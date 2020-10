Covid19Hoy: Francia comenzó el toque de queda en nueve ciudades, incluida París

Desde la media noche, hora local, de este 17 de octubre, comenzaron las nuevas medidas anunciadas el pasado miércoles por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para tratar de frenar el aumento de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días. En nueve ciudades, incluida París, regirá un toque de queda nocturno durante al menos cuatro semanas y se restringen las actividades sociales. Entre tanto, Alemania registró un nuevo récord de casos por tercer día consecutivo e Irán superó la barrera de 30.000 muertes por el nuevo coronavirus.

Anuncios Lee mas

Desde su confirmación como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo, el Covid-19 ha dejado 39.421.733 personas contagiadas a nivel global y 1.105.751 han perdido la vida en todo el planeta, según el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En Europa, Alemania, República Checa, Austria, Hungría, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, entre otros, registraron nuevos récords de contagios este sábado. En Francia, tras el aumento de casos presentado en los últimos días, comenzó a regir un toque de queda nocturno en sus nueve ciudades más afectadas.

El Covid-19 ha vuelto a tomar fuerza y algunos gobiernos se han visto obligados a implementar nuevas limitaciones, pero aclaran que sin llegar al aislamiento estricto que se produjo en la primavera y que dejó una fuerte crisis económica de la que aún no se recuperan las economías fuertes y mucho menos los países en desarrollo.

A continuación, las noticias más destacadas de la pandemia este 17 de octubre:

Francia comenzó el toque de queda en París y ocho ciudades más

Se trata de una limitación a la circulación de personas desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que durará al menos cuatro semanas, según lo anunciado por el presidente francés Emmanuel Macron, desde el pasado miércoles.

Una mujer transita por una calle durante el toque de queda nocturno, en París, Francia, el 17 de octubre de 2020. © Reuters/Pascal Rossignol

La medida incluye el cierre de bares y restaurantes, desde las 9 de la noche cada jornada. Sin embargo, Macron aclaró que no habrá prohibición de tráfico y el servicio de transporte público funcionará con normalidad, también están permitidos los viajes entre regiones.

Las metrópolis afectadas son: París, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne y Toulouse.

#COVID19 | Pour lutter contre la propagation du coronavirus, un #couvrefeu est institué de 21h à 6h dans 9 métropoles.



Les déplacements sont interdits sauf pour des motifs dérogatoires nécessitant une attestation.



Cliquez ci-dessous pour remplir en ligne votre attestation : — Gouvernement (@gouvernementFR) October 17, 2020

El mandatario aclaró que la medida busca principalmente restringir la vida social de los franceses, eventos que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, son el principal foco de contagios.

"Eso significa que ya no iremos a restaurantes, ya no saldremos del restaurante después de las 9:00 p.m., ya no iremos a casa de amigos, no iremos de fiesta porque sabemos que es ahí donde nos contagiamos más fácilmente y es lo que debemos reducir”, explicó el mandatario, el miércoles cuando anunció las nuevas restricciones.

Asimismo, Macron dijo que un confinamiento general de la población como el implementado entre marzo y mayo “sería desproporcionado”, por lo que el toque de queda nocturno “es una medida pertinente”.

En la primera noche de esta limitación, se reportaron terrazas de restaurantes abiertas y jóvenes de fiesta que no se retiraron del centro de París hasta después de la medida noche, por lo que está previsto que, a partir de esta segunda jornada, el toque de queda sea más estricto.

El Gobierno francés informó que habrá multas para cualquiera que viole la medida. La sanción irá desde los 135 euros (158,61 dólares), si incumple por primera vez, y hasta los 1.500 euros (1762,05 dólares), si incurre en la falta por segunda ocasión.

Alemania registra récord de contagios por tercer día consecutivo

Entretanto, la vecina Alemania reportó su tercera jornada consecutiva con crecimiento en el número de casos de Covid-19.

Este sábado las autoridades confirmaron 7.830 casos, la mayor cifra de los últimos tres días, según los datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. En las últimas 24 horas, también se presentaron 33 nuevas muertes por el virus.

Decenas de personas usando mascarillas esperan en una plataforma de la estación de tren Hauptbahnhof, en Berlín, Alemania, el 16 de octubre de 2020. © Reuters/Fabrizio Bensch

Ante el aumento de casos, la canciller alemana Angela Merkel pidió a los ciudadanos que restrinjan al máximo sus actividades sociales y permanezcan en casa.

"La forma como viviremos el invierno y celebraremos Navidad se decide en estos días. Tenemos que hacerlo todo para que el virus no se difunda de modo descontrolado", advirtió Merkel, que además de canciller es científica de formación.

En su acostumbrado videomensaje de los fines de semana, la líder alemana agregó: "Por favor, mientras sea posible permanezcan en casa y en el lugar donde viven. Sé que además de sonar duro, en casos individuales representa un duro sacrificio”.

La semana pasada, Merkel se reunió con los jefes de Gobierno de los 16 estados federados entre quienes acordaron medidas contra el repunte de casos. Según lo pactado, el umbral para que entren en vigor medidas más estrictas, es de 35 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, en un periodo de siete días, hasta ahora el promedio tenido en cuenta es de 50 nuevos casos por cada 100.000 personas.

Las restricciones incluyen toques de queda nocturnos, cierre de bares y limitación de reuniones privadas. La canciller advirtió incluso que podrían ser necesarias restricciones más duras.

Sin embargo, en Berlín, donde la incidencia semanal es de 88 contagios y donde se había decretado que bares y restaurantes tendrían que cerrar a las 11 de la noche, los tribunales han declarado que la medida es desproporcionada.

Irán supera la barrera de 30.000 muertes por Covid-19

El número de muertos por el nuevo coronavirus en Irán aumentó a 30.123, luego de que reportara 253 nuevos casos, según informó este sábado el Ministerio de Salud.

Una mujer desinfecta los zapatos de sus hijos en un parque, en medio del brote del Covid-19, en Teherán, Irán, el 26 de septiembre de 2020. © Majid Asgaripour/WANA/Vía Reuters

Asimismo, la portavoz del ministerio, Sima Sadat Lar, afirmó que la cifra de casos confirmados subió a 526.490, tras detectar 4.103 nuevos contagios, lo que mantiene a Irán como el país más afectado por el virus en Medio Oriente.

"Desgraciadamente perdimos 253 de nuestros queridos compatriotas debido al Covid-19 en las últimas 24 horas", dijo Sadat Lari.

En medio de este panorama, las autoridades prohibieron la entrada a no residentes en las cinco mayores ciudades del país, incluida Teherán, la capital, para impedir los desplazamientos durante el fin de semana.

Con Reuters y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo