Las claves del segundo juicio político contra el expresidente estadounidense Donald Trump

Este 9 de febrero comenzará el segundo juicio político contra Donald Trump, un proceso que se prevé se prolongará toda la semana. El expresidente está acusado de incitar a las masas a la insurrección durante el asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando la Cámara de Representantes confirmaba la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Es la segunda vez que Donald Trump se enfrenta a un 'impeachment'. El primero se saldó a su favor a principios de 2020 y se llevó a cabo tras ser acusado de presionar a Ucrania para que investigara a quien entonces se perfilaba como uno de sus principales contendientes a la Casa Blanca, Joe Biden.

Entonces, el presidente salió absuelto. En esta ocasión, los demócratas iniciaron el proceso alegando que Trump habría cometido “incitación a la insurrección” al pronunciar frases como “si no lucháis como el demonio, nunca más tendréis un país”, previas a la violenta toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Sin embargo, sus abogados pidieron al Senado este lunes 8 de febrero que se parara el proceso por considerarlo un “teatro político”.

"De las más de 10.000 palabras que dijo, el señor Trump usó la palabra 'lucha' un poco más de un puñado de veces, y siempre en un sentido figurativo (...) no fue y no pudo interpretarse como un aliento de actos de violencia", añadieron los abogados del magnate.

Donald Trump está acusado de incitar la violencia mortal desatada por sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. © Alex Edelman, AFP

Tanto los letrados como casi todos los senadores republicanos consideran que no se puede iniciar un 'impeachment' contra un expresidente, pero tanto los senadores demócratas como algunos expertos disienten. A continuación, las claves del segundo juicio político contra Trump:

¿Qué es exactamente un 'impeachment'?

Es un proceso extraordinario ideado por los padres de la Constitución estadounidense para poder destituir de su cargo a un presidente. Este queda recogido en la sección 4 del artículo II de la Constitución de Estados Unidos: "El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos, serán destituidos de su cargo en caso de juicio político y condena por traición, soborno u otros altos delitos y faltas".

Como se puede observar, este no es un proceso exclusivamente destinado a un presidente, sino que puede aplicarse también contra cualquier funcionario civil. De hecho, en el portal web de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se indica que el 'impeachment' se ha activado en más de 60 ocasiones, de las cuales solamente ocho han terminado con la destitución de los acusados, todos ellos jueces federales.

¿Se puede iniciar el proceso contra un expresidente?

Si nos atenemos estrictamente a lo dictaminado en el citado artículo de la Constitución, el juicio político no aplica a un expresidente. De este modo lo ven la mayoría de senadores republicanos que, en palabras del senador Rand Paul, consideran el movimiento demócrata como “una farsa inconstitucional”.

Captura de pantalla de la señal televisiva en la que se ve al Jefe de Justicia estadounidense, John Roberts, presidiendo el juicio político contra Donald Trump en el Senado, en Washington, Estados Unidos, el 21 de enero de 2020. © Senado EE. UU.

Así lo consideran también los abogados de Donal Trump, quienes este lunes 8 de febrero afirmaron que "el Senado debe rechazar de forma sumaria este acto político descarado" y aseguraron que "ceder al hambre de los demócratas por este teatro político es un peligro para nuestra república".

"Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano privado en un proceso diseñado para expulsarlo de un cargo que ya no ocupa", añadieron los abogados Bruce Castor, David Schoen y Michael van der Veen en un documento de 78 páginas en el que también negaron que Trump incitara a la insurrección.

Sin embargo, los senadores demócratas y numerosos expertos constitucionales, entre ellos el lobby conservador ‘The Federalist Society’ creen que sí. Para ello se apoyan en el hecho de que existen al menos tres precedentes en que altos cargos del gobierno pasaron por este proceso. Además, tanto los hechos que se le imputan, como el inicio del proceso tuvieron lugar con Trump aún como presidente.

¿Cómo funciona el proceso de 'impeachment'?

Para iniciar el juicio debe haber primero una acusación en la Cámara de Representantes, que puede iniciarse por una investigación jurídica externa o en el Comité Judicial del Congreso. Tras esto, los congresistas deben votar. En caso de haber más votos positivos que negativos, el proceso pasará a una segunda fase en la que los 100 legisladores del Senado se convierten en miembros de un jurado.

Washington EE. UU., 07/01/2021.- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pronuncia declaraciones durante una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos. La presidenta Pelosi pidió la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump ya sea por el gabinete que invoca la 25a enmienda o posiblemente a través de la Cámara de Representantes tomando artículos de acusación. © EFE / EPA / SHAWN THEW

Este es el proceso que inicia este 9 de febrero a las 9 de la mañana en Washington. El pasado 13 de enero, la Cámara Baja sumó 232 votos a favor (todos los demócratas más una decena de republicanos) y 197 en contra de que Trump fuera juzgado.

Ahora, dos tercios de los senadores deberán votar a favor para que Trump sea finalmente juzgado. El Senado se encuentra dividido entre 50 senadores demócratas y 50 republicanos, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Vistos los números de la votación en la Cámara de Representantes y la postura de los senadores republicanos, parece difícil que los demócratas consigan los otros 17 votos necesarios para juzgar a Trump.

¿Qué esperan conseguir los demócratas?

El efecto más inmediato de la votación será que los senadores republicanos deberán expresar ante la nación si apoyan o no la controvertida figura del expresidente Trump. Sin embargo, este no es el principal fin de la bancada azul. Aunque la votación no prospere y el proceso acabe sin el enjuiciamiento político de Trump, el haber sido reprobado en dos ocasiones abre una nueva vía: el voto de inhabilitación.

Esta votación impediría a Donald Trump presentarse a una reelección en 2024 y podría efectuarse solamente con una mayoría simple en el Senado. Y es ahí donde los demócratas sí tienen posibilidades de éxito debido a la actual configuración de la Cámara Alta. Pese al empate técnico, la última palabra la tiene la vicepresidenta Kamala Harris, también presidenta del Senado.

La gran pregunta en este último supuesto sería si todos los senadores demócratas votarían a favor de la inhabilitación. La tensión en el seno de la sociedad estadounidense es muy alta y este supuesto podría ahondar más en ella, por lo que algunos demócratas podrían echarse atrás alegando que lo primordial ahora es reunificar la nación.

Donald Trump no estará presente en el Senado durante el juicio, pese a que tiene el derecho a negar las acusaciones bajo juramento. Pero con él o sin él dentro del Capitolio, esta semana será decisiva para dilucidar el futuro político del presidente más controvertido de la historia reciente de Estados Unidos.

Con EFE, Reuters y medios locales

