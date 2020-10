Charlie Hebdo caricaturiza a Erdogan y Ankara amenaza con represalias al semanario

Tras varios días de críticas al Gobierno francés por su defensa de la libertad de expresión y de las caricaturas del Profeta Mahoma, ahora el presidente turco Recep Tayyip Erdogan está en el centro de la imagen. El semanario satírico salió en portada con una caricatura del mandatario turco en una nueva afrenta para muchas mujeres y musulmanes.

Un nuevo capítulo que promete intensificar las tensiones entre Francia y el mundo musulmán, con Turquía a la cabeza. "Erdogan. En privado, él es muy divertido", titula el magazín satírico mientras que el personaje que representa al presidente turco levanta el velo de una mujer, que ríe, dejando al descubierto su trasero. El personaje que parodia a Erdogan sonríe mientras una viñeta dice "¡Ouuuh! ¡El Profeta!".

El semanario satírico Charlie Hebdo, víctima de un ataque terrorista en enero de 2015 en el que 12 de sus trabajadores fueron asesinados, vuelve a arremeter contra los símbolos del islam y puso al presidente turco Recep Tayyip Erdogan como protagonista.

Antes del ataque del 7 de enero de 2015, en el que dos hermanos franceses musulmanes entraron en la redacción en París y dispararon contra los presentes, el magazín había republicado en 2006 una serie de caricaturas del Profeta Mahoma que vieron la luz por primera vez un año atrás en un diario danés.

Los discursos cruzados entre Macron y Erdogan

La polémica viene desde entonces y volvió a ganar fuerza el pasado 16 de octubre, cuando un refugiado ruso de origen checheno decapitó al profesor Samuel Paty, quien había mostrado una caricatura del Profeta en una clase de libertad de expresión.

"Continuaremos, profesor", dijo el presidente Emmanuel Macron en las honras fúnebres de Paty, "como usted, cultivaremos la tolerancia". Desde el atentado frente a la escuela de Conflans-Sainte-Honorine, el mandatario ha insistido en la defensa de las libertades que son la base de la República francesa. "Aprenderemos del humor, de la distancia, recordaremos que nuestras libertades solo se aferran al final del odio y de la violencia", dijo Macron en aquel discurso que ha sido interpretado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y por muchos musulmanes como un llamado a la "islamofobia".

Ahora Erdogan lleva varios días llamando al boicot a productos franceses y el fin de semana llegó a decir que el mandatario francés necesitaba "atención mental". El martes 27, en distintos puntos de Turquía, Pakistán o Bangladesh, quemaron banderas de Francia y fotografías de Emmanuel Macron. La respuesta desde el semanario satírico parisino incluye a una mujer con burka, un Erdogan en ropa interior y una mención a "el Profeta".

Ankara rechaza la publicación con contundencia y amenaza con demandas

"No he visto esta caricatura", dijo en un discurso Erdogan este miércoles 28 de octubre. "Mi cólera no se debe al ataque innoble contra mí, sino debido a los insultos contra el profeta", aseguró el presidente de Turquía.

"Ellos literalmente quieren relanzar las Cruzadas. Desde las Cruzadas, las semillas de la maldad y el odio han empezado a caer en estas tierras y ahí es cuando la paz fue interrumpida", añadió Erdogan en su discurso.

El martes, el principal consejero para los medios de la presidencia turca se expresó en la misma dirección: "Condenamos este esfuerzo despreciable de parte de esta publicación por propagar su racismo cultural y su odio", dijo el asesor, Fahrettin Altun, en Twitter.

Las autoridades turcas anunciaron que emprenderán acciones "judiciales y diplomáticas" luego de esta publicación e iniciaron un proceso contra los responsables de Charlie Hebdo por "insultar al jefe de Estado".

El Gobierno de Francia defiende a Charlie Hebdo

Luego de las declaraciones desde Ankara, el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, afirmó que las afirmaciones hechas por oficiales turcos sobre el semanario eran "odiosas".

El delegado interministerial para la lucha contra el racismo, Fréderic Potier, dijo que "hay algo de indecente en el contexto actual marcado por el proceso de los atentados de Charlie Hebdo y por la tragedia del asesinato de Samuel Paty para echar petróleo sobre el fuego amenazando a la redacción de Charlie".

La cólera en algunos países musulmanes sigue en ascenso. A las protestas en Turquía, Pakistán y Bangladesh, ahora se suman otros manifestantes en Teherán, Irán, o en Mogadiscio, Somalia.

Un grupo de mujeres protesta en Teherán, Irán, en respuesta a la caricatura de Erdogan que hace referencia al Profeta Mahoma, publicada por el semanario satírico Charlie Hebdo y en medio de un contexto de tensión entre el mundo musulmán y occidente alrededor de los límites de la libertad de expresión. El 28 de octubre de 2020. © Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) vía Reuters

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dijo que la libertad de expresión debería detenerse si ofende a 1.500 millones de personas.

El 21 de octubre, en el homenaje nacional al profesor decapitado, Macron dijo que Francia "no renunciará a las caricaturas" y proseguirá "el combate por la libertad" que Samuel Paty representaba. "Fue asesinado precisamente porque encarnaba la República", dijo Macron en el solemne acto.

Como consecuencia del llamado al boicot, Francia ha pedido a la Unión Europea que en su próximo encuentro se determinen sanciones contra Turquía.

Con Reuters y AFP

