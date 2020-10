Disturbios en Barcelona tras las protestas contra las nuevas restricciones por la pandemia

Este viernes se registraron violentos incidentes en el centro de Barcelona, luego de que terminara una manifestación pacífica contra las nuevas medidas impuestas por las autoridades para tratar de frenar la propagación del Covid-19. El aumento de los contagios que obligó a un toque de queda desató la furia por parte de algunos ciudadanos que causaron saqueos y choques con la fuerza pública. Al menos 12 personas fueron detenidas.

Anuncios Lee mas

Las protestas contra las medidas instauradas en el nuevo estado de alarma se extienden por España. Municipios confinados el fin de semana, la prohibición de salir de Catalunya y el toque de queda nocturno desataron la furia de quienes se oponen a medidas drásticas para controlarla o niegan la existencia de la pandemia.

"No nos pueden quitar nuestros derechos básicos, no nos pueden decir que nos encierren en nuestra casa. Ya lo han hecho una vez por 15 días, y al final fueron cuatro meses. No lo veo ni lógico ni lícito ni que tenga que ver con el virus," explicó Olga, una manifestante.

En Barcelona, decenas de manifestantes prendieron fuego a contenedores de basura y arrojaron ladrillos y fuegos artificiales a los Mossos d'Esquadra, que respondieron con porras.

Manifestantes huyen de un oficial de policía que sostiene un bastón durante una protesta contra las nuevas restricciones, por el aumento de casos de Covid-19. En Barcelona, España, el 30 de octubre de 2020. © Reuters/Nacho Doce

En medio de los fuertes disturbios al menos 20 agentes resultaron heridos y 12 personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad. Además, varios negocios fueron saqueados y vehículos de policía dañados, según confirmaron las autoridades de la segunda ciudad principal del país.

En videos de cámaras de seguridad quedaron registrados los momentos en que decenas de jóvenes rompieron los vidrios de un establecimiento deportivo para llevarse bicicletas, patines y otros artículos.

Saqueo en un Decathlon del centro de Barcelona durante los altercados tras las protestas por las restricciones anticovid.



Por el momento hay 12 detenidos y 24 heridos, entre ellos 20 Mossos. La policía atribuye los disturbios a grupos de ultraderecha.https://t.co/MQiWn9CUCl pic.twitter.com/hK6g9ymM6G — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2020

La violencia se desató luego de una manifestación pacífica contra las restricciones, en la que participaron alrededor de 1.500 personas, de acuerdo con la Guardia Urbana.

España, uno de los países más afectados de Europa por la pandemia, impuso un nuevo estado de alarma esta semana, en un intento por mitigar el aumento de casos. La decisión otorga a las autoridades regionales el poder de limitar la libertad de movimiento mediante cierres y toques de queda.

En los últimos días, la ola de protestas por las nuevas medidas también se ha extendido por otras ciudades españolas como Sevilla, Burgos y Bilbao.

Las protestas contra las restricciones en Italia y Francia

La inconformidad expresada con protestas violentas no solo se ha registrado en España. Una noche antes, París fue el escenario de disturbios por el nuevo confinamiento y justo en pleno estado de alerta máxima por terrorismo.

🇨🇵Protestas en París contra el confinamiento ordenado por el gobierno francés.pic.twitter.com/Ck0KzYcEPO — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 29, 2020

Las escenas violentas fueron vistas en la capital francesa un día después de que el presidente Emmanuel Macron, anunció que se decretaba un nuevo confinamiento debido al incremento de los contagios por coronavirus.

El país gallo supera los 40.000 casos diarios y se mantiene como el primer país de Europa más afectado, tras superar a España.

También esta semana Italia afrontó los choques por parte de los sectores más perjudicados por la reciente imposición de cierres. Según el último decreto, desde el pasado 26 de octubre y hasta el próximo 24 de noviembre deben cerrar cines, teatros, salas de concierto, congresos, piscinas o gimnasios.

Los artistas de este país se unieron a las manifestaciones, desde el gran director de orquesta Riccardo Muti, pasando por los cineastas Marco Bellocchio y Nannu Moretti.

"El sector se ha organizado en términos de distanciamiento social, de respetar protocolos y hemos gastado dinero para hacer esto. Hay que permitir que gente trabaje, incluso con las desventajas de los protocolos y gastos, para recuperarnos y volver a empezar. Necesitamos que nos vean y seguir trabajando," dijo el actor Bruno Petrosillo.

Manifestantes y policías se enfrentan en una protesta contra las nuevas restricciones, por el aumento de casos de Covid-19. En Roma, Italia, el 27 de octubre de 2020. © Reuters/Guglielmo Mangiapane

"El Gobierno asume su responsabilidad y es justo que su acción sea criticada, pero si perdemos de vista el objetivo de marchar todos juntos en la misma dirección para salir de la pandemia corremos el riesgo de agravar la situación", declaró, el pasado martes el primer ministro, Giuseppe Conte, tras reunirse con representantes de sindicatos.

El Gobierno italiano aprobó el pasado martes un paquete de ayudas de 5.400 millones de euros para las empresas más afectadas por los nuevos bloqueos, pero esto no ha cesado el enojo de muchos trabajadores que ya arrasaban una difícil situación financiera por los confinamientos de la primavera.

Con Reuters y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo