Nueva York realiza jornadas masivas de vacunación ante el aumento de casos de la viruela del mono

Tres sitios de vacunación masiva contra la viruela del mono fueron abiertos en Queens, Brooklyn y el Bronx por el departamento de salud de Nueva York, ciudad que ha sido catalogada como el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, con aproximadamente 400 personas afectadas que forman parte de los más de 1.400 casos detectados en todo el territorio.

Por lo general para poder optar a la vacuna hay que solicitar una cita por internet, durante esta primera jornada, en tan solo siete minutos fueron reservadas unas 9.200.

“La demanda es significativa. Creemos que ahora tenemos la tecnología para manejar esa demanda. Pero al final del día, es una cuestión de oferta", manifestó Ashwin Vasan, comisionado de salud de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo también dispusieron de atención para aquellas personas sin posibilidades de acceder a una computadora o a internet, aunque Vasan considera que las dosis que tienen disponibles son insuficientes.

"Estamos frustrados con la cantidad de vacunas que tenemos, además no estamos haciendo todas las citas a través del sitio web público de reservas porque estamos tratando de satisfacer las necesidades de las personas que pueden no tener acceso a Internet", puntualizó.

Aidan Baglivo, analista de datos y residente de Nueva York, denunció también que este proceso de vacunación ha sido frustrante e injusto, porque no todas las personas saben utilizar una computadora, o no cuentan con servicio de internet, incluso muchas no tienen información sobre las jornadas.

“Es frustrante, especialmente porque con el covid, habrías pensado que habría un proceso más estructurado para implementar las vacunas, pero realmente no hubo un proceso. Pude seguir la cuenta de Twitter de Salud Pública de Nueva York y así lo hice, pero no todos saben o tienen acceso” declaró Baglivo.

La comunidad LGBTQ una población vulnerable a los contagios

Las autoridades sanitarias han informado que cualquier persona que esté en contacto físico cercano con objetos o personas que tengan la viruela símica, como también se conoce esta enfermedad, corre el riesgo de contagiarse, pero las estadísticas en Estados Unidos, muestran que la población más afectada hasta el momento son “los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres”.

Ante estas cifras los ciudadanos que acudieron a uno de los puntos habilitados en una escuela secundaria en el distrito de Bushwick, en Brooklyn, en su mayoría eran hombres entre los veinte y cuarenta años, quienes realizaron largas filas para ser vacunados.

“Creo que la comunidad más afectada en este momento ha sido más rápida en apoyar las vacunas. No creo que haya necesariamente un sentimiento anti-vacunas en la comunidad LGBTQ, porque hemos visto las enfermedades, sabemos lo que es el SIDA. Sabemos que es importante ser proactivo sobre estas cosas" afirmó Nathan Tylutki, actor y residente de Los Ángeles y Nueva York quien se encontraba a la espera de ser atendido.

La comunidad LGBTQ+ teme que ante los casos registrados, en donde sus miembros son la mayoría, se genere una estigmatización y que el virus sea catalogado erróneamente como “una enfermedad gay”.

"No se puede contraer solo a través del sexo gay, se puede contraer en cualquier parte: al abrazar a alguien, tocar a alguien, simplemente estar cerca de la ropa de alguien. Es algo que todos deberían tomar en cuenta. Estoy hablando de todos los géneros, todas las sexualidades, todo el mundo debería poder vacunarse en este momento" Leroy Jackson, profesor de fitness y habitante de Nueva York.

Aumento preocupante de contagios

Hasta el pasado viernes, las autoridades del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) informaron sobre la presencia de más de 1.400 casos confirmados de la viruela, presentes en 45 estados del país.

La mayor cantidad de ellos fueron detectados en el estado de Nueva York con cerca de 400 personas afectadas, seguido de California con al menos 266 e Illinois con unas 174.

Los funcionarios en salud pública aseguran que las cifras de contagios aumentarán en la medida que se realicen más pruebas de detección, denunciando que la cantidad de casos informados actualmente es un recuento insuficiente agravado por la poca información sobre la enfermedad que hace que las personas no tengan conciencia de que están contagiadas.

La vacuna autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU, se denomina Jynneos y hasta el momento se han distribuido en todo el país más de 132.000 dosis según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Esta enfermedad en la mayoría de los casos se cura sola, algunas personas experimentan fiebre, escalofríos, fuertes dolores corporales y fatiga, otras presentan síntomas más graves y les puede aparecer erupciones en la cara, la boca, las manos, para luego extenderse a otras partes del cuerpo incluyendo los genitales.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunirán el próximo 21 de julio para analizar la posibilidad de declarar emergencia internacional, ante la presencia de aproximadamente 10.000 personas contagiadas en todo el mundo.

Europa es la región más afectada y concentra el 80% de los casos de brote, con Reino Unido como el país con las cifras más altas de contagios.

Con información de Reuters, EFE Y AFP.

