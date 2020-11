Covid19Hoy: al borde del colapso hospitalario, Italia registra 40.902 casos en un día

El país mediterráneo no solo tuvo casi 600 muertos en la última jornada, sino que roza la asistencia sanitaria que puede cubrir en hospitales, con 31.000 pacientes ingresados. Alemania, Francia, Rusia, y otros países de Europa, no quedan atrás en la segunda ola del virus, mientras que a nivel global se registraron 579.000 nuevos contagios en 24 horas.

La denominada segunda ola del Covid-19 sigue golpeando a los países europeos, con cifras diarias alarmantes y de récord en Italia, pero igual de preocupantes en Alemania, Francia y Rusia, cuando el mundo, solo en una jornada, registró 579.000 nuevos contagios.

De acuerdo a la Universidad John Hopkins, este dato se suma al global de 53 millones de casos registrados y 1,2 millones de fallecimientos por una enfermedad de la que se han recuperado más de 34,2 millones de personas.

A continuación, las noticias más destacadas acerca de la pandemia este viernes 13 de noviembre:

Con más de 40.000 casos y casi 600 muertos en una jornada, Italia se prepara para mayores restricciones

Como en los primeros meses del año, y lejos de ser intencional, el país vuelve a ser protagonista del virus en Europa. Solo en el último día tuvo 40.902 nuevas infecciones y 550 fallecidos, elevando su total nacional a más de un millón de casos (1.107.303) y 44.139 fallecimientos, desde el inicio de la emergencia en febrero.

Estas cifras se deben en parte a que en las últimas 24 horas se hicieron más de 254.000 pruebas de detección, con un índice medio de positivos de un 16%. Lo que no quita que, con 31.000 personas ingresadas en el hospital –más de 1.000 en la última jornada–, y 3.230 en unidades de cuidados intensivos, su sistema sanitario esté a punto de colapsar.

Ante este panorama, el Gobierno italiano decidió incluir a las regiones de Campania y Toscana en lo que llama 'zonas rojas' de mayor riesgo, y donde impera un confinamiento casi total; mientras que Lombardía, al igual que a inicios de 2020, sigue encabezando la lista de contagios, con 10.634 las últimas 24 horas –es decir, una cuarta parte de la cifra del día. Solo allí han muerto 20.000 personas en lo que va de año.

A Lombardía le siguen Piamonte (con 5.258 nuevos casos), Campania (con 4.079) y Véneto (con 3.605). Si bien, la decisión del Ministerio de Sanidad italiano es que las regiones citadas, además del Valle de Aosta, Calabria y la autónoma Bolzano, pasen a restricciones aún más duras a partir de este domingo 15 de noviembre.

En 'zonas naranjas' quedan por ahora Emilia-Romagna, Friuli y Marche, con igual riesgo medio que Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia y Umbria. Finalmente, la 'zona amarilla', pero con restricciones, aplica al resto del país y a Roma, que mantiene bajo cierre desde bares y restaurantes hasta museos, cines, teatros y salas de conciertos.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, escucha el debate después de su discurso en la Cámara de Diputados sobre la situación de la pandemia de Covid-19 en Roma, Italia, el 2 de noviembre de 2020. © Maurizio Brambatti / EFE

De esta forma, el primer ministro Giuseppe Conte se mantiene en su negativa de un confinamiento en todo el territorio, aunque fue tajante en advertir que esta Navidad no dará para fiestas ni grandes reuniones: "Consideraremos la curva epidemiológica que tendremos en diciembre, pero no debemos identificar la Navidad solo con compras, regalos y una dinamización de la economía. La Navidad, sea cual sea la fe religiosa, es también un momento de reflexión espiritual privada. No es bueno (hacer esa reflexión) con muchas otras personas".

Puede que la Navidad quede de capa caída, pero en Castelfranco Veneto la buena nueva es que una "habitación de los abrazos", un cuarto dividido con una cortina de plástico, ha reunido a personas mayores de una residencia con sus familiares, tras seis meses de aislamiento.

La reducción de contagios en Francia puede ser gracias al confinamiento

Luego de dos semanas de confinamiento en todo Francia, los contagios por coronavirus y los ingresos hospitalarios por dicha infección han caído drásticamente, según información revelada por el ministerio de Salud francés.

Según los datos, se registraron 23.794 nuevos casos en las últimas 24 horas, frente a los 33.172 del jueves y en comparación con los 60.486 del viernes pasado. Por el momento, el país cuenta 1.922.504 casos confirmados y la tasa de pruebas positivas es de 17,7 por ciento.

EN DIRECT | Point sur la situation sanitaire et les mesures destinées à lutter contre la #COVID19. https://t.co/tyU0GU6Y3r — Gouvernement (@gouvernementFR) November 12, 2020

Según medio locales, el número de pacientes con Covid-19 en cuidados intensivos se ha estabilizado ligeramente, por debajo de 4.900. Las autoridades sanitarias francesas aseguran que el país tiene 4.887 de estos pacientes en estado grave. Además, 473 personas han ingresado en cuidados intensivos en las últimas 24 horas y casi la misma cantidad se han ido de nuevo a sus casas.

Para continuar con la prevención del coronavirus, este viernes el Senado votó a favor de una enmienda al anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2021, destinada a proporcionar la cobertura del 100 por ciento de los actos de teleconsulta durante la crisis sanitaria.

Rusia rompe récord en infecciones por Covid-19

Cuando Moscú se preparaba para el cierre de bares y restaurantes a raíz del toque de queda nocturno impuesto en la capital, las autoridades informaron de un récord de casos positivos de coronavirus.

Este viernes se registraron 21.983 nuevas infecciones en todo Rusia, elevando la cifra total a 1.880.551. Las autoridades reportaron 411 muertes en las últimas 24 horas, lo que aumenta el número oficial de fallecimientos a 32.443.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que espera que la ciudad no tenga que imponer restricciones adicionales, pero que podría hacerlo si la situación empeora.

A pesar del aumento reciente, las autoridades se han resistido a imponer restricciones de bloqueo como lo hicieron a principios de este año. A lo que sí le apuestan es a la importancia de la higiene, el distanciamiento social y la introducción de medidas específicas en ciertas regiones.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han realizado más de 67,3 millones de pruebas en todo el país.

Rusia es el quinto país con más casos a nivel mundial después de Estados Unidos, India, Brasil y Francia.

Con EFE y Reuters

