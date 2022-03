Más de mil camiones participaron en el “Convoy del Pueblo” en las afueras de Washington

Este sábado 5 de marzo más de un millar de grandes camiones se reunieron en las afueras de Washington para protestar contras las restricciones del Covid-19. El llamado “Convoy del Pueblo” está inspirado del “Convoy de la Libertad” de la capital canadiense Ottawa y amenaza con llegar a la capital estadounidense en los próximos días.

Anuncios Lee mas

Más de mil camiones, vehículos de recreo y coches que llegan de todas partes del país, se reunieron en las afueras de la capital estadounidense, Washington, este sábado. Muchos de los que participaron en esta manifestación dijeron que apoyaban la "libertad médica" y querían que se pusiera fin a los mandatos de mascarilla.

Las principales ciudades estadounidenses ya han retirado el uso obligatorio de mascarillas y otras medidas sanitarias. Washington será una de ellas a partir del 12 de marzo.

Uno de los participantes, Bobby Johnson, explicó su frustración: “El gobierno se pasó de la raya y eso es lo fundamental. Están empezando a meterse en nuestras libertades. Tenemos la opción de elegir lo que ponemos en nuestros cuerpos y estos niños necesitan un futuro.”

Varios manifestantes llevaban pancartas en apoyo al expresidente Donald Trump y en contra del Gobierno actual.

La gente escucha una canción patriótica después de que algunos de ellos llegaran como parte del convoy que recorrió el país en dirección a Washington D.C. en Hagerstown, Maryland, Estados Unidos, el 5 de marzo de 2022. © REUTERS/Stephanie Keith

Posible llegada al centro de Washington

No está claro si la intención del convoy es llegar al centro de la capital o no. Una página web de la protesta decía que no tenían previsto hacerlo, pero uno de los participantes, que se autodescribe como el camionero principal, afirmó que llegaría al centro de la ciudad. "Esa bandera en la parte trasera de mi camión bajará hasta la Avenida de la Constitución, entre la Casa Blanca y el Monumento a Washington", dijo el hombre.

Al mismo tiempo, varias personas participaron a una manifestación en contra de la llegada de los convoyes al centro de Washington.

Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación organizada contra la llegada de varios convoyes de camioneros a Washington, en Washington, Estados Unidos, el 5 de marzo de 2022. © REUTERS/Shuran Huang

Los agentes de policías están preparados

Las autoridades estatales y locales están preparándose para la llegada del convoy desde hace semanas. Según un boletín del 26 de febrero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), si el movimiento llega al centro de Washington, podría perturbar el tráfico y el trabajo de los servicios de emergencia. Las fuerzas del orden también temen la posible participación de extremistas que podrían aprovechar la protesta para llevar a cabo actos violentos.

El DHS explicó que las restricciones por el Covid-19 han sido un "motor clave" de la violencia extremista dentro de la sociedad estadounidense, por lo que la posibilidad de un ataque es mayor en este tipo de eventos.

El “Convoy del Pueblo” se originó en California y se inspiró del “Convoy de la Libertad” canadiense. Originalmente, este movimiento fue creado en Ottawa por camiones que protestaban contras las restricciones sanitarias de viaje entre Estados Unidos y Canadá, y bloquearon la capital canadiense durante casi un mes. El movimiento se propagó después a resto del mundo, y particularmente a Europa, donde se convirtió en un movimiento general anti-restricciones por el Covid-19.

Con Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo