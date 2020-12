Europa: cada vez más países tipifican como violación las relaciones sin consentimiento explícito

El Parlamento de Dinamarca aprobó el pasado jueves 17 de diciembre una ley que califica como violación cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento explícito previo entre ambas partes. Con este, ya son 12 los países europeos que han promulgado alguna ley similar, auspiciadas por el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado en 2011.

En 2014 la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó un informe preocupante en cuanto a los abusos sufridos por las mujeres de los países miembros. Dicho reporte señalaba que en Europa, 1 de cada 10 mujeres de 15 años o más había sufrido algún tipo de violencia sexual. Además, 1 de cada 20 mujeres de 15 años o más había sido violada alguna vez. Estos datos representaban a alrededor de 9 millones de mujeres.

En 2018, Amnistía Internacional recogía estos datos en su informe “Right to be free from rape” (derecho a estar libre de violación) para señalar las carencias de los diferentes países europeos en materia legislativa a la hora de tipificar como violación las relaciones no consentidas explícitamente por ambas partes.

“De los 31 Estados europeos incluidos en este sumario (33 si se cuentan las tres jurisdicciones del Reino Unido), sólo diez definen la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento en su legislación: Irlanda, Inglaterra y Gales (una jurisdicción), Escocia, Irlanda del Norte, Bélgica, Alemania, Chipre, Islandia, Luxemburgo y Suecia”, señalaba dicho informe.

Manifestante porta un cartel con el lema "No es No y punto". AFP

El reporte añadía que “considerando que tres de estas jurisdicciones son parte del Reino Unido, estos podrían contarse como ocho estados en total”.

Desde entonces, cuatro países más han cambiado sus códigos penales para tipificar como violación toda relación sexual llevada a cabo sin consentimiento explícito. Dinamarca fue el último en hacerlo el pasado jueves. Otros países como España, Holanda, Eslovenia y Suiza ya están trabajando en la misma dirección.

Dinamarca votó esta semana a favor del cambio de ley

El Parlamento de Dinamarca aprobó el jueves 17 de diciembre una ley que califica como violación cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento explícito previo entre ambas partes. La ley, promovida por la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, no obtuvo ningún voto en contra ni abstención y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2021.

"Que tengamos ahora una nueva ley de consentimiento significa un día revolucionario para la igualdad de género en Dinamarca", declaró el ministro de Justicia, Nick Haekkerup. Desde Amnistía Internacional se congratularon también por esta decisión, si bien señalaron que la ley no deja del todo claro si la pasividad se considera consentimiento o no.

Congratulations #Denmark! Consent-based rape definition brings us closer to consent culture, this is such a huge victory for survivors and women’s rights activists. 👏 pic.twitter.com/jtCn94EzSV — Amnesty International (@amnesty) December 17, 2020

“La nueva ley no es totalmente clara en su comentario de que la pasividad no puede considerarse consentimiento pero, a pesar de este punto débil, sigue siendo un paso enorme para Dinamarca”, declaró Anna Błuś, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las mujeres.

Lo cierto es que la normativa supone un avance respecto a la antigua legislación, con la que los fiscales debían demostrar que el violador había usado la violencia o atacado a alguien que no podía resistirse para poder calificar los hechos como violación. Otro informe de Amnistía Internacional en 2018 sobre las violaciones en Dinamarca sustentaba con datos esta realidad.

“Cada año, alrededor de 5.100 mujeres en Dinamarca son objeto de violación o intento de violación, según el Ministerio de Justicia de Dinamarca. La investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca estima que esta cifra puede haber sido tan altas como 24.000 en 2017. Sin embargo, según las estadísticas oficiales, el mismo año, sólo 890 violaciones fueron denunciadas a la policía, y de éstas, 535 dieron lugar a enjuiciamientos y sólo 94 a condenas”, detalla el reporte.

El caso de Suecia y el Convenio de Estambul

Esta nueva ley que se aprobó en Dinamarca esta inspirada en una similar aprobada en Suecia en el año 2018, tras la que las condenas por violación aumentaron en un 75% respecto a las interpuestas con la legislación anterior. Esta normativa se alineaba con lo dictaminado en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado en 2011.

La campaña #MeToo para denunciar las agresiones sexuales ha conmocionado Suecia, donde este domingo entra en vigor una ley sobre el consentimiento sexual AFP/Archivos

En su artículo 36, el convenio especifica que se deberá tipificar como delito “la penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona y el hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero”.

En el punto segundo de dicho artículo, se deja claro además que “el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes”. En su momento, la ley sueca fue parcialmente criticada por algunos jueces que consideraban que obligaría a una evaluación arbitraria por parte del tribunal sobre la existencia o no de un consentimiento.

España podría ser el próximo país europeo en aprobar una ley similar

En España, el caso de “la Manada” - en el que un grupo de jóvenes violaron a una chica durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en el año 2016 - marcó un punto de inflexión. En 2018, la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los acusados por abuso sexual, lo cual provocó una ola de indignación, pues las penas eran menores que las tipificadas por el delito de violación.

Manifestantes en una protesta el 4 de mayo en Madrid, contra una sentencia que exculpa de "violación" a cinco hombres que se hacen llamar "La Manada" AFP

Finalmente, el Tribunal Supremo de España revisó el caso y dictaminó en 2019 que los hechos debían considerarse como una violación en grupo. Pese al cambio de condena, el debate prendió en la sociedad española y, este 2020, el nuevo Ministerio de Igualdad, presidido por la ministra de Podemos Irene Montero, está promoviendo una ley similar a las aprobadas en Suecia o Dinamarca.

Entre los cambios impulsados en este proyecto están el aumento de los años de prisión en caso de abusos sexuales y la eliminación de la necesidad de violencia para que el acto pueda ser juzgado como violación, algo que llevan años reivindicando los colectivos feministas y que fue una de las principales promesas de la ministra al hacerse cargo del puesto.

