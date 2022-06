El relato del rescate de la nadadora Anita Álvarez, que se desvaneció en el agua

Mundiales de Natación

La jornada de natación artística en los Mundiales de Budapest del miércoles se vio opacada por un gran susto: el desvanecimiento de la nadadora Anita Álvarez. En el siguiente artículo, la entrenadora Andrea Fuentes cuenta cómo rescató a su pupila quien, a pesar del susto, tiene como objetivo “terminar esta competición”.

El miércoles 22 de junio, la estadounidense Anita Álvarez se desvaneció mientras realizaba sus ejercicios en la final de sólo libre de natación artística en los Mundiales de Budapest. Su entrenadora, la española Andrea Fuentes, no dudó en lanzarse a la piscina del complejo Alfred Hajos para rescatarla.

En una entrevista con la Agencia EFE, Fuentes reveló que en el momento que identificó que Álvarez se estaba hundiendo, “no pensé, simplemente me dije tienes que llegar lo más rápido que puedas, sacarla a la superficie y hacer que respire", explicó la entrenadora, cuyo objetivo era “solucionar esa situación".

La entrenadora estadounidense Andrea Fuentes (d) recupera a la estadounidense Anita Álvarez (i), del fondo de la piscina durante un incidente en la final de natación artística libre femenina, durante los Campeonatos Mundiales Acuáticos de Budapest 2022 en el Complejo de Natación Alfred Hajos en Budapest el 22 de junio de 2022. © Oli Scarff / AFP

Andrea Fuentes fue la primera en llegar a la nadadora, ya que los socorristas se mostraron desorbitados al inicio.

Algo que la entrenadora considera que es “normal, porque ellos no conocen este deporte tanto como yo y tampoco nadan tan rápido como yo, por lo que es normal que no reaccionaran tan rápido”, manifestó Fuentes, justificando que “por eso me tiré, porque vi que no iban y me dije no puedo esperar ni un segundo más".

La entrenadora estadounidense Andrea Fuentes (d) recupera a la estadounidense Anita Álvarez (i), del fondo de la piscina durante un incidente en la final de natación artística libre femenina, durante los Campeonatos Mundiales Acuáticos de Budapest 2022 en el Complejo de Natación Alfred Hajos en Budapest el 22 de junio de 2022. © Oli Scarff / AFP

Instantes después, los socorristas ayudaron a la entrenadora española a sacar a Anita Álvarez del agua. Una vez fuera, Fuentes, que dirige desde el año 2018 al equipo estadounidense de natación artística, ayudó a su pupila a recuperar la consciencia.

"Intenté despertarla de todas las maneras, con gritos, con bofetadas y luego ya con el equipo médico la hicimos una maniobra que consiste en apretar muy fuerte la uña del dedo pequeño, porque es un punto que activa la adrenalina y así se despertó de golpe y empezó a gritar ¡Aah, me estáis haciendo daño!. Entonces pensé. Vale, ya está", relató la entrenadora española.

Natación artística - Campeonatos del Mundo de la FINA - Complejo de natación Alfred Hajos, Budapest, Hungría - 22 de junio de 2022 Anita Álvarez, de Estados Unidos, recibe atención médica durante la final del solo femenino libre. © Lisa Leutner / Reuters

Al ser preguntada por el estado actual de la nadadora estadounidense, Fuentes aseguró que “está muy bien, aunque no lo pueda parecer, está perfecta, ha dormido toda la mañana y quiere nadar mañana (viernes)” en la final de conjuntos, junto con el resto de sus compañeras.

"Nada más despertarse estaba enfadada porque pensaba que por qué le había ocurrido a ella, pero Anita es una persona tan positiva, que ahora vemos las fotos y nos reímos. Estamos tratando de quitarle hierro al asunto", explicó Fuentes a la Agencia EFE.

Este acontecimiento ha generado un fuerte impacto en las redes sociales. Los usuarios no han dudado en considerar a Fuentes, ganadora de múltiples medallas, entre ellas tres platas y un bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín y en los de Londres, “un ángel”, ya que le “salvó la vida” a su pupila Álvarez.

¿Participará Anita Álvarez en la final del viernes?

Aunque Fuentes asegura que “los médicos le han hecho todas las pruebas (a Anita) y dicen que está bien”, la decisión sobre la presencia o no de la nadadora el viernes en la final por equipos de natación artística de los Mundiales de Budapest la tomarán entre la propia nadadora y "el personal médico experto" del equipo nacional.

Así lo informó el equipo estadounidense de natación artística en un comunicado en las redes sociales.

Pero a diferencia de 'USA Artistic Swimming', que calificó “la emergencia médica de ayer” como un hecho “desgarrador”, la nadadora ha normalizado la situación.

En una entrevista con el periódico español El País, Álvarez manifestó que, “como en cualquier deporte, forzamos nuestro cuerpo hacia el límite y a veces lo traspasamos un poquito”.

El tema es que “la gente no se da cuenta porque se puntúa una imagen de armonía y felicidad. Sonreímos con maquillaje. Esas pequeñas cosas esconden lo tremendamente exigente que es esto. Cuando acaban los entrenamientos sentimos que nos morimos. No nos podemos ni mover. La gente no imagina lo frecuentes que son estos desfallecimientos”, explicó la nadadora al medio español.

Natación - Campeonatos del Mundo de la FINA - Budapest, Hungría - 20 de junio de 2022 Anita Álvarez, de Estados Unidos, actúa durante la prueba preliminar del solo femenino libre. © Marton Monus / Reuters

“Yo he atraído mucho la atención porque me ha ocurrido en unos Mundiales”, manifestó la deportista, haciendo alusión al episodio similar que vivió en Barcelona, en la competición de clasificación olímpica.

“Pero en este deporte todos los días se desvanecen nadadoras. Esto no me ocurre solo a mí”, explicó la estadounidense.

En efecto, aseguró que su mayor deseo es participar en la final. “Quiero terminar esta competición, que ha sido la mejor de Estados Unidos en mucho tiempo”, sentenció.

En cuanto a su actuación excepcional en solitario y su brillante desempeño en cuatro pruebas preliminares y tres finales a lo largo de seis días del Mundial 2022, Anita dijo estar “muy contenta”, pero no conforme.

“No quiero faltar al compromiso con mi equipo en la final del libre. Quiero acabar con la cabeza alta. Quiero que mis compañeras sientan que pueden confiar en mí y esto nos haga más fuertes”, sentenció la nadadora.

La alineación prevista del equipo estadounidense incluye aún a Anita Álvarez.

La FINA revisará reglas que impiden a los socorristas actuar sin autorización

La Federación Internacional de Natación (FINA) anunció este jueves 23 de junio que revisará los actuales reglamentos que impiden la intervención de los socorristas sin una señal del árbitro.

"Según los reglamentos, (los socorristas) sólo pueden saltar a la piscina tras recibir una señal del cuerpo de árbitros", destacó el director del servicio de salud de los mundiales, Béla Merkely, quien aseguró que el propósito de esta medida es evitar interrupciones “en caso de un eventual malentendido", explicó.

Este anuncio se produce tras la lenta reacción por parte de los socorristas para asistir a Álvarez.

Bajo esta promesa de investigación, la FINA pretende evitar casos como este.

Con EFE y medios locales

