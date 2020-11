Acusado de crímenes de guerra, renuncia el presidente de Kosovo

Hashim Thaci indicó que viajará a La Haya, donde se encuentra el Tribunal Especial para Kosovo, y se entregará de forma voluntaria con el fin de defender su inocencia. Los fiscales del caso han acusado al exmandatario del asesinato de al menos 100 civiles, algo que el político niega.

Tras confirmarse las acusaciones por crímenes de guerra en el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) el presidente Hashim Thaci presentó este 5 de noviembre su dimisión "con efecto inmediato" al cargo.

"No permitiré comparecer ante el tribunal como presidente y dimito hoy para proteger la integridad del Estado", dijo Thaci en una rueda de prensa en Pristina.

Los hechos por los que es acusado ocurrieron durante su etapa como líder de la guerrilla albanokosovar Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) que luchó contra las fuerzas serbias a finales de la década de los 90.

En su declaración, Thaci pidió "cautela" a todas las fuerzas políticas del país para que no se genere una crisis y añadió que Kosovo "no tiene tiempo que perder y debe mantener la calma". Al tiempo, el líder pidió "no perder la esperanza. Hemos logrado la libertad y la independencia, y ahora desarrollamos el Estado".

La presidenta del Parlamento de Kosovo, Vjosa Osamani, asumirá las funciones de jefa del Estado, un cargo que puede desempeñar seis meses de forma interina, según la ley kosovar.

El ahora exfuncionario indicó que viajará a La Haya, donde se encuentra el TEK, y se entregará de forma voluntaria con el fin de defender su inocencia ante la corte. Sin embargo, no detalló cuándo realizará su proceso de entrega. Los fiscales del caso han acusado al exmandatario del asesinato de al menos 100 civiles, algo que Thaci niega.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, aseguró que la acusación contra Thaci le da esperanza a miles de víctimas de la guerra, "quienes han esperado por más de dos décadas que se conozca la verdad sobre los horribles crímenes cometidos contra ellas y sus seres queridos".

El TEK fue creado para juzgar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos por miembros de la UCK entre 1998 y 2000 durante el conflicto con las fuerzas de seguridad serbias. Kosovo declaró su independencia de Serbia de forma unilateral en 2008.

Representantes del Gobierno de Pristina respondieron a la acusación subrayando que creen "profundamente en lo justo de la lucha del UCK por la libertad" y que "nadie puede juzgar" ese comportamiento.

Este jueves, 5 de noviembre, también se confirmaron las acusaciones contra Kadri Veseli, líder del Partido Democrático de Kosovo y antiguo comandante de la UCK, quien indicó que probablemente hoy mismo viajará a La Haya para responder ante el tribunal.

Con EFE y Reuters

