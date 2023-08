Giuliani, exabogado de Trump, se entregó a la Justicia en Georgia tras fijar una fianza

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, Acusado junto al expresidente Donald Trump por su presunto intento de influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, se entregó a las autoridades. Se espera que el expresidente haga lo propio este 24 de agosto.

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani en el exterior de la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, Georgia, EE.UU. 23 de agosto de 2023.

Anuncios Lee mas

La Justicia espera por Donald Trump.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y confidente de Donald Trump, se entregó a la Justicia en Atlanta, Georgia, donde lo acusan de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 donde Trump fue derrotado por Joe Biden.

La acusación, a cargo de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, señala a Trump, Giuliani y otras 17 personas de conspirar para subvertir la voluntad de los votantes tras las elecciones de 2020.

Giuliani, que fue liberado después de ser fichado como los otros acusados, pagó una fianza de 150.000 dólares, solo superada por los 200.000 dólares que deberá pagar Trump.

De 79 años, Giuliani es señalado por la Justicia de hacer declaraciones falsas sobre presunto fraude electoral, incluso a líderes de otros estados como Arizona y Pensilvania, para intentar convencerlos de que aprobaran una lista electoral alternativa para mantener a Donald Trump en el poder.

“Voy a Georgia y me siento muy, muy bien porque siento que estoy defendiendo los derechos de todos los estadounidenses”, afirmó en su momento el abogado ante la prensa.

Este 23 de agosto dijo que "esta acusación es una farsa. Es un ataque contra... no solo contra mí, no solo contra el presidente Trump, no solo contra las personas en esta acusación, algunas de las cuales ni siquiera conozco; este es un ataque contra el pueblo estadounidense".

Varios acusados comparecen ante la Justicia del estado de Georgia

Antes de él, John Eastman, exabogado de Donald Trump, y Scott Hall, un observador electoral republicano, asistieron el martes en la Oficina del Sheriff del condado de Fulton.

También asistieron a Georgia otros acusados de alto perfil como Jenna Ellis, abogada que, según los fiscales, quiso convencer a los legisladores estatales para que nombraran ilegalmente a electores presidenciales, y la abogada Sidney Powell, señalada por difundir noticias falsas sobre las elecciones en Georgia y manipular el equipo de votación en el condado rural de Coffee.

En 2020, Georgia fue uno de los Estados donde Trump perdió por estrechos márgenes, por lo que los republicanos, sin pruebas, dijeron que las elecciones estaban amañadas a favor de Joe Biden.

Giuliani fue uno de los rostros más visibles en las acusaciones de fraude que impulsaron los republicanos para beneficiar a Trump.

Muchos no olvidan la rueda de prensa que ofreció denunciando el supuesto fraude, mientras en su frente corrían gotas de sudor de color marrón, algo que el público achacó a algún tipo de producto que había usado para tratar de tapar sus canas.

John Eastman, Jeffrey Clark, Sidney Powell y Rudy Giuliani hablan en una combinación de fotografías de archivo tomadas en 2020 y 2021. © Jim Bourg, Elijah Nouvelage, Yuri Gripas / Reuters

La conferencia la dio en Filadelfia, cerca de un crematorio y de una tienda de productos sexuales, a las afueras de un pequeño negocio de jardinería llamado Four Seasons Total Landscaping, que su equipo confundió con Four Seasons, la lujosa cadena de hoteles.

Giuliani, que fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001 y reconocido por enfrentar los atentados contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, fue distinguido con el título de Caballero Honorario de Su Majestad por la reina Isabel II de Inglaterra y la revista 'Time' lo nombró "persona del año" en 2001, pero su figura ha venido en declive desde hace años.

Sin Trump, aspirantes republicanos compiten por un puesto en el primer debate presidencial

Los aspirantes presidenciales republicanos se atacaron mutuamente en su primer debate aprovechando la ausencia del favorito para la nominación del partido en 2024, Donald Trump.

Vivek Ramaswamy, el empresario tecnológico, recibió varios insultos por parte de algunos de sus rivales. "No necesitamos traer a un novato", comentó el ex vicepresidente Mike Pence, mientras que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, señaló a Ramaswamy de sonar "como ChatGPT”.

Ramaswamy respondió que los presentes eran "comprados y pagados" y acusó a Ron DeSantis, de ser un "súper títere del PAC", en referencia a los comités de acción política independientes que normalmente recaudan millonarios fondos de las corporaciones e individuos.

Cuando faltan 14 meses para las elecciones, Trump lidera la intención de voto entre los republicanos pese a las cuatro acusaciones penales que recaen en sus hombros.

Trump, de 77 años, lanzó una entrevista pregrabada con el comentarista conservador Tucker Carlson en la red social X, justo antes de que comenzara el debate. La entrevista tuvo 74 millones de visitas durante sus 46 minutos.

Trump planea entregarse en la cárcel del condado de Fulton el jueves. Según el expresidente, la investigación está motivada políticamente, por lo que ataca constantemente a los fiscales que lo acusan.

Donald Trump tiene acusaciones penales en cuatro casos distintos, uno de ellos en Washington por sus presuntos esfuerzos de anular los resultados electorales de 2020 y otro en Florida por llevar documentos clasificados a su mansión cuando dejó de ser presidente.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo