Varios países de la UE no aplicarán la vacuna AstraZeneca a los mayores de 65 años

Noruega, Dinamarca, Islandia y Países Bajos se suman a Francia, Alemania y Bélgica en el grupo de naciones que no usarán la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca para inocular a las personas mayores de 65 años contra el Covid-19.

Gran parte de los países de la Unión Europea no utilizará por ahora la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca para los adultos mayores de 65 años. La medida se debe a la falta de información sobre los efectos secundarios en la población por encima de esa edad.

La semana pasada, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitió un dictamen positivo sobre la distribución de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en la Unión Europea, únicamente para personas que tuvieran entre 18 y 55 años. Pero la entidad no había emitido ninguna restricción para los mayores de esa edad, puesto que no hay datos para precisar su efectividad en dicha población.

¿Qué dicen los países de la Unión Europea al respecto?

La Alta Autoridad de la Salud (HAS) de Francia dijo esta semana que la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca no debe suministrarse a los adultos mayores. “Faltan datos para los pacientes mayores de 65 años, estos datos llegarán en las próximas semanas. Mientras tanto, recomendamos su uso en los menores de 65 años”, declaró la presidenta de HAS, Dominique Le Guludec, citada por la cadena radial Europe 1.

#Communiqué | #COVID19 La HAS rend un avis sur la stratégie d’utilisation du vaccin d'AstraZeneca (à vecteur viral recombinant)



➡ Une efficacité satisfaisante (de 62 à 70%) qui permet de compléter l’offre de vaccins

👉https://t.co/QIxAkfxy3s



L'avis👉https://t.co/K4y25BkMbc pic.twitter.com/VF5rTMnzzI — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) February 2, 2021

En Alemania, el Ministerio Federal de Salud recomienda administrar la vacuna de AstraZeneca principalmente a adultos entre 18 y 64 años de los grupos considerados prioritarios en el orden de vacunación.

El Gobierno belga tomó una decisión similar y no administrará las dosis de AstraZeneca en los mayores de 65 años, tal y como lo anunció el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke. Y es que el Consejo Superior de Salud de Bélgica dijo que si bien la vacuna funciona bien para las personas de entre 18 a 55 años, que no hay suficiente información sobre los efectos para las personas mayores.

Noruega fue el último país europeo en restringir el uso de la vacuna de AstraZeneca. El Instituto Noruego de Salud Pública (FHI) informó que hubo pocos participantes mayores de 65 años en el ensayo realizado por el laboratorio británico-sueco. Hasta ahora, en ese país, unas 135.000 personas han recibido su primera inoculación y cerca de 35.000 han recibido la segunda dosis de las vacunas fabricadas por Moderna, y por la asociación entre Pfizer y BioNTech.

El miércoles, Irlanda también anunció que no planea administrar por ahora la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca a personas mayores de 65 años. En cambio, suministrará inoculaciones de Pfizer, BioNTech y Moderna a dicha población.

Italia, Austria y Croacia también se unen al grupo de países que por ahora no autorizarán para los adultos mayores la vacuna desarrollada en Reino Unido.

Un miembro del Servicio de Bomberos y Rescate de Hampshire prepara una dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca en la estación de bomberos de Basingstoke, en Basingstoke, Reino Unido. 4 de febrero de 2021. © Reuters / Peter Cziborra

Los países que sí vacunarán a los mayores con las dosis de AstraZeneca

Reino Unido y República Checa sí utilizarán dicha inoculación en las personas que tengan más de 65 años, según informaron los gobiernos de ambas naciones. De hecho, las autoridades sanitarias británicas ya han vacunado a personas mayores de 70 años con los dos preparados autorizados por los reguladores: el de Pfizer-BioNTech y el de Oxford-AstraZeneca. Además, afirmaron que las dos vacunas son seguras y efectivas.

Esto coincide con la información de los laboratorios que la desarrollaron. Un estudio de la Universidad de Oxford sugiere que la vacuna de AstraZeneca es efectiva en un 76 % durante los tres meses posteriores a la primera dosis.

Aunque República Checa sí usara la vacuna desarrollada por la universidad inglesa, el ministro de Sanidad checo, Jan Blatný, admitió que es menos eficaz para este segmento de población.

Las opiniones de los países que no vacunarán a los mayores de 65 años con el producto elaborado por AstraZeneca no significa que este no sea eficaz, sino que su eficacia no se puede corroborar con la información disponible actualmente.

Con Reuters, EFE y medios locales

