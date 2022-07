“Desgarradora” muerte de un joven afro en EE. UU. baleado por la Policía

via REUTERS - CITY OF AKRON

En Estados Unidos fueron publicados este domingo los videos de las cámaras corporales de los ocho policías que participaron en la persecución y posterior muerte de Jayland Walker, un joven negro de 25 años que murió el pasado lunes luego que las autoridades de la ciudad de Akron, en Ohio, le dispararan decenas de veces, al intentar detenerlo en un control de tráfico.

Los videos fueron publicados por la Policía en una rueda de prensa. Allí los presentes pudieron observar lo sucedido. Luego que los uniformados le dieran la voz de alto a Walker, este intentó escapar manejando su vehículo, pero al verse bloqueado decidió bajarse y salir corriendo. Comenzó entonces una persecución y posteriormente la ráfaga de disparos.

"No hay duda de que los videos que acaban de ver son extremadamente inquietantes y despertarán muchas emociones y sentimientos. Es impactante y difícil de asimilar”, manifestó el alcalde de Akron, Daniel Horrigan, quien se refirió a este suceso como "desgarrador".

El número de heridas de bala encontradas en el cuerpo de Walker fueron 60, pero aún el médico forense está determinando cuales de ellas son producto de la entrada y salida de una misma bala.

“Según el video, anticipo que ese número será alto. Se dispararon muchas rondas. Y no me sorprendería si el número al final de la investigación es consistente con el número que ha estado circulando en los medios. Pero en este momento, simplemente no lo sabemos", declaró el jefe de la Policía de Akron, Stephen Mylett.

Mylett informó que “se recuperó un arma del vehículo del Sr. Walker, pero en el momento del tiroteo, estaba desarmado”, además asomó la posibilidad de que se hubiera realizado un disparo desde el interior del automóvil del joven.

Afirmación a la que posteriormente respondió el abogado de la familia, Bobby Dicello, diciendo que los funcionarios están tratando de ocultar la realidad y denunció que no existe justificación para una muerte tan violenta.

"Quieren convertirlo en un monstruo enmascarado con una pistola. Pregunto, mientras se está escapando, ¿Qué es razonable? ¿Abatirlo a tiros? No, eso no es razonable", dijo Dicello.

El abogado invitó además a los ciudadanos a realizar protestas pero de forma pacífica, expresando que el deseo de los familiares era evitar que se generara más violencia, llamado al que se sumó el alcalde. “Lo que colectivamente estamos pidiendo es paz. Es lo mismo que el Sr. Walker y su familia está llamando y es la petición de todos los que están aquí conmigo en la comunidad".

Akron Police Department releases bodycam footage from the fatal shooting of Jayland Walker. https://t.co/bcRQHLyUme — USA TODAY (@USATODAY) July 3, 2022

Manifestaciones

Los manifestantes que se movilizaron por las calles de la ciudad de Akron luego de la publicación de los videos, atendieron el llamado de la familia y caminaron pacíficamente ondeando banderas del movimiento 'Black Lives Matter' y 'Justicia para Jayland'.

La protesta fue organizada por un grupo de pastores de la Iglesia Bautista de la ciudad, lugar en donde se concentraron los asistentes para partir hasta las escaleras del Centro de Justicia.

Muchos de los participantes pedían cadena perpetua para todos los uniformados, incluso algunos solicitaban pena de muerte. “No deberían estar vivos, mi hermano no va a volver. Una vida (en la cárcel) no es suficiente, necesitamos la pena de muerte”, expresó James Crawl quien se encontraba en la protesta.

Crawl aseguró que Walker era su amigo y que “era una de las personas más positivas que conocí en toda mi vida. Cuando lo escuché en las noticias, pensé que se habían equivocado de nombre. Me hace daño pensar que ya no puedo hablar con él”.

Manifestaciones en la ciudad de Akron para rechazar el asesinato de Jayland Walker. REUTERS - GAELEN MORSE

Hechos recurrentes

Los ocho oficiales que participaron en el tiroteo fueron apartados de sus cargos hasta que se complete la investigación.

Este incidente se suma a la lista de asesinatos de hombres y mujeres afrodescendientes por parte de la Policía estadounidense, que según la comunidad negra son realizados con motivos racistas e injustificados.

Uno de los casos más impactantes es el de George Floyd en Minneapolis en el año 2020, quien murió asfixiado por la presión que le hacía con su rodilla un oficial en el cuello mientras este se encontraba tendido en el suelo. Fueron unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo y generaron manifestaciones para denunciar la brutalidad policial.

El pasado 25 de mayo en el marco del segundo aniversario de la muerte de Floyd, el presidente Joe Biden promulgó una orden para intentar frenar los abusos policiales y en la que se establece un mayor control de los procedimientos y vigilancia de los agentes, además, pretende también limitar el uso de armas y de la fuerza a ocasiones en las que sea estrictamente necesario.

Con EFE, Reuters y AFP

