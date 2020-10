CovidHoy: Gobierno de España eleva hasta los 3'000.000 la cifra de contagiados

Pese a que el pasado miércoles, 21 de octubre, el cómputo oficial en España superó el millón de casos, los estudios de seroprevalencia desarrollados por las instituciones públicas con expertos científicos indican que "el número real de personas que han estado infectadas supera los tres millones". Así lo explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El mundo supera los 41,7 millones de casos de Covid-19, de acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins cuando Europa se sume en la segunda ola y los contagios registran cifras récord en varios países.

La Organización Mundial de la Salud expone que América continúa siendo la región más afectada, con más de 19 millones de casos, seguida por el Sudeste Asiático con 8,6 millones y Europa, con 8,5 millones de contagios.

A continuación, las noticias más importantes sobre la pandemia de este viernes, 23 de octubre:

Pedro Sánchez: "el número real de personas que han estado infectadas supera los tres millones"

La situación de España a causa del Covid-19 es cada vez más "grave". El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, indicó sorpresivamente este viernes, 23 de octubre que la cifra de personas que han contraído la enfermedad en ese país supera los tres millones, pese a que el registro oficial ubicaba el total en alrededor de un millón.

“La situación es grave. Debemos reducir la movilidad y los contactos. No hay otra solución”, aseguró el funcionario, al tiempo que reconoció el cansancio social. No obstante, destacó que actualmente hay un conocimiento mucho más amplio sobre el virus, por lo que no se puede comparar la situación de este momento con la del inicio de la pandemia.

El pasado miércoles, 21 de octubre, el cómputo oficial superó el millón de casos, sin embargo, de acuerdo con el jefe de Estado, los estudios de seroprevalencia desarrollados por las instituciones públicas con expertos científicos indican que "el número real de personas que han estado infectadas supera los tres millones".

"Queremos evitar a toda costa un nuevo confinamiento y debemos ser disciplinados", añadió el mandatario, que además pidió colaboración para que la media de casos de coronavirus descienda hasta los 25 por cada 100.000 habitantes.

El toque de queda en Francia costará unos 2.000 millones de euros

El Gobierno de Francia estima que el toque de queda nocturno, que a partir de esta medianoche afectará a 54 departamentos del país, tendrá un costo de 2.000 millones de euros.

La medida, que ya había entrado en vigor en 16 de los 101 departamentos del país, ahora afectará a 46 millones de habitantes luego de que el jueves se anunciara su ampliación a 38 departamentos, a causa el empeoramiento de la pandemia.

En una entrevista con la emisora Europe 1, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reconoció que "para seis semanas tenemos un coste global de un poco más de 2.000 millones de euros". El funcionario destacó que el Ejecutivo está preparado para asumir el costo pues "en el Fondo de Solidaridad previmos 9.000 millones. Hemos gastado 6.000, nos quedan 3.000 disponibles. Podemos aguantar hasta finales de año o hasta el inicio del próximo con las cantidades previstas".

Le Maire indicó que, en caso de tener que ampliar las restricciones, el Gobierno extenderá las ayudas. "Protegeremos las empresas y a los empleados mientras el virus siga circulando".

El anuncio se presenta luego de que el jueves, 22 de octubre, Francia registrara un récord de 41.622 nuevos contagios, además de 165 fallecimientos.

Con EFE, Reuters y AFP

