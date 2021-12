China advirtió a EE. UU. que "pagará un precio" por boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno 2022

Un visitante del Parque Shougang pasa por delante de una escultura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China, el martes 9 de noviembre de 2021. © Ng Han Guan, AP

Texto por: Juan Belleville 5 min

El gigante asiático respondió al anuncio de Estados Unidos, que no enviará a sus representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno que celebrarán en Beijing en febrero de 2022. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que los norteamericanos tendrán represalias por "su mal hacer" y los acusó de "trastocar los Juegos en base a su sesgo ideológico, a mentiras y a rumores". Entretanto, Rusia llamó a no politizar mientras Francia y Alemania no toman postura.