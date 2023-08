Interferencia electoral en Georgia: Trump planea entregarse el jueves y pagará fianza de USD 200.000

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una fianza de USD 200.000 y restricciones en el uso de las redes sociales, mientras espera su juicio por cargos relacionados con los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, según informó un documento judicial presentado este lunes. El expresidente anunció que planea entregarse el jueves y que no participará en el primer debate de las primarias presidenciales republicanas.

"Iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser ARRESTADO", escribió Trump en Truth Social, confirmando la información por ‘CNN’ según dos fuentes familiarizadas con el plan.

El expresidente dio a conocer que planea entregarse y ser procesado en la cárcel del condado de Fulton el jueves, después de llegar a un acuerdo de fianza de USD 200.000 y otras condiciones de liberación.

El acuerdo de fianza, que lleva las firmas de los abogados de Donald Trump y la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, detalló los términos del documento. Entre las restricciones se encontró la prohibición de enviar mensajes amenazantes en las redes sociales, incluyendo compartir publicaciones realizadas por terceros en plataformas digitales.

Las restricciones establecidas en el acuerdo han tenido como objetivo evitar la intimidación de testigos y la obstrucción de la justicia en el caso. El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, dio el visto bueno al conjunto de términos.

Vista del Tribunal Federal Richard B. Russell después de que un Gran Jurado presentara cargos contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y 18 de sus aliados en su intento de anular los resultados de las elecciones estatales de 2020 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos 18 de agosto de 2023. © Reuters - Dustin Chambers

En respuesta, la fiscal Willis le ha otorgado hasta el mediodía del viernes para entregarse a las autoridades y responder por los cargos en su contra.

En cuanto al proceso legal, los fiscales propusieron que el juicio comience el 4 de marzo de 2024, mientras que los abogados de Trump solicitaron que se posponga hasta el año 2026.

Este caso se origina a partir de acusaciones de conspiración ilegal por parte de Trump y otros 18 coacusados, quienes fueron formalmente inculpados el 14 de agosto en relación con su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Presunta conspiración y fraude electoral en Georgia

Una acusación de 98 páginas, revelada el pasado lunes, alega que Trump y sus colaboradores participaron en una conspiración ilegal para alterar el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia. Esta “empresa criminal”, como se describe en el documento, ha encendido un debate acalorado sobre la validez de sus alegaciones y el impacto que podría tener en su futuro político.

El exmandatario fue señalado de 13 delitos. Entre ellos, violar la ley de extorsión de Georgia, solicitar la violación del juramento por parte de un funcionario público, conspiración para hacerse pasar por un funcionario público, conspiración para cometer falsificación en primer grado y emitir declaraciones y documentos falsos. Se trata del cuarto caso penal que se presenta contra el exmandatario.

El documento detalla docenas de presuntas acciones del ex jefe de Estado y sus aliados, incluido el pedido al secretario del estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, a “encontrar” los 11.780 votos necesarios para anular la derrota electoral del republicano en ese estado y acosar a un trabajador electoral estatal que enfrentó falsas denuncias de fraude, entre otros.

Además señala que en un esfuerzo por revertir su derrota, Trump habría convocado a un grupo de electores "falsos" en Georgia, quienes firmaron un certificado que afirmaba su triunfo en el estado. Dicha supuesta maniobra se convirtió en una pieza central del intento de Trump por revertir los resultados electorales a su favor.

ARCHIVO - El presidente Donald Trump habla durante un mitin en protesta por la certificación del colegio electoral de Joe Biden como presidente en Washington, el 6 de enero de 2021. AP - Evan Vucci

La acusación no solo involucra a Trump, sino también a otros colaboradores clave, incluido el ex jefe de gabinete Mark Meadows y los abogados Rudy Giuliani, Jenna Ellis y John Eastman.

Trump asegura que no participará en los debates de las primarias republicanas

En un mensaje en sus redes sociales, Trump afirmó que no tiene intención de unirse a sus rivales republicanos en el escenario durante el evento de las primarias. “El público sabe quién soy y lo exitosa que fue mi presidencia”, escribió el expresidente en su red social Truth Social. “¡POR LO TANTO, NO PARTICIPARÉ EN LOS DEBATES!”, agregó. El expresidente no especificó si esta decisión aplicará a todos los debates primarios o únicamente a los que están programados en el presente.

La controversia en torno a esta decisión radica en su impacto en el proceso de las primarias republicanas y cómo podría afectar la percepción de los votantes sobre los demás candidatos. Trump ha sido el favorito en encuestas recientes, tal como lo muestra el sondeo de Times/Siena, lo que sugiere que aún mantendría un sólido apoyo entre los votantes republicanos.

La decisión de Trump de no asistir al debate también podría influir en la estrategia de sus rivales. Al no estar presente, los otros candidatos podrían centrar sus ataques en el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha estado en segundo lugar en las encuestas.

El debate al que Trump no asistirá se llevará a cabo el miércoles en Milwaukee y estaba programado para ser uno de los eventos destacados de las primarias presidenciales republicanas. Se espera que los otros candidatos aprovechen esta oportunidad para presentar sus propuestas y diferenciarse de Trump.

En un contexto legal cada vez más complejo para el expresidente, las implicaciones de este caso podrían redefinir el panorama político de Estados Unidos en los próximos años. Mientras Trump ha proclamado su inocencia y denuncia la acusación como una “caza de brujas”, el sistema legal deberá determinar su responsabilidad en estos cargos y el posible impacto en su futuro político.

Con AP, Reuters y medios locales

