La vuelta al mundo: futura vacuna contra el Covid-19 vista desde Alemania, Rusia y China

France 24

El Gobierno alemán calificó de "alentadores" los avances presentados por Pfizer y BioNTech en el desarrollo de su vacuna, que dio resultados de su fase 3. No obstante, también afirmó que estos avances no garantizan que esta sea entregada pronto. Por otra parte, Rusia aseguró que su vacuna Sputnik V tiene un 92% de eficacia, mientras que en China aún no termina la última fase de ensayos de cuatro vacunas, de las que se ignora su efectividad. En medio, los expertos advierten sobre el peligro de iniciar pruebas a gran escala sin terminar dichos ensayos.