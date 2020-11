Covid19Hoy: Alemania reporta la cifra más alta de fallecimientos por el virus desde abril

Las autoridades sanitarias alemanas indicaron que, en la última jornada, fueron confirmados 18.487 nuevos contagios y 261 muertes, lo que representa la cifra más alta de decesos por el virus presentada en el país desde el 22 de abril. Entre tanto, el Gobierno de Francia señaló que reforzará los controles a fin de que el confinamiento sea cumplido de manera estricta y Albania decretó el toque de queda para intentar contener el impacto de la segunda ola.

​​​​​A poco más de seis semanas de que finalice el año, Europa avanza en la implementación de medidas para intentar contener el impacto sanitario de los rebrotes de Covid-19, mientras que en el resto del mundo las alarmas siguen encendidas por cuenta de la velocidad de propagación del virus en los 191 países y territorios afectados por la emergencia.

Los balances compilados hasta este miércoles por la Universidad Johns Hopkins dan cuenta de que el planeta suma ya 51.510.231 contagios y 1.273.055 muertes desde la detección de los primeros casos y que Estados Unidos sigue a la cabeza del listado de naciones afectadas, con 10,2 millones de infectados, seguido por India, Brasil, Francia y Rusia.

A continuación, las noticias más relevantes sobre la pandemia este 11 de noviembre:

Alemania reportó 261 muertes por Covid-19 en 24 horas, la cifra de decesos más alta desde abril

La pandemia no da tregua en territorio alemán, donde solo en las últimas 24 horas fueron confirmados 261 nuevos fallecimientos por el nuevo coronavirus, lo que representa el balance más alto desde el 22 de abril, en una de las semanas más críticas de la primera ola.

En materia de infectados, el país reportó el contagio de 18.487 ciudadanos más, dato que sigue preocupando a los organismos de atención de emergencias, aunque equivale a una cifra muy por debajo de los niveles máximos presentados en los últimos ocho días.

De acuerdo con la información entregada por el Instituto Robert Koch (RKI), en la última semana la tasa de incidencia acumulada se ubicó en 139,1 casos por cada 100.000 habitantes, en el país que suma 715.693 infectados.

Las autoridades indicaron que, como reflejo de las medidas de contención que entraron en vigor desde hace poco más de una semana, en las últimas jornadas las cifras de contagios diarios pasaron de 23.399 a 18.000, a pesar de que el balance de decesos por la enfermedad sigue al alza.

Un empleado recoge las sillas de una terraza en Berlín, Alemania, el 2 de noviembre de 2020 Odd Andersen AFP

En esta nación, que cuenta con más de 83 millones de habitantes, 441.200 infectados se han recuperado y 11.767 han muerto por el virus. Sobre la crisis, Jens Spahn, el ministro de Sanidad, afirmó que en Alemania se percibe una "tendencia positiva" en materia de contagios, pero todavía no llegan al nivel de estabilidad que buscan, dado que la ocupación de los centros médicos continúa siendo alta.

Al menos 3.059 infectados siguen bajo atención especializada en las unidades de cuidados intensivos habilitadas para atender la emergencia, lo que equivale a un aumento del 108% solo en las últimas dos semanas.

Francia endurecerá los controles por el confinamiento

Con el objetivo de que sean cumplidas las restricciones ordenadas desde el 30 de octubre, en el marco de la entrada en vigor del confinamiento que busca frenar la segunda ola de contagios, las fuerzas del orden del país galo reforzarán las labores de control.

Por ahora, Francia no prevé que las medidas sean relajadas, contrario a lo esperado por cientos de comerciantes que guardaban la esperanza de reactivar la economía en las últimas semanas de este convulso 2020.

Marc Fesneau, el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, indicó que no se espera que los establecimientos comerciales no esenciales puedan abrir nuevamente sus puertas en las jornadas cercanas. El funcionario aclaró que la decisión fue tomada no por que estos negocios sean considerados como "inseguros", sino para evitar desplazamientos innecesarios entre los ciudadanos.

Al comienzo del confinamiento, el Gobierno de Emmanuel Macron señaló que sería aplicado por 15 días y que, posteriormente, sería realizada una evaluación sobre los resultados de las restricciones. Se espera que este jueves 12 de noviembre el primer ministro, Jean Castex, ofrezca un nuevo pronunciamiento sobre la pandemia en el que, posiblemente, sean definidos ajustes a las restricciones vigentes.

Personal médico carga material en el aeropuerto de Bron, cerca de Lyon, Francia, el 27 de octubre de 2020 Philippe Desmazes AFP/Archivos

Solo desde el inicio del segundo periodo de confinamiento, los oficiales de la Policía desplegados en las calles francesas para controlar la movilidad ciudadana han impuesto más de 65.000 multas por incumplimiento a las nuevas normas.

Los registros oficiales reflejan que, hasta el martes, al menos 31.505 infectados permanecían bajo observación en hospitales, lo que representa un incremento de más de 3.000 pacientes en la nación en la que, en el pico de la primera ola, la tasa más alta de ocupación médica fue de 32.292.

Hasta la fecha, 4.750 contagiados se mantienen en las unidades de cuidados intensivos y, solo en las últimas 24 horas, 472 ciudadanos murieron por la enfermedad en el país que suma 1.857.309 casos y 41.062 fallecimientos por el brote.

Albania decretó la implementación del toque de queda para contener la segunda ola

Desde este 11 de noviembre, y durante al menos tres semanas, Albania implementará un cierre de restaurantes y bares a partir de las 22:00 (hora local), en virtud del toque de queda decretado hasta las 6:00 a fin de frenar el impacto de los rebrotes.

El país de 2,8 millones de habitantes contabilizó este martes 563 nuevos casos, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. En materia de decesos, en las últimas 24 horas fueron confirmados ocho más, con lo que el balance acumulado de fallecimientos por el virus subió a 579.

Como medida complementaria, desde el 2 de noviembre todas las universidades de la nación comenzaron con la aplicación del esquema de enseñanza a distancia, que regirá por lo menos durante un mes. Entre tanto, en las oficinas de la administración pública también será implementado el método de teletrabajo.

De conformidad con las instrucciones dadas por el Gobierno de Edi Rama, en el periodo de toque de queda únicamente estará permitido el tránsito por las calles por motivos laborales, emergencias médicas y otras necesidades que sean consideradas por las autoridades como "indispensables", y solo con una autorización previa que debe ser gestionada en la plataforma e-Albania.

En su cuenta oficial de Twitter, Rama cuestionó los señalamientos de la comunidad médica, que responsabiliza a su gobierno por el presunto mal manejo de la crisis.

Si shpjegohet që tërë kjo botë nuk po ia del dot më mirë se ne, meqë këtu e paska fajin qeveria për rritjen e numrave? Pyetje kot kjo se ti je Shvejku, "Ç'më duhet mua ça them unë!", jo Presidenti i Republikës! Si të ra kështu kallaji fare o njeri, çfarë do akoma nga Shqipëria! — Edi Rama (@ediramaal) November 10, 2020

Solo las entidades que presten servicios públicos de primera línea podrán continuar en funcionamiento, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad definidos para evitar la propagación del coronavirus.

Al menos 12.362 casos siguen activos en la nación y, según expertos, una de las causas de que la expansión del brote se haya disparado es el la falta de respeto por parte de la ciudadanía a las recomendaciones sanitarias, tales como el uso de mascarillas y el manejo del distanciamiento social.

Con EFE y Reuters

