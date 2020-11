Covid19Hoy: la máxima corte de Francia ordena revisar las limitaciones en servicios religiosos

El Consejo de Estado de Francia, el tribunal más importante del país, instó al Gobierno de Emmanuel Macron a revisar la reglamentación que limita a 30 la cantidad de personas que pueden asistir a celebraciones religiosas. Además, personal sanitario protesta contra los recortes en España y Alemania esperará hasta enero para decidir sobre las restricciones contra el coronavirus.

Mientras atraviesan la segunda ola de contagios, los principales europeos analizan cómo continuar con sus estrategias para contener la propagación del virus y, a la vez, suavizar el impacto en la vida económica y social.

En Francia, el Consejo de Estado, la principal corte del país, abrió el interrogante sobre las restricciones de asistencia a servicios religiosos, mientras el país comienza a reactivarse con la apertura de comercios no esenciales. En España, el personal sanitario tomó las calles para denunciar recortes presupuestarios, mientras Reino Unido y Alemania preparan la siguiente fase de contención del virus.

Mientras tanto, el mundo se acerca a los 1,5 millones de muertos por el virus y cuenta más de 62 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia.

Estas son las noticias más destacadas relacionadas al coronavirus de este domingo 29 de noviembre de 2020:

Francia: ordenan revisar el aforo reducido de 30 personas en servicios religiosos

El Consejo de Estado de Francia, el más alto tribunal del país, ordenó al Gobierno de Emmanuel Macron que revise la normativa que dispone una limitación de asistencia a hasta 30 personas en los servicios religiosos.

La máxima corte consideró que la reglamentación dispuesta por el Ejecutivo no es proporcional al riesgo de infección en los templos y otorgó un plazo de tres días al primer ministro Jean Castex para modificar la disposición.

La limitación de asistencia a las parroquias a no más de 30 personas, independientemente del tamaño de las instalaciones, desató el enojo de las asociaciones católicas, que calificaron la medida de "innecesaria, desproporcionada y discriminatoria" y presentaron una demanda para revertirla.

La representante del Ministerio del Interior, Pascale Leglise, defendió la medida, dijo que Francia "no es el único país" que ha adoptado este tipo de restricciones y desestimó la comparación entre templos y los comercios no esenciales que abrieron este fin de semana porque "en una tienda, la gente pasa, no se habla, no se sienta uno al lado del otro". Además, recomendó a las congregaciones ofrecer más servicios para permitir que los fieles puedan asistir.

Personal sanitario de Madrid protesta por recortes presupuestarios

Unos 4.000 manifestantes se movilizaron en Madrid, la región más afectada por el coronavirus, para reclamar por los recortes presupuestarios que, afirman, han causado problemas para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Con bailes, tambores y la consigna "menos banderas y más enfermeras", grupos de médicos y enfermeros marcharon por la capital española, pese a que el Gobierno regional niega haber hecho ajustes en los servicios de salud.

Manifestantes participan de una protesta contra los recortes presupuestarios a la salud en Madrid, España, el 29 de noviembre de 2020. © Javier Barbancho / Reuters

"Están segregando (la salud). En las empresas privadas, la salud es un negocio. En el ámbito público, todos vienen. Si no tienes dinero, no recibes (atención)", advirtió Lucía Tielvez, de 65 años, trabajadora auxiliar de salud.

Los profesionales de la salud también expresaron su preocupación por las imágenes difundidas en medios españoles, que mostraban aglomeraciones de personas en las tiendas para realizar las compras navideñas, una situación que aumenta el riesgo de infecciones.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a los ciudadanos a evitar las grandes reuniones familiares para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, a la vez que su Ejecutivo analiza una posible limitación de esos encuentros a hasta 6 personas.

Alemania revisará las restricciones para contener el Covid-19 en enero

Alemania decidirá a principios de enero qué restricciones de coronavirus pueden levantarse, según indicó domingo el primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet.

"Tenemos que ver a principios de enero qué es posible nuevamente y qué debe permanecer cerrado", advirtió el gobernante del estado más poblado del país en una entrevista con la radio Deutschlandfunk, a la vez que instó a las personas a observar las normas sanitarias y de distanciamiento para ayudar a reducir los contagios.

De momento, la canciller Angela Merkel y los líderes de los 16 estados federales de Alemania acordaron mantener las medidas más duras contra el coronavirus hasta al menos el 20 de diciembre, aunque es probable que se extiendan hasta enero.

Sumergida en las nuevas restricciones para contener la segunda ola, Alemania parece haber conseguido una desaceleración de las nuevas infecciones. Las últimas cifras del Instituto Robert Koch revelan 14.611 nuevos casos y 158 fallecidos en las últimas 24 horas, elevando los totales a 1.042.700 contagios y 16.123 decesos.

Reino Unido advierte por una "tercera ola" mientras el Gobierno enfrenta una rebelión interna ante las nuevas restricciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, advirtió que el país podría sufrir una "tercera ola de infecciones" si no se adopta una estrategia correcta sobre las restricciones para las próximas semanas.

En declaraciones a la BBC, Raab consideró que "existe el riesgo" de un resurgimiento de casos en enero y febrero "si no logramos el equilibrio correcto", a la vez que aclaró que el Gobierno quiere evitar otro cierre nacional.

El primer ministro Boris Johnson evalúa un sistema de restricciones basado en tres niveles de riesgo de infecciones para implementar una vez que acabe el bloqueo nacional el 2 de diciembre. Pero la medida parece contar con resistencias dentro del propio bloque conservador.

En una carta enviada a los parlamentarios 'tories' el sábado, Johnson prometió que las nuevas regulaciones no irán más allá del 3 de febrero, serán revisadas cada 15 días y sólo seguirán en pie si cuentan con la aprobación de la Cámara de los Comunes. Así, el mandatario británico busca evitar una rebelión interna y garantizar que el nuevo plan sea respaldado en el debate, programado para el próximo martes.

