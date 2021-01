Aniversario 76 de Auschwitz: sobrevivientes advierten de nuevas expresiones de odio

Líderes mundiales y sobrevivientes del holocausto conmemoran la liberación de Auschwitz que este 27 de enero cumplió 76 años. Por primera vez en la historia, las ceremonias de remembranza deben realizarse en línea, debido a la pandemia del Covid-19, pero no dejan de recordar el hecho histórico y advertir sobre el crecimiento del antisemitismo y otras expresiones de odio en el mundo.

La naturaleza virtual de las conmemoraciones este 2021 contrasta fuertemente con las realizadas hasta ahora. Muchos sobrevivientes del Holocausto en Estados Unidos, Israel y otros lugares se encuentran en un estado de aislamiento antes inimaginable debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, no detienen el impulso de las víctimas por contar sus historias como forma de advertencia.

Más de 1.1 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz, el sitio más notorio de una red de campos y guetos destinados a la desaparición de los judíos de Europa. Pero, en total, unos 6 millones de judíos europeos y millones de otras personas fueron asesinadas por los alemanes nazis y sus colaboradores.

Tova Friedman, nacida en Polonia, tenía solo 6 años de edad cuando se escondió entre cadáveres en Auschwitz en medio del caos de los últimos días del campo de exterminio. Había recibido instrucciones de su madre de que se quedara completamente quieta en una cama, junto al cuerpo de una joven que acababa de morir. Mientras las fuerzas alemanas se preparaban para huir de la escena de su genocidio iban de cama en cama disparando a cualquiera que aún estuviera vivo, Friedman apenas respiró bajo una manta y pasó desapercibida.

Archivo-Tova Friedman, una sobreviviente del Holocausto, de 82 años, nacida en Polonia, sostiene una fotografía de sí misma cuando era niña con su madre, quien también sobrevivió al campo de exterminio nazi de Auschwitz. En Nueva York, Estados Unidos, el 13 de diciembre de 2019. © Congreso Judío Mundial/Vía AP

Días después, el 27 de enero de 1945, se encontraba entre los miles de prisioneros que sobrevivieron cuando las tropas soviéticas liberaron el campo en la Polonia ocupada por los nazis.

Ahora, con 82 años de edad, esperaba celebrar el aniversario este miércoles llevando a sus ocho nietos al sitio conmemorativo de Auschwitz-Birkenau, que está bajo custodia del Estado polaco. La pandemia de coronavirus impidió su viaje, pero no su objetivo de "dar advertencia" sobre el aumento del antisemitismo y otros tipos de odio en el mundo, de lo contrario "podría suceder otra tragedia", asegura.

En medio de los esfuerzos por seguir expandiendo su mensaje, instituciones de todo el mundo, incluido el museo conmemorativo de Auschwitz-Birkenau en Polonia, Yad Vashem en Israel y el Museo conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en Washington D.C., tienen eventos en línea planeados. Los presidentes de Israel, y Polonia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la canciller alemana, Angela Merkel están entre los líderes mundiales que pronunciarán discursos de remembranza y advertencia.

Asimismo, el líder del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, ha organizado videoconferencias para sobrevivientes, sus hijos y nietos durante los confinamientos.

"Tenemos que contar nuestras historias para que no vuelva a suceder" (…) Es increíble por lo que pasamos, y el mundo entero se quedó en silencio mientras esto sucedía", dijo Rose Schindler, otra sobreviviente de Auschwitz, de 91 años que reside en San Diego, California.

La Unesco se asocia con Facebook para frenar desinformación sobre el holocausto

Este miércoles, en el marco de los 76 años de la liberación de Auschwitz, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Congreso Judío Mundial (CJM) y Facebook lanzaron un mecanismo para combatir la desinformación alrededor de que el Holocausto no existió, y principalmente como respuesta a la difusión de esas informaciones en los últimos años a través de redes sociales.

Archivo-Imagen de un camino que conduce a una torre de observación y seguridad entre lo que eran cercas de alambre de púas eléctricas dentro del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz I, en Oswiecim, Polonia, el 8 de diciembre de 2019. © AP/Markus Schreiber

Según un comunicado de Unesco, Facebook dirigirá al sitio web: www.aboutholocaust.org a todos los usuarios que hagan búsquedas sobre el hecho histórico, negación sobre el mismo o “la manipulación de la historia”.

"La transmisión de la historia del Holocausto es esencial para luchar contra las teorías actuales de negación y de conspiración", afirmó la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, quien explicó que el objetivo es "contradecir a los que tratan de explotar la ignorancia".

En la víspera del aniversario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió combatir las "teorías conspiratorias y la desinformación" porque fomentan los discursos antisemitas.

Aunque fueron situaciones distintas, Friedman advirtió que percibió el mismo tipo de odio que genera divisiones en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el pasado 6 de enero, pues algunos de los participantes llevaban mensajes antisemitas como "Camp Auschwitz" y "6MWE", que significa que "6 millones no fue suficiente".

“Fue absolutamente impactante y no podía creerlo. Y no sé qué parte de Estados Unidos se siente así. Espero que sea un grupo muy pequeño y aislado y no un sentimiento generalizado”, dijo Friedman.

Como parte del trabajo conjunto para acabar con la desinformación, con 1.6 millones de dólares, el Gobierno de Canadá se unió a la lista de países que financian el programa mundial para mejorar la educación sobre este asunto como una forma de prevenir futuros genocidios.

Con AP y EFE

