El Tribunal Supremo de EE. UU. da luz verde para que Biden elimine el programa “Quédate en México”

Este jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del presidente, Joe Biden, para que en un corto plazo pueda eliminar definitivamente la política implementada por el expresidente Donald Trump, conocida como “Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), que obligaba a los inmigrantes a permanecer en México mientras eran procesadas sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

Joe Biden, en enero de 2021, suspendió el programa calificándolo de "inhumano" en un esfuerzo por revertir las políticas de inmigración aplicadas por Donald Trump, pero los estados de Misuri y Texas introdujeron una demanda para detener la eliminación del programa popularmente llamado “Quédate en México”.

En agosto de 2021, el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk (designado por Trump), apoyó la demanda de los dos estados alegando que Biden estaba violando la ley regulatoria federal de inmigración al no tomar en cuenta “varios de los principales beneficios” del mecanismo y aseguró que el presidente estaba actuando de forma “arbitraria y caprichosa” al intentar eliminarlo.

En octubre de 2021 la Administración de Biden intentó abordar los impedimentos legales y emitió nuevamente un memorando que canceló el Programa de Protección de Migrantes (MPP), pero a principios de diciembre de ese mismo año, por orden judicial fue reiniciado el programa, además la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., de tendencia conservadora, apoyó la decisión del juez de la corte inferior, llevando a Biden a elevar una apelación ante la Corte Suprema.

Este jueves, con cinco votos a favor y uno en contra, el Supremo falló a favor de Biden y dejó establecido que el memorando que intentó poner fin al programa no infringió la ley federal de inmigración, dando luz verde a la Administración demócrata para avanzar en la eliminación de la medida.

Esta decisión da un respiro al Gobierno de Biden luego de las polémicas decisiones del tribunal, que recientemente eliminó el derecho constitucional al aborto y limitó las posibilidades del Gobierno de imponer a las empresas medidas que las obligue a reducir las emisiones contaminantes.

Migrantes caminan hacia México a través del Puente Internacional Lerdo-Stanton después de ser devueltos de EE. UU. REUTERS - JOSE LUIS GONZALEZ

El “Protocolo de Protección de Migrantes”

Con la colaboración del Gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en 2019, Donald Trump, activó el protocolo como parte de su política de tolerancia cero a la inmigración.

Desde entonces, más de 65.000 solicitantes de asilo han sido devueltos a su llegada a los puentes fronterizos con Estados Unidos. De esta forma, se dificulta también el acceso a una representación legal.

Los inmigrantes se han instalado desde entonces en campamentos improvisados, mayormente en el norte de México donde, según las organizaciones de derechos humanos, en muchas ocasiones son víctimas de organizaciones delincuenciales.

“En algunas ciudades de México los migrantes han sido violados, secuestrados y han sufrido varias formas de violencia” denunció Claudia Tristán, directora del programa de migración de la organización Mamás al Poder.

Aunado a esto, en los campamentos se vive una precaria situación sanitaria y de hacinamiento, con incontables contagios por Covid-19, ausencia de atención médica y vacunación, por lo que las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su alivio ante la decisión de este jueves.

“Es una muy buena noticia, pero es importante destacar que es solo una victoria legal. La política de “Quédate en México” aún está vigente”, advirtió Tristán, quien espera que el protocolo sea eliminado lo más pronto posible, coincidiendo con la opinión de expertos en migración.

“No se sabe cuándo va a ocurrir, el fallo significa que la Administración de Biden puede acabar con el programa en un corto plazo”, puntualizó, Aaron Reichlin-Melnick, experto del 'American Immigration Councilque', quien agregó que a pesar de esta victoria aún hay importantes desafíos por enfrentar como el Título 42, instaurado por el gobierno de Trump en marzo del 2020.

“Mientras el Título 42 siga en pie, miles de migrantes seguirán siendo deportados sin acceso al proceso de asilo. Así que mucha gente no se verá beneficiada por el fallo del Supremo”, afirmó Reichlin-Melnick.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, como el Centro de Recursos para América Central en Los Ángeles (Cerecen), denunciaron recientemente que políticas como el Título 42 son las responsables de tragedias como la ocurrida en San Antonio, Texas, donde 53 personas perdieron la vida en un intento por ingresar a Estados Unidos dentro de un remolque de carga en donde no contaban con suministros para sobrellevar la ola de calor que afecta a la localidad.

“El derecho a migrar no es una sentencia de muerte, al menos no debería serlo y nos damos cuenta de que ningún migrante elige poner su vida en un camino peligroso a menos que vea que no tiene otra opción” declaró Alexandra Morales, una de las directoras de Cerecen.

La Administración Biden viene realizando esfuerzos por eliminar el Título 42, sin embargo, en mayo fueron bloqueados por un juez federal en Luisiana, por lo que continúa vigente la medida que permite deportar de forma automática a toda aquella persona que se encuentre indocumentada en el país, a quien posteriormente no se le podrá otorgar el derecho a solicitar asilo.

Caravanas de migrantes

No obstante, las políticas impulsadas por el Gobierno estadounidense en los últimos años no han frenado las caravanas de migrantes. Este jueves, anunciaron que una nueva partirá desde Tapachula, en la frontera mexicana con Guatemala, por lo que han pedido al Gobierno de México autobuses que transiten por un corredor humanitario hasta llegar a Nuevo León, estado frontera con EE. UU.

Además, pidieron condiciones para movilizarse con seguridad y evitar lamentables situaciones como las de Texas y proteger a las más de 400 mujeres embarazadas y 1.000 niños que forman parte del grupo de más de 8.000 personas provenientes de países como Guatemala, Honduras, Venezuela, México, Haití, entre otros.

“Lo que necesitamos nosotros es salir de Tapachula, porque estamos durmiendo en el suelo debajo del techado del parque, donde hay niños y mujeres enfermas” dijo Hilbert Silva un migrante venezolano.

Estas caravanas representan un flujo migratorio récord con la presencia de más de 1,7 millones de personas en la frontera de México con Estados Unidos.

Con información de Reuters, EFE y medios locales

