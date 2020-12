Francia repite las protestas que piden derogar la ‘ley de seguridad global’

Una manifestante sostiene un paraguas y un letrero que dice "Por su seguridad, no tendrá más libertades" durante una protesta contra el proyecto de 'ley de seguridad global', que convertiría en un delito circular una imagen del rostro de un oficial de policía. Fotografía en París, Francia, el 5 de diciembre de 2020.

Aunque las manifestaciones no fueron tan multitudinarias como las del sábado pasado, miles de personas volvieron a salir a las calles de París para rechazar las prohibiciones de divulgar imágenes de la policía. Las protestas terminaron en fuertes choques entre los uniformados y encapuchados, con vehículos incendiados.

Por segundo fin de semana consecutivo, los manifestantes salieron a las calles de París bajo un clamor: que se derogue la ‘ley de seguridad global’. El proyecto tenía un artículo que pretendía limitar la difusión de imágenes en las que se vea a agentes policiales ejerciendo su trabajo.

Aunque la Asamblea Nacional francesa decidió que hará “una nueva redacción completa” del borrador, las protestas en contra del texto se repitieron ya que consideran que esto no es suficiente para garantizar las libertades civiles. Los ciudadanos también rechazaron la violencia policial que se ha evidenciado en casos como el del productor musical Michel Zecler, quien fue golpeado por tres uniformados.

Los manifestantes portaron pancartas que decían “Francia, tierra de derechos policiales” y “Retirada de la ley de seguridad”. Miles de personas marchaban pacíficamente hacia la céntrica Place de la République cuando estallaron los enfrentamientos entre la policía y algunas personas con el rostro cubierto. Algunos de estos últimos usaron martillos para romper los adoquines, quemaron varios carros, prendieron fuego a barricadas y destrozaron diversos escaparates en la Avenue Gambetta.

La policía francesa detuvo a 22 personas en la marcha del sábado 5 de diciembre en París, Francia, que se realizaba en contra de la 'ley de seguridad global'. © Gonzalo Fuentes / Reuters

Los policías respondieron con gases lacrimógenos y capturaron a 22 personas. Las autoridades aseguran que por lo menos 500 encapuchados se infiltraron en la protesta, según BFM TV.

Artículo 24, el trasfondo central de las protestas

Las masivas marchas de este fin de semana son similares a las del sábado anterior, en las que entre 100.000 y 500.000 personas se manifestaron en diferentes ciudades francesas. El descontento social surge por la ‘ley de seguridad global’, un proyecto normativo, parte de la campaña del presidente Emmanuel Macron para endurecer el orden antes de las elecciones de 2022.

El Artículo 24 de la norma fue el que despertó la mayor indignación. Ese parágrafo prohibía difundir en redes sociales imágenes de policías con la intención de dañar su integridad "física o síquica". El gobierno defendió la propuesta diciendo que era la manera de proteger a los uniformados del odio en línea, pero diferentes sectores como la oposición y periodistas se han opuesto al artículo argumentando que es una amenaza a la libertad de información.

“Esta pelea no es solo una cuestión de periodistas ni mucho menos, en primer lugar porque los periodistas no son los únicos en grabar todas estas imágenes. Cualquiera que saque su teléfono móvil hoy en una manifestación en particular y en otros lugares para filmar policías y gendarmes podría ser un objetivo potencial”, sostuvo Ludovic Finez, miembro del Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ, por sus siglas en francés).

Por su parte, Xavier Molenat, una de las personas que salieron a las calles parisinas este sábado agregó que “Francia tiene la costumbre de frenar las libertades, mientras predica su importancia a los demás”.

La indignación en Francia por el Artículo 24 y la ‘ley de seguridad global’ aumentó luego de que tres policías golpearan al productor musical afro. Una cámara de seguridad grabó las imágenes que luego se volvieron virales en las redes sociales. También circularon en línea los abusos policiales de los uniformados que a finales de noviembre desmantelaron un campamento de migrantes en Place de la République.

Con Reuters y AFP

