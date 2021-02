CovidHoy: Países Bajos apelará la decisión de eliminar el toque de queda

El Gobierno de Países Bajos, liderado por el primer ministro saliente Mark Rutte, instó a que los ciudadanos respeten el toque de queda nocturno para evitar una mayor propagación del virus y dijo que apelará contra el fallo judicial que pondría fin a la restricción. En otras noticias, llegó el primer cargamento de vacunas a Sudáfrica y en la República Dominicana el personal de salud fue el primero en recibir las inyecciones contra el Covid-19.

Mientras en Europa naciones como Países Bajos debaten las restricciones para evitar una tercera ola de contagios del coronavirus, en Sudáfrica reciben sus primeras dosis del suero contra el patógeno. Y en América Latina y el Caribe, República Dominicana ha dado inicio a la inoculación de sus ciudadanos. Así, de una forma dispar avanza la única salida a la pandemia del virus que puso en jaque al mundo entero.

En todo el planeta, 109,2 millones de personas han contraído Covid-19 y este contagio resultó mortal para más de 2,4 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estas son las principales noticias sobre la crisis sanitaria este martes 16 de febrero:

El Ejecutivo neerlandés apelará la decisión de eliminar el toque de queda

Este martes, un tribunal holandés pidió al Gobierno en funciones que levante “inmediatamente” el toque de queda impuesto en todo el país debido a la pandemia de Covid-19, que deja 1.049.082 contagios y más de 15.000 decesos en el país europeo.

La polémica medida del toque de queda nocturno –el primero impuesto desde la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial– causó a finales de enero una ola de protestas y disturbios en varias ciudades, los peores en los Países Bajos en décadas. Ésta es una de las razones por las que un juez del tribunal de distrito de La Haya decidió remover la medida.

"El toque de queda es una violación de gran alcance del derecho a la libertad de movimiento y la privacidad", justificó el magistrado. Además, dijo que se trata de una norma basada en una ley de emergencia que no cumple todas las condiciones.

Sin embargo, el primer ministro en funciones, Mark Rutte, apelará la decisión durante el transcurso del día dado que, según él, “tendría de inmediato un grave impacto en la lucha contra el coronavirus”, por lo que hizo un llamado a los holandeses para que eviten cualquier salida y desplazamiento innecesario en el horario en el que estaba establecido el toque de queda, de las 9:00 de la tarde a las 4:30 de la mañana.

Rutte consideró que “el hecho de que el toque de queda no se haya apoyado en la base legal correcta en ese momento, no significa que no sea necesario” para mantener “el virus bajo control”, mientras el país lucha contra la propagación del patógeno en plena ola de frío.

El Gobierno en funciones neerlandés intentará hacer que los jueces rectifiquen la decisión y mientras se debate la base legal de la medida, insistió en que la restricción es un “medio” para combatir el coronavirus y evitar una tercera ola de contagios.

“No apelamos por una cuestión de debate legal interesante, sino porque realmente creemos que la medida es necesaria”, agregó el ministro saliente de Justicia, Ferdinand Grapperhaus. El Ejecutivo de Países Bajos, sumido en una crisis política, está preocupado por la variante británica de la enfermedad, que ha pasado a predominar entre los nuevos casos positivos en la nación.

Además, las autoridades sanitarias alertan que, debido a las bajas temperaturas y las heladas, los ciudadanos no están sometiéndose a tantas pruebas, pero que el número de casos positivos aumentó. Si bien el país ya ha comenzado a vacunar a su población, el ritmo de inmunización es lento, con tan solo el 2,4% de sus ciudadanos inoculados con el suero contra el Covid-19.

Llegan las primeras vacunas a Sudáfrica

El epicentro de la pandemia en el continente africano, Sudáfrica, recibirá este martes las primeras 80.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson, con el que el miércoles podría dar inicio a las inoculaciones del personal sanitario. "La llegada de las vacunas se espera para hoy (...) Dos tercios irán para los trabajadores del sector público (de salud) y un tercio para el sector privado", dijo la doctora Angelique Coetzee.

La nación africana ha sido la más golpeada por el coronavirus en la región, a lo que se suma una nueva variante del patógeno en su territorio, con casi 1,5 millones de contagios y más de 48.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

El despliegue de vacunación está avalado por la Asociación Médica de Sudáfrica (SAMA) puesto que la vacuna de Johnson & Johnson todavía no ha sido aprobada para su uso comercial. El Ministerio de Salud sudafricano no se ha pronunciado todavía sobre los detalles del plan de inmunización, pero podrían dar inicio el miércoles, con un impulso mayor a lo largo de la semana.

Se trata del primer cargamento de inyecciones de un total de 500.000 dosis que la nación recibirá "con urgencia" por parte del laboratorio. El país está también acogido al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, este martes se anunció que Sudáfrica tiene previsto compartir con otros Estados africanos un millón de dosis del suero contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. El país había detenido el despliegue de las dosis de AstraZeneca este mes, puesto que los datos preliminares del laboratorio no demostraban su eficacia real frente a la variante sudafricana de la enfermedad.

República Dominicana inicia la inmunización de sus ciudadanos

Un médico internista, el coronel Ramón Familia Alcántara, fue la primera persona en recibir la inyección contra el Covid-19 en República Dominicana, dando inicio así al proceso de inmunización de la población. Familia Alcántara fue el primer profesional en tratar a un paciente contagiado por el coronavirus en la isla, en marzo de 2020.

El sector de la salud será el primer grupo poblacional en recibir las dosis del suero del laboratorio AstraZeneca, después de su aprobación del uso de emergencia. La vacunación comenzó tan pronto como llegaron las dosis, primero al "personal de primera línea", según dijo el presidente dominicano, Luis Abinader.

"Quisimos empezar este programa de vacunación desde aquí (...) donde todo comenzó y donde empieza hoy a terminar", manifestó Abinader, en alusión al hospital militar Ramón de Lara, donde se trató el primer caso de Covid-19.

El país ha registrado más de 230.000 contagios por el patógeno y, pese al alivio de las restricciones, sigue en vigor el toque de queda, extendido desde finales de marzo de 2020, como medida para luchar contra la propagación del virus.

Con su plan de vacunación, el Gobierno pretende inocular a 7,8 millones de ciudadanos, entre personal de salud y adultos de más de 60 años con patologías, durante este año. Junto con AstraZeneca, el Ejecutivo dominicano tiene acuerdos con otras farmacéuticas como Pfizer, para la compra de 7,9 millones de dosis, y más de 700.000 dosis adicionales de la vacuna china Sinopharm. Además, la nación está dentro del mecanismo COVAX de la OMS.

