador, Colombia, pero también desde naciones africanas, como Senegal, Chad o Mauritana.

"Nuestra compasión puede ser ilimitada, pero nuestros recursos no"

Algunas medidas han sido tomadas por las autoridades locales para tratar de paliar la crisis, pero el desafío es enorme y pone en relieve la saturación del sistema de refugio, algo que ha alcanzado niveles récord.

"Nuestra compasión puede ser ilimitada, pero nuestros recursos no lo son", reiteró el miércoles 9 de agosto Adams, quien tras la llegada de miles de migrantes a la urbe pidió ayuda a la Administración del presidente Joe Biden.

Adams se sumó así a la solicitud de las autoridades del vecino estado de Massachusetts para que el Gobierno federal declare la emergencia. "El sistema migratorio está roto y a la ciudad de Nueva York le ha tocado recoger sus pedazos", sostuvo el alcalde de la gran manzana.

Migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York esperan en la acera afuera del Hotel Roosevelt en el centro de Manhattan, donde se ha establecido un centro de recepción temporal. En la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 1 de agosto de 2023. © Reuters/Mike Segar

Además, el líder demócrata destacó que de continuar la actual tendencia de llegadas de foráneos en situación de necesidad a la metrópolis, la ciudad podría tener bajo su cuidado cerca de 100.000 migrantes para 2025.

Actualmente, según cifras oficiales, Nueva York acoge alrededor de 57.000 solicitantes de asilo en diferentes albergues.

Si bien durante años Estados Unidos ha recibido a millones de migrantes, la situación se ha visto exacerbada tanto en la ciudad de Nueva York como en el estado Massachusetts, ambos dirigidos por demócratas, tras las drásticas medidas por parte del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

Durante meses, el dirigente del estado en el sur del país ha fletado autobuses cargados de migrantes que envía a otros estados y ciudades que acusa de amparar la migración irregular.

Nueva York evalúa nuevos espacios para encarar la crisis migratoria

Ante la falta de apoyo federal, la Gran Manzana enfrenta la crisis humanitaria en solitario y los funcionarios aseguran que "todas las opciones están sobre la mesa".

Se están valorando cerca de 3.000 espacios en la ciudad para acoger inmigrantes, incluido el pulmón verde de la ciudad, Central Park, donde pronto podría instalarse una enorme carpa a modo de refugio.

Además, en los últimos días se ha recuperado un proyecto que había sido desechado el pasado octubre: el megacentro de Randall's Island podría convertirse en un lugar que acoja a 1.000 inmigrantes.

Esa propuesta también despierta muchas críticas, ya que en la actualidad el sitio es utilizado por estudiantes para las ligas deportivas y su apertura como alojamiento supondrá la cancelación de 10.700 horas de permiso de uso del campo, según argumentó en una carta la vicealcaldesa Meera Joshi.

"Lo instamos a que seleccione un sitio que no signifique destruir campos verdes y rechazar atletas jóvenes", indicó Joshi.

Habilitar de nuevo esos campos cuando se retiren las carpas le costaría a la ciudad 2.3 millones de dólares.

Nuevo plan en marcha para reabrir refugio de emergencia en #Randall’sIsland.Supone perder 11.000 horas de uso del espacio destinadas a deportes para jóvenes.Habilitar los campos de nuevo cuando ya no sea necesario el refugio costará a la ciudad $2.3 mill.

https://t.co/5VIFZmiFtH — Mamen Sala (@MamenSala) August 9, 2023

Hace unos meses, cuando se levantó la enorme carpa en la isla, situada entre Harlem, el sur del Bronx y el norte de Queens, no había suficientes recién llegados para ocupar todo el espacio disponible, ahora sí.

La única diferencia es que esta vez no será la ciudad quien pague por la habilitación del nuevo espacio, sino el estado de Nueva York.

Massachusetts enfrenta el mismo problema que Nueva York

Mientras que Nueva York busca espacio donde pueda alojar a los cerca de 400 migrantes que en promedio llegan a diario, la misma historia va camino a repetirse en el estado de Massachussets.

Allí su gobernadora Maura Healey ha declarado el estado de emergencia, debido a que los refugios ya han llegado a su capacidad máxima. Healey repite la frase del alcalde Eric Adams: "ya no podemos hacer esto solos".

La gobernadora también ha pedido ayuda al presidente Joe Biden, "necesitamos una asociación federal, fondos y una acción federal urgente para enfrentar este momento", recalcó.

Archivo-Grupos de migrantes esperan afuera del Centro de Recursos para Migrantes para recibir alimentos de organizaciones de caridad católicas, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2022. © Jordan Vonderhaar/Getty Images/Vía AFP

El Gobierno federal todavía no se ha pronunciado. Quien sí lo ha hecho es el gobernador de Texas Greg Abbott, que en los últimos días se ha jactado de haberse "desecho" de 28.000 migrantes que cruzaron la frontera hacia su estado.

