Covid19Hoy: Italia busca implementar un toque de queda nacional para contener la segunda ola

Este lunes, las autoridades italianas indicaron que se espera que, en las próximas horas, sea aprobada una propuesta de medidas que contempla la implementación de un sistema basado en la clasificación de tres fases de riesgo en las regiones con más altos índices de contagio, así como un toque de queda en todo el país y el cierre de museos y centros comerciales durante los fines de semana. Entre tanto, la canciller alemana precisó que no descarta prolongar las restricciones y, en Francia, cerca de 12 millones de estudiantes regresaron a las escuelas en medio del nuevo confinamiento. 0

A dos meses de que termine este convulso 2020, las principales naciones europeas se apresuran a decretar medidas que contribuyan a disminuir el registro de contagio por el virus.

En total, son 46,6 millones de casos y 1,2 millones de decesos los que han sido confirmados a nivel global desde el inicio de la crisis sanitaria, según el conteo elaborado por la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos figura como la nación más afectada por la emergencia, con 9,2 millones de contagios, seguido por India, con 8,2 millones de infectados y por Brasil, con 5,5 millones.

A continuación, las noticias más relevantes sobre la pandemia este 2 de noviembre:

Italia busca implementar un sistema de tres fases de riesgo y un toque de queda nacional

Con el propósito de disminuir las tasas de propagación del virus en el país, las autoridades italianas buscan implementar un sistema de restricciones de acuerdo al análisis de tres fases de riesgo en las zonas de mayor incidencia de contagio.

Como medida de aplicación general, también regiría un toque de queda en todo el territorio italiano, así como el completo cierre de los centros comerciales y de los museos durante los fines de semana.

Sobre las restricciones, que fueron explicadas por el primer ministro, Giuseppe Conte, durante una comparecencia en la Cámara de los Diputados, esta serie de medidas son promovidas por el Ejecutivo, que se encuentra a la espera de que el Senado vote y el Consejo de Ministros apruebe el decreto oficial, lo cual esperan que se dé en el transcurso de las próximas horas, a fin de que las órdenes puedan regir desde antes del miércoles.

El nuevo decreto estipularía la distinción de tres fases, cada una con medidas más severas, a fin de intensificar las restricciones en las zonas calificadas como de "alta probabilidad de contagio".

"Pensamos cerrar los días festivos y las vísperas los centros comerciales, con excepción de farmacias, negocios alimentarios y estancos", señaló Conte, quien también explicó que lo que busca el Gobierno con el esquema de tres fases es que las zonas que no revisten tanta gravedad por rebrotes no "asuman medidas excesivas".

En virtud de otro decreto aprobado hace pocos días, el Gobierno ordenó el cierre de teatros y cines desde el 26 de octubre, al igual que el funcionamiento de las salas de bingo y apuestas.

Todavía no ha sido especificado de qué hora a qué hora regiría el toque de queda. Sin embargo, Conte indicó que sería desde la "última hora de la tarde".

Lo planteado por el Gobierno también propone que los estudiantes de las escuelas secundarias puedan ver sus clases de manera virtual, a fin de reducir la exposición.

Desde el comienzo de la emergencia en el país, el 21 de febrero, Italia ha confirmado el registro de 709.335 contagios y 38.826 muertes por el nuevo coronavirus.

AstraZeneca afirma que la distribución de la vacuna podría estar “en fase avanzada” en marzo de 2021

La distribución de la vacuna contra el Covid-19 podría estar "en fase avanzada" a finales de marzo de 2021, según estimaciones de la empresa farmacéutica AstraZeneca, encargada de proveer a la Unión Europea (UE) de 300 millones de dosis.

Así lo indicó este lunes el director del área de Investigación y Desarrollo de Oncología AstraZeneca, Josep Baselga, quien calcula que a principios de año que viene la farmacéutica tendrá unos tres mil millones de vacunas que confía en que se verifiquen efectivas.

Lo "complicado" será diseñar cómo repartirlas dada la demanda que existirá, por lo que Balsega estima que hasta finales del primer trimestre de 2021 las vacunas, en caso de funcionar, no estarían en "fase avanzada de distribución".

AstraZeneca espera que antes de finales de año "una, dos o tres" de las cuatro vacunas con las que está experimentando comiencen a dar "resultados". En el caso de las vacunas de esta empresa la previsión es que se apliquen dos dosis: la segunda 28 días después de la primera.

Ahora mismo en todo el mundo hay 175 vacunas distintas sobre las que se está trabajando, 35 de ellas en ensayos clínicos con enfermos y 10 en su fase final de verificación.

España descarta confinamientos domiciliarios a pesar de los malos datos

El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, descartó este lunes un confinamiento domiciliario inmediato en España, como en otros países de Europa, para frenar la expansión del coronavirus, y confió en que con las medidas actuales se pueda controlar la pandemia.

