El hombre más poderoso del mundo tiene bloqueada su cuenta de Facebook “indefinidamente”

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que su compañía bloqueará las cuentas de Facebook e Instagram del presidente saliente Donald Trump, al menos durante dos semanas hasta que finalice su mandato. Tras el asalto de una turba de sus seguidores al Capitolio, Twitter también eliminó mensajes y bloqueó su cuenta por varias horas.

Anuncios Lee mas

"Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes", dijo Zuckerberg en un post de Facebook este jueves, en una decisión inédita que abrió el debate en torno a la libertad de expresión y los límites que los líderes que mueven masas deben tener frente a los mensajes que envían.

"Los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de utilizar el tiempo restante en el cargo para socavar la transición pacífica y lícita del poder a su sucesor elegido, Joe Biden", argumentó el CEO de Facebook.

Además, la polémica viene precedida de anteriores críticas de esta y otras redes sociales por haber sido altavoces de los mensajes de Trump, ante lo que ya comenzaron a tomar medidas borrando comentarios del presidente en varias ocasiones.

En medio del ataque al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Trump, Twitter fue la primera en bloquear su cuenta ante los mensajes de incitación al odio vertidos durante la jornada en que debía aprobarse en el Congreso la victoria electoral de Joe Biden.

"Como resultado de la violenta situación sin precedentes y en curso en Washington, D.C., hemos requerido la remoción de tres tweets que se publicaron hoy por violaciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica", explicó Twitter.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump hace un gesto mientras habla durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 por el Congreso de los EE.UU., en Washington, EE.UU., 6 de enero de 2021 REUTERS - JIM BOURG

Esta polémica no dejó indiferente a personalidades como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no quiso pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Washington, pero sí sobre la polémica de las cuentas de Trump, con quién, aseguró, mantiene “muy buena relación”.

"No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?", manifestó López Obrador sin mencionar a Trump.

Desde que perdió las elecciones presidenciales del 3 de noviembre frente a Joe Biden, el presidente Trump ha usado sus redes sociales para atacar a los medios, el sistema electoral y al Partido Demócrata como para también desplegar una campaña de desinformación sobre la legitimidad de los comicios basada en rumores, desestimados por las mismas autoridades estatales.

Con Reuters y EFE.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo