Bruselas rechaza el silencio de Londres respecto al proyecto de ley sobre el mercado interno

La Comisión Europea subrayó no haber recibido respuesta por parte del Reino Unido sobre un texto que cuestiona ciertos compromisos británicos en el acuerdo de Brexit. El acuerdo comercial debería estar listo antes de mediados de noviembre.

Las negociaciones sobre la relación comercial entre el bloque comunitario y Reino Unido una vez finalizado el periodo de transición del Brexit, fijado para el 31 de diciembre, están en su recta final, sin embargo, Londres parece no querer avanzar con las conversaciones.

Reino Unido hizo caso omiso al ultimátum de la Unión Europea sobre su ley de revocación del Brexit al no responder a tiempo a un "aviso formal" de Bruselas, dijo este martes la Comisión Europea.

"Hasta la fecha, la UE no ha recibido ninguna respuesta del Reino Unido", dijo un portavoz del bloque comunitario. "Estamos considerando los próximos pasos, en particular la emisión de un 'dictamen motivado'", aseguró.

Londres y Bruselas han tratado de disociar su litigio sobre el proyecto de ley de mercado interno de las negociaciones comerciales. Su deseo de no dejar que la controversia ponga en peligro las negociaciones explica la cautela de la UE antes de seguir adelante.

El portavoz del primer ministro británico, Boris Jonson, se pronunció este martes y aseguró que existen diferencias significativas entre las dos partes.

Un proyecto de ley que pone en peligro el Brexit

La Comisión abrió el 1 de octubre un procedimiento de infracción contra el Reino Unido que daba a Londres un mes para dar soluciones al diálogo sobre la futura relación comercial.

El proyecto de ley cuestiona determinados compromisos asumidos por el Reino Unido en el acuerdo que reguló su salida de la UE el pasado 31 de enero y afecta particularmente a las medidas adoptadas para evitar el regreso de una frontera dura a Irlanda, consideradas esenciales para el mantenimiento de la paz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, dijo el martes que se han logrado algunos avances en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, sin embargo, señaló que varios puntos están aún lejos de concluir.

"Si no hay un conjunto básico de reglas en torno a la competencia leal que ambas partes se comprometan a cumplir y si no hay una estructura de Gobierno que pueda lidiar con las disputas, entonces, en mi opinión, no habrá un acuerdo comercial", aseguró Coveney.

Aprobado a finales de septiembre por los parlamentarios británicos, el texto aún está siendo considerado en la Cámara de los Lores (Cámara Alta) y se espera una votación en las próximas semanas. Bruselas espera que las disposiciones problemáticas se eliminen en caso de un acuerdo comercial.

Los puntos muertos para lograr un acuerdo entre Londres y Bruselas

Sin embargo, existen varios temas altamente problemáticos, entre estos el acceso de los pescadores europeos a las aguas británicas y la forma de resolver los puntos conflictivos en el futuro acuerdo.

"Aún no hemos llegado allí. Aún queda mucho trabajo por delante", dijo el portavoz de la Comisión. Y "todavía no hemos encontrado una solución en la pesca", uno de los temas más sensibles, aseguró el funcionario.

El Reino Unido, que abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero, sigue aplicando los estándares comerciales europeos y mantiene con el bloque la misma relación comercial que mantenía cuando era parte de este, unas condiciones que mantendrá hasta final de año.

Londres y Bruselas han estado trabajando para la negociación de un acuerdo comercial que entraría en vigor el 1 de enero de 2021. De no lograrlo, Reino Unido saldría definitivamente del bloque comunitario de una manera abrupta, algo que podría afectar seriamente a la economía del país.

