Arrancó el juicio a sospechosos de los atentados en Barcelona y Cambrils en 2017

Luego de tres años de los sangrientos ataques en Barcelona y Cambrils, inició en el Tribunal Supremo de España el juicio a tres sospechosos de estar vinculados en el atropellamiento masivo que dejó 16 víctimas mortales.

Este 10 de noviembre tres hombres subieron al estrado del Tribunal Supremo español en medio de un histórico juicio en el que se les juzga por su presunta participación en los atentados yihadistas de 2017 en las ciudades de Barcelona y Cambrils, en los cuales 16 personas fueron asesinadas y 140 resultaron heridas.

Uno de los ataques se llevó a cabo el sábado 17 de agosto de 2017 en Barcelona y se produjo cuando uno de los atacantes embistió con una camioneta a los peatones que transitaban en el interior de la famosa calle de Las Ramblas. En este atentado murieron 14 personas. Aunque el conductor huyó matando a otra persona, fue abatido por la policía poco después.

El segundo atentado se produjo en la madrugada siguiente, el 18 de agosto, cuando cinco atacantes embistieron a los peatones que transitaban por el paseo marítimo de la ciudad de Cambrils, ubicada a 100 kilómetros al sur de Barcelona. Mataron a una mujer antes de que la policía los abatiera. El grupo Estado Islámico se adjudicó la autoría de ambos ataques.

Una mujer deja flores en Las Ramblas de Barcelona, ​​donde uno de los atacantes embistió con una furgoneta a los peatones. © Josep Lago / AFP

Aunque los seis autores materiales de los crímenes murieron durante los ataques, aún hay muchas preguntas por resolver respecto a cómo se desarrollaron los hechos y cómo fue la planificación. Unos 235 testigos y 400 expertos serán citados al juicio, que se extenderá hasta el 16 de diciembre.

Hay tres sospechosos de estar vinculados con los atacantes directos

Si bien ninguno de los tres sospechosos juzgados a partir de este martes tiene responsabilidad directa en los ataques de Barcelona y Cambrils, todos ellos están acusados de haber colaborado con los atacantes.

El principal acusado es Mohamed Houli Chemlal, quien se negó este martes a responder sobre lo hechos ante el Tribunal, sin embargo, aseguró estar dispuesto a cooperar y cuando se le preguntó si sentía lo ocurrido se limitó a afirmar "obviamente". La fiscalía mostró imágenes en las que Houli figura preparando explosivos.

El acusado había admitido durante la investigación que el plan inicial de los atacantes era realizar un atentado con objetivos como la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el estadio de fútbol Camp Nou de la ciudad condal, o incluso la Torre Eiffel, en París.

Sin embargo, el viernes 16 de agosto, la célula terrorista vivió una explosión en la casa de la localidad de Alcanar, situada entre Barcelona y Valencia, donde el grupo había estado preparando los explosivos, lo que llevó a los integrantes de la célula que sobrevivieron a improvisar apresuradamente los ataques en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils.

Las imágenes estaban en una cámara que contenía fotos y videos, recuperada por los investigadores de los escombros de una vivienda en Alcanar, a 200 km al suroeste de Barcelona, donde el grupo confeccionaba explosivos, según La Razón LA VANGUARDIA/AFP

También figura Driss Oukabir, de 31 años, cuyo hermano fue uno de los atacantes. Oukabir está acusado de haber alquilado la furgoneta con la que se cometieron los atropellos en Barcelona. Negó formar parte de la célula terrorista y aseguró que su hermano, Younes Abouyaaqoub, quien tenía 22 años en el momento del ataque, le había pedido que le alquilara la furgoneta para realizar una mudanza, ya que él y sus compañeros no tenían "edad para alquilar una".

El último acusado es Said Ben Iazza, de 27 años, quien admitió haber prestado su tarjeta de identidad y su vehículo a dos hombres que conoció como clientes y que le dijeron que necesitaban comprar productos de limpieza. Negó saber que querían fabricar explosivos y, como Oukabir, insistió en que no conocía a Abdelbaki Es Satty, el imán de 44 años que radicalizó a los jóvenes atacantes.

De acuerdo a las confesiones de Houli, este sobrevivió a la explosión en la que murió Satty y otra persona. Tanto Oukabir como Ben Iazza negaron su presencia en Alcanar.

Los acusados enfrentan penas de entre ocho y 41 años

Houli y Oukabir están siendo juzgados por pertenecer a un grupo yihadista, fabricar y poseer explosivos y conspirar para causar ataques. Ben Iazza, por su parte, es acusado de colaborar con el grupo. Los fiscales han pedido una pena de cárcel de 41 años para Houli, una de 36 años para Oukabir y una de ocho para Iazza.

Si bien los atacantes no están siendo juzgados por asesinato, las familias de las víctimas, así como los demandantes, consideran que esa debería ser la acusación. "En nuestra opinión, el hecho de que en realidad no participaron en la actividad criminal del asesinato no significa que no podamos procesarlos y condenarlos", sostiene el abogado Antonio Guerrero, de Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT.

Informe desde Barcelona: Inicia juicio contra acusados por atropello masivo de 2017

Otra de las preguntas que la Fiscalía busca resolver con este juicio se hace directamente al Estado español, ya que el ente acusador busca determinar por qué esta célula terrorista pudo hacerse con 250 kilos de material para fabricar explosivos, que de no haber detonado por accidente, podrían haber sido utilizados en un atentado de una magnitud aún mayor.

Con AFP y Reuters

