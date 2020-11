Europa vuelve a ser la región con más casos de Covid-19 en el mundo

Europa se convirtió el miércoles una vez más en la región del mundo con mayor número de casos detectados en las últimas semanas. Con un total de 12,5 millones, los 52 países de la región superan a América Latina y el Caribe. Varios de ellos, como Italia, España y Alemania, que habían visto descender el número de infecciones durante el verano, están así regresando a medidas mucho más restrictivas con la llegada de los meses fríos del año. La preocupación crece también en Estados Unidos, donde no se logró esa mejoría durante los meses cálidos.

"La segunda ola será más dura y larga que la primera". En Francia, Olivier Véran, ministro de Salud francés, no anduvo con rodeos para avisar a la población.

Y es que los datos epidémicos en el país superaron este viernes todos los récords, tras registrar su cifra más alta de contagios diarios desde que empezó la pandemia.

El ministro también defendió la necesidad del confinamiento, que ya lleva en marcha desde hace una semana. "Es demasiado pronto para decir si el confinamiento que se ha puesto en marcha es totalmente efectivo. Lleva tiempo entre el momento en que la gente reduce el contacto y el momento en que el virus empieza a circular menos", precisó.

Las restricciones durarán en principio un mes, hasta el 1 de diciembre, pero el Ejecutivo no descarta que sean prolongadas. Asimismo, la próxima semana se cumplirá el plazo de 15 días para decidir si la situación permite la reapertura de ciertos negocios considerados no esenciales, con el que evitar un impacto mayor en la economía para las fiestas navideñas.

El confinamiento nacional en Francia, parte de las medidas para luchar contra una segunda ola de coronavirus, ya lleva en marcha desde hace una semana. © Christian Hartmann / Reuters

Arranca el toque de queda en Italia por rebrote

Otro país europeo que se enfrenta a restricciones más estrictas es Italia. Cinco de sus regiones volvieron al encierro el viernes, incluyendo su región más rica y poblada, Lombardía, alrededor de la capital financiera, Milán.

"Es una molestia no poder sentirse libre. El confinamiento, esta limitación que se nos impone, me roba parte de mi vida” opina Mario Belloni, residente de la región. En Milán, Susy Porcu cree que "poner algunas áreas en la zona roja y excluir otras no es una solución. Mucha gente ve esto como una decisión injusta. Si decides que la contención debe aplicarse a todos. En cualquier caso, no aprendimos nada de nuestra experiencia en marzo".

En efecto, anteriormente, el Gobierno había publicado un nuevo paquete de medidas que endurecen las restricciones a nivel nacional y dividen al país en tres zonas: roja, naranja y amarilla, según la intensidad de la epidemia. En las zonas rojas, sólo se permitirá a las personas salir de sus casas por motivos de trabajo, de salud o de emergencia, y se cerrarán los bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas.

Grecia volvió el sábado al confinamiento para intentar frenar la implacable segunda ola de una pandemia que castiga con virulencia a toda Europa. © Sakis Mitrolidis / AFP

Por su parte, a partir de este sábado, Grecia ampliará su toque de queda nocturno, hasta ahora aplicable a las zonas más afectadas, y cerrará los restaurantes y bares en las zonas más pobladas del país durante un mes. Las escuelas permanecerán abiertas, junto con los supermercados, los servicios de atención de la salud y las farmacias.

Los residentes necesitarán además un permiso para salir. "La necesidad de que el mercado funcione en diciembre es una de las razones por las que estamos tomando estas medidas ahora", justificó el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

Portugal apunta al estado de emergencia

Del lado de Portugal, la situación no es mejor. El país batió este viernes su récord de contagios diarios con 5.550 infecciones en las últimas veinticuatro horas.

El número de hospitalizados también marcó máximos, por lo que el Parlamento aprobó volver al estado de emergencia a partir del próximo lunes y durante quince días.

En Europa del Este, Hungría ha superado por primera vez los cien fallecimientos en un día, mientras Polonia acumula más de 280.000 casos, un nuevo récord que está llevando el país al límite de su capacidad hospitalaria.

En esta ambulancia de Varsovia, hasta los peluches se protegen del Covid-19, en el primer día de nuevo cierre parcial en Polonia. © Janek Skarzynski / AFP

Estas cifras llegan un día después de que el primer ministro, Mateusz Morawiecki, admitiese que tras la imposición de las últimas restricciones el "próximo paso" es el confinamiento domiciliario.

El jefe de gabinete de Donald Trump da positivo por Covid-19

En Estados Unidos, la pandemia tampoco da tregua. En plena tensión por el escrutinio, las infecciones por coronavirus aumentaron en al menos 129.000 el viernes, el tercer aumento diario consecutivo de más de 100.000 casos.

Se mencionó por otra parte que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio positivo por coronavirus. Su última aparición pública fue la noche del martes, después del cierre de los centros de votación, donde estuvo junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, que ha aparecido frecuentemente en eventos públicos sin llevar máscara, ha sido diagnosticado con Covid-19. © Andrew Caballero- Reynolds / AFP

Además, visitó las oficinas de su campaña esa misma tarde y de acuerdo con el diario The Washington Post, en ninguno de los dos actos llevó mascarilla ni guardó el distanciamiento social.

Otro de los principales ayudantes de la campaña, Nick Trainer, también ha dado positivo para el virus. La Casa Blanca no publicó ningún comunicado oficial tras conocerse la noticia.

