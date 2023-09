Jimmy Buffett, creador del popular estilo 'Margaritaville', falleció a sus 76 años

El cantautor, que construyó su emporio basado en el estilo de vida que reflejaba su exitosa canción 'Margaritaville', falleció el viernes 1 de septiembre, a los 76 años, informó la familia del artista y empresario a través de su página web. Buffett, nominado a dos premios Grammy y ganador de numerosos galardones de música country, labró un nombre artístico dando conciertos con sus canciones folk-country por todo Estados Unidos en la década de 1970.

Jimmy Buffett actúa en el New Orleans Jazz and Heritage Festival el 8 de mayo de 2022.

Jimmy Buffett, el cantautor estadounidense que pasó de vagabundo playero de Key West a multimillonario detrás del imperio comercial 'Margaritaville', siempre de vacaciones, murió a sus 76 años rodeado de su familia, sus amigos, su música y sus perros.

No han trascendido los detalles del fallecimiento del cantante que en 1977 compuso el tema 'Margaritaville', título inspirado en honor a la popular bebida mexicana y que ocupó las primeras posiciones en las listas de ventas de la época. Una canción melódica, con un toque tropical, que se convirtió en la favorita de los baby boomers.

Nacido en 1946 en Pascagoula, Mississippi, Buffett comenzó su carrera musical en Nashville, Tennessee, a finales de los sesenta como artista country y grabó su primer álbum, el disco de folk rock con tintes country 'Down to Earth' en 1970. También tuvo otras canciones populares como 'It's 5 O'Clock Somewhere' y 'Cheeseburger in Paradise'. Publicó más de dos docenas de álbumes y dio innumerables conciertos a lo largo de seis décadas.

Tras varios álbumes, en 1977 lanzó 'Changes in Latitudes, Changes in Attitudes', que contenía el tema 'Margaritaville', que lo catapultó a lo alto de las listas de ventas y que fue la semilla de un lucrativo imperio empresarial.

La canción lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la industria musical estadounidense. En 2016, apunta la revista Variety, su patrimonio personal se estimó en 500 millones de dólares.

Así, el concepto 'Margaritaville' se volvió un estilo de vida que incluye hoteles, restaurantes, ropa, calzado y hasta flotadores de piscina. Para los fans de edad avanzada -conocidos como "Parrotheads"- que no se cansaban, la primera comunidad de jubilados "Latitude Margaritaville" abrió en Florida en 2018, y pronto le siguieron otras, prometiendo "comida, diversión, música y escapismo" para los mayores de 55 años.

La idea de la marca 'Margaritaville' surgió a mediados de los ochenta, cuando Buffett se dio cuenta de que la gente que paseaba por Key West llevaba camisetas con su nombre (mal escrito). Primero abrió una tienda de camisetas y luego una cafetería.

En 1994 declaró a Forbes que "si eres un artista, si quieres tener el control de tu vida... entonces tienes que ser un hombre de negocios, te guste o no".

En 2023, Buffett -que tenía una participación del 28% en la empresa Margaritaville Holdings- entró en la lista Forbes de multimillonarios. Además, publicó varias novelas, entre ellas 'Tales from Margaritaville' y un libro de memorias 'A Pirate Looks at Fifty', que también se convirtieron en éxitos en ventas.

Aunque solo 'Margaritaville' estuvo en el top ten, Buffett estuvo medio siglo subido a los escenarios y realizó giras anuales con su Coral Reefer Band.

