Comité que investiga asalto al Capitolio llama a declarar a Ivanka Trump

El comité que investiga los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021 solicitó a la hija del expresidente Donald Trump proporcionar información al respecto. Esto se da un día después de que la Corte Suprema rechazara un intento de Trump de mantener ocultos documentos sobre el ataque. En el asalto murieron cinco personas y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

Anuncios Lee mas

Este jueves 20 de enero, el panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 solicitó una entrevista voluntaria con Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump y asesora de la Casa Blanca durante el mandato del republicano.

"El comité solicita que Ivanka Trump proporcione información para la investigación sobre la violencia del 6 de enero y sus causas", se lee en una carta enviada con la solicitud.

Esto, porque el comité afirma que Ivanka Trump "estuvo en contacto directo con el expresidente en momentos clave" del 6 de enero de 2021, cuando seguidores del exmandatario asaltaron el Capitolio con la finalidad de impedir la ratificación de la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden.

Un portavoz de la asesora de la Casa Blanca confirmó la noticia en un comunicado. "Ivanka Trump acaba de enterarse de que el Comité del 6 de enero emitió una carta pública pidiéndole que compareciera", indicó.

Sin embargo, nada asegura que la hija del expresidente coopere con la investigación del comité.

La carta es el primer intento del comité, creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y conformado por una mayoría de congresistas demócratas, y dos republicanos, de buscar información dentro de la familia Trump.

La llamada de Trump a Pence durante el asalto al capitolio

El comité se está concentrando en una conversación que supuestamente tuvo lugar entre Donald Trump y el entonces vicepresidente Mike Pence la mañana del ataque. En ella, Trump le habría exigido a Pence sumarse a su plan de frenar la ratificación de Biden.

El entonces presidente estadounidense, Donald Trump, aborda el Air Force One para partir de Harlingen, en Texas, el 12 de enero de 2021 Mandel Ngan AFP/Archivos

El panel señaló que Ivanka "estuvo presente en la Oficina Oval" durante las conversaciones entre su padre y el ex vicepresidente, por lo que "desea discutir la parte de la conversación que observó".

Según Bennie Thompson, el presidente del comité, hay "información que sugiere que el asesor de la Casa Blanca del presidente Trump puede haber concluido que las acciones que el presidente Trump ordenó al vicepresidente Pence violarían la Constitución o serían ilegales".

El comité insiste en que Ivanka le habría pedido a su padre que frenara la violencia

El comité también se ha centrado en supuestos pedidos de ayuda que el personal de la Casa Blanca y algunos miembros del Congreso le hicieron a Ivanka Trump con la finalidad de convencer a su padre de frenar la violencia y solicitarle a los manifestantes que se retiraran.

"El testimonio obtenido por el Comité indica que los miembros del personal de la Casa Blanca solicitaron su ayuda en múltiples ocasiones para intervenir en un intento de persuadir al presidente Trump para que abordara la anarquía y la violencia en curso en el Capitolio", escribió Thompson.

De hecho, Liz Cheney, la vicepresidenta del comité, afirmó en una entrevista el 2 de enero en This Week de ABC News que el panel tiene "testimonios de primera mano de que su hija Ivanka entró al menos dos veces para pedirle que detuviera esa violencia".

Por otro lado, Cheney también indicó que "el comité no ha identificado evidencia de que el presidente Trump emitiera alguna orden o tomara alguna otra medida para desplegar la Guardia Nacional" para frenar los ataques al Capitolio, por lo que es necesario conocer los testimonios de Ivanka.

Corte Suprema rechazó el pedido de Trump de bloquear documentos sobre el asalto

Este miércoles 19 de enero, el Tribunal Supremo rechazó una petición de Trump para mantener ocultos unos 700 documentos sobre el asalto al Capitolio.

Acto seguido, los Archivos Nacionales entregaron 35.000 páginas que incluyen mensajes de texto, correos electrónicos y registros telefónicos de personas cercanas al exmandatario.

Previo a esto, el comité, que asegura haber entrevistado a casi 400 personas y citó a docenas de personas relacionadas al ataque. Entre ellas, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo aliado de Trump.

En caso de que se nieguen a comparecer, podrían ser declarados en desacato, tal y como ha sucedido con el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, el ex ayudante del fiscal general Jeffrey Clark y su exasesor y ex jefe de campaña Steve Bannon. Este último enfrenta cargos penales.

El exestratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon sale del Tribunal Federal de Manhattan, luego de su audiencia de acusación por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, EE. UU. 20 de agosto de 2020. © Andrew Kelly / Reuters

La próxima fase de la investigación incluirá una serie de audiencias públicas en los próximos meses. Entre tanto, el comité prepara un informe que se publicará antes de las elecciones de noviembre.

El asalto al Capitolio

El 6 de enero de 2021, una turba de simpatizantes del ex presidente Donald Trump irrumpió en la sede del Congreso. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

Archivo-Joe Biggs, miembro del denominado grupo nacionalista Proud Boys (en primera fila y en segundo lugar desde la izquierda con camisa a cuadros) posa con otros integrantes del movimiento, antes de ser arrestado por su participación en el asalto al edificio del Capitolio. En Washington. D.C., EE.UU., el 6 de enero de 2021. © Reuters/Jim Urquhart

Esto se dio en un momento en el que el Poder Legislativo estaba próximo a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Con EFE, AP y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo