La estrella del baloncesto Brittney Griner, presa en Rusia, dijo que no quiso contrabandear drogas

Este miércoles continuó la saga del caso Brittney Griner, una jugadora profesional de baloncesto estadounidense detenida en Moscú en febrero por posesión de cannabis, y ahora moneda de cambio entre Rusia y Estados Unidos. Durante su juicio, afirmó haber introducido por error cannabis medicinal en Rusia y nunca haber tenido la intención de contrabandear drogas.

Brittney Griner apareció durante una nueva audiencia en el tribunal de Khimki, cerca de Moscú, donde está siendo juzgada desde principios de julio. Griner pasó seis meses en la cárcel tras ser detenida en el aeropuerto de Moscú en febrero en posesión de un líquido para vaporizar cannabis que, según ella, le fue preescrito por un médico.

"No tenía ni idea, ni planeaba introducir sustancias prohibidas en Rusia", declaró la jugadora profesional de baloncesto estadounidense este miércoles. Griner explicó que no se lo llevó a propósito antes de partir hacia ese país.

"Todavía no entiendo cómo acabó en mi bolsa. No tenía intención de infringir la ley rusa (...) Si tengo que especular sobre cómo acabó en mi bolso, diría que fue porque tenía prisa por hacer mis cosas", dijo la famosa deportista.

Brittney Griner explicó que consume cannabis medicinal legalmente en Estados Unidos para aliviar múltiples "dolores" físicos relacionados con su práctica del baloncesto.

La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que fue detenida en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo es escoltada antes de una vista judicial en Khimki, a las afueras de Moscú, Rusia, el 27 de julio de 2022. © REUTERS/Evgenia Novozhenina

La jugadora de baloncesto, de 31 años, tenía previsto viajar a los Urales para jugar en el equipo de Ekaterimburgo. El 17 de febrero, al pasar por el control de seguridad del aeropuerto internacional de Moscú, los funcionarios de aduanas rusos descubrieron en su equipaje varios cartuchos de cigarrillos electrónicos que contenían aceite de hachís, legalizado en varios estados de Estados Unidos. La Fiscalía entonces le abrió una causa penal por tráfico de drogas.

Griner dijo que no siguió las recomendaciones de las autoridades estadounidenses de no viajar a Rusia en ese momento, ya que no quería "decepcionar" a su equipo en Rusia.

El 7 de julio, la dos veces campeona olímpica se declaró culpable de todos los cargos en su contra en otra audiencia, subrayando al tiempo la ausencia de "intencionalidad". Se enfrenta a hasta 10 años de prisión.

Mecanismo de presión ruso en medio de tensiones crecientes con Occidente

El caso se produce en un contexto de tensiones crecientes por la guerra en Ucrania, con la implementación de fuertes sanciones occidentales contra Rusia. Moscú ha sido acusado de usar a Griner como mecanismo de presión sobre Estados Unidos, incluso podría ser usada para un futuro intercambio de prisioneros.

Este miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Washington había hecho una oferta importante a Rusia para que libere a los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país. Estados Unidos está haciendo todo lo posible para liberar a Griner, pero también a Paul Whelan, un exmarine estadounidense condenado en 2020 a 16 años de prisión en Rusia por cargos de espionaje, que también niega.

Un mural de Brittney Griner y otros rehenes estadounidenses en todo el mundo, creado por la campaña Bring Our Families Home, se ve en el barrio de Georgetown de Washington, Estados Unidos, 20 de julio de 2022. © REUTERS/Sarah Silbiger

Blinken dijo que se reunirá por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en los próximos días para intentar solucionar estos casos. Sería la primera conversación de este tipo entre los dos diplomáticos desde antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

"Hace semanas hubo una propuesta sustancial sobre la mesa para facilitar su liberación. Nuestros gobiernos se han comunicado repetida y directamente sobre esa propuesta. Y aprovecharé la conversación para hacer un seguimiento personal y espero que nos lleve a una resolución", dijo Blinken.

Aunque no quiso decir qué ofrecía Estados Unidos a cambio, la cadena estadounidense CNN informó de que Washington estaba dispuesto a intercambiar al traficante de armas ruso Viktor Bout, que cumple una condena de 25 años de prisión en Estados Unido.

El presidente Joe Biden fue acusado de no actuar lo suficiente para liberar a los presos. Según la Casa Blanca, Biden dio instrucciones a su equipo de seguridad nacional para que buscara todas las vías para llevar a Griner y Whelan a casa sanao y salvos.

Con AFP y Reuters

