Embajador italiano en R.D. del Congo fue asesinado en un ataque contra la ONU

El embajador italiano en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, fue asesinado este lunes 22 de febrero en un ataque contra un convoy de la ONU en el este del país. Junto a él murió un policía italiano que viajaba en el mismo vehículo, según fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

"Con profundo pesar, la Farnesina (Ministerio de Exteriores) confirma la muerte, hoy en Goma, del embajador de Italia en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, y de un carabinero", se pudo leer en una nota divulgada por este ministerio italiano.

El diplomático y el carabinero formaban parte de un convoy de la misión de estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Según la web del ministerio, Attanasio había sido el líder de la misión italiana desde 2017. Posteriormente fue nombrado embajador en 2019.

Luigi Di Maio, ministro italiano de Asuntos Exteriores, expresó su "inmenso dolor" desde la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se está llevando a cabo en Bruselas.

"He sabido con gran consternación e inmenso dolor de la muerte hoy de nuestro embajador en la República Democrática del Congo y de un carabinero. Dos servidores del Estado que han sido asesinados violentamente en cumplimiento de su deber", afirmó Di Maio en una nota. En ella añadió que "las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido".