La comunidad autónoma de Asturias (norte) acordó hoy pedir al Gobierno español que autorice el confinamiento domiciliario durante 15 días en toda la región y suspender "toda la actividad económica no esencial" a partir del próximo miércoles, así como establecer el toque de queda a las diez de la noche, dos horas antes del actual.

"Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente", aseguró Illa en una conferencia telemática desde Barcelona.

Desde la semana pasada, en Asturias hay establecido un cierre perimetral de toda la región y de sus tres principales municipios, hay toque de queda entre las doce de la noche y las seis de la mañana, hay prohibición de mantener reuniones con más de seis personas y está decretado a las once de la noche el cierre de la hostelería, que no tiene permitido servir en barra.

En situación parecida se mantienen casi todas las regiones españolas desde finales de la semana pasada, cuando casi todas ellas, 13 de 17, establecieron limitaciones territoriales para evitar los desplazamientos masivos de ciudadanos coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

España sumó 55.019 nuevos casos de Covid-19 en el fin de semana, 4.334 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de los contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1.240.697, y la de muertos a 36.257, 777 en los últimos 7 días y 379 más desde las cifras reportadas el pasado viernes, según los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad.

De acuerdo a estas cifras oficiales, y teniendo en cuenta que Cataluña no pudo actualizar sus cifras por problemas técnicos, la región del País Vasco (norte) se sitúa en el primer puesto en cuanto a nuevos contagios en las últimas 24 horas, con 790; seguido de Aragón (este) (692), Galicia (noroeste) (529), Navarra (norte) (525), Extremadura (suroeste) (371), Andalucía (sur) (342) y Madrid (317).

Destaca el descenso en el número de casos diarios registrados la región madrileña, cuyas autoridades sanitarias notificaron hoy 453 nuevos casos positivos, una de las cifras más bajas de los últimos 30 días, y 35 fallecidos en los hospitales desde ayer. Durante los últimos días- del 27 al 31 de octubre-, las notificaciones superaban ampliamente los 2.000 casos, y durante ese mismo mes hubo jornadas en las que se sobrepasaron los 3.000 positivos.

La canciller de Alemania no descarta prolongar las restricciones por la segunda ola de la pandemia

Angela Merkel señaló que todavía no puede asegurar que las nuevas restricciones para intentar contener la segunda ola de la pandemia, que contemplan el cierre de los restaurantes y cines, no vayan a ser prolongadas más allá de un mes.

En la conferencia de prensa que ofreció este lunes, Merkel aseguró tener la esperanza de que las medidas tengan efectos positivos y que, en consecuencia, el mes de diciembre no alcance los límites máximos de atención en el sistema hospitalario.

Por el momento, la tasa de incidencia del virus en la nación se ubica por encima de los 120 casos por cada 100.000 habitantes, sobre lo cual la canciller indicó que esta cifra debe llegar a al menos 50.

Se espera que el 16 de noviembre la canciller se reúna con los representantes de los 16 estados para revisar el panorama epidemiológico y así definir los pasos a seguir.

"Nos acercamos cada vez más a los límites humanos y estructurales del sistema sanitario. Eso no lo puede permitir ningún Gobierno, no el Gobierno alemán y yo no lo quiero permitir", afirmó Merkel, quien calificó la pandemia como la "mayor prueba de esfuerzo desde la fundación de la República Federal Alemana".

A pesar de que las escuelas y los comercios esenciales permanecerán en funcionamiento, las piscinas, gimnasios, bares, restaurantes, teatros y cines no podrán abrir sus puertas hasta nueva orden.

De igual manera, las nuevas restricciones que rigen de este lunes incluyen la prohibición de viajes y el privilegio de las labores de teletrabajo en la mayoría de los sectores.

En materia de aforo para reuniones sociales, el número máximo al que podrán llegar los encuentros en los hogares será al de 10 personas por residencia. Alemania suma ya 552.060 casos y 10.542 muertes por la propagación del brote.

Francia volvió a confinarse mientras millones de estudiantes retomaron las clases presenciales

Cerca de 12 millones de estudiantes reanudaron este lunes las clases presenciales en todo el territorio francés, tras dos semanas de receso. Durante la jornada, que también estuvo marcada por el desarrollo de homenajes en honor a la memoria del profesor Samuel Paty, quien fue decapitado el 16 de octubre por mostrar caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión, empezó a regir en el país el segundo periodo de confinamiento decretado por el Gobierno de Emmanuel Macron para intentar disminuir los contagios.

El retorno a las aulas se dio en el marco del refuerzo de las medidas de bioseguridad, tales como la exigencia de las mascarillas de protección para los docentes y para los alumnos de más de seis años.

En su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Educación galo compartió fotografías del desarrollo de los homenajes que se llevaron a cabo en diversas escuelas del territorio nacional.

En los últimos días, la nación, que acumula 1,4 millones de contagios y 37.000 muertes por el virus, elevó su nivel de alerta después de la presentación del ataque perpetrado en una iglesia de Niza en el que murieron tres personas el 29 de octubre.

