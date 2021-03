Covid19Hoy: Eslovaquia, segundo país de la Unión Europea en recibir la Sputnik V

Eslovaquia se convirtió este lunes en el segundo país de la UE, después de Hungría, en recibir la vacuna rusa Sputnik V. En este primer envío, el país admitió 200.000 dosis de un total de dos millones que han encargado a las autoridades rusas. Entretanto, Colombia recibió un lote de 117.000 vacunas de COVAX y Costa de Marfil se convirtió en el primer país en comenzar la vacunación con las dosis recibidas por medio de este organismo de la ONU.

Anuncios Lee mas

Cuando Europa cumple un año bajo la influencia del coronavirus, el continente suma casi 39 millones de casos y la cifra de muertos se aproxima a 850.000. Mientras tanto, la Unión Europea sigue sufriendo problemas con la distribución de vacunas en medio de un nuevo repunte de infecciones en países como Italia, Francia o España.

La aprobación de la vacuna rusa Sputnik V se plantea como una posible solución ante la escasez de dosis disponibles en la UE, si bien la Comisión Europea todavía debe dar luz verde al antídoto en un proceso que Rusia espera que dé comienzo esta semana.

En el mundo son ya 114.338.204 el total de personas infectadas por el Covid-19 desde que comenzara la pandemia y la cifra de muertos supera los 2,5 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estas son algunas de las noticias destacadas de este lunes 1 de marzo en torno a la pandemia de Covid-19:

Eslovaquia, segundo país de la UE en recibir la vacuna rusa Sputnik V

El primer ministro de Eslovaquia, Igor Matovic, recibió este lunes 1 de marzo en el aeropuerto de Kosice las primeras 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pertenecientes a un lote de dos millones de dosis que el país europeo ha comprado a Rusia. Este encargo se hizo sin que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya dado aún luz verde al antídoto.

Por ello, el ministro de Salud, Marek Krajci, tendrá que firmar una normativa que permita el uso de esta vacuna en territorio eslovaco, lo que retrasará el inicio de la vacunación con el antídoto ruso en unas dos semanas. Hay que recordar que anteriormente Hungría ya se había convertido en el primer país de la UE en autorizar en su territorio el uso de esta vacuna.

El primer ministro eslovaco, Igor Matovic (d), y el ministro de Sanidad eslovaco, Marek Krajci, hacen una declaración a la prensa en el aeropuerto internacional de Kosice (Eslovaquia) el 1 de marzo de 2021, después de que un avión del ejército eslovaco llegara desde Moscú con dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus (Covid-19) © PETER LAZAR / AFP

Entretanto, el director del Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR), Kiril Dmítriev, anunció que esperan que esta semana se dé comienzo al proceso de autorización de dicha vacuna por parte de la EMA. A su vez, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko ahondó en la división en el seno de la UE en torno a este tema afirmando que otros países les han mandado “señales no oficiales” para hacerse con el fármaco.

"Muchos consideran que la auténtica cooperación será posible cuando nuestro preparado sea certificado (por la EMA), pero algunos expresan su disposición a tomar la vía de la certificación nacional, lo que será suficiente para el uso de nuestra vacuna en sus territorios", explicó.

Colombia, primer país de América en recibir vacunas del mecanismo COVAX

Colombia recibió este lunes un lote de 117.000 vacunas Pfizer a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la covid-19 (COVAX), creado por Naciones Unidas (ONU). De este modo, el país sudamericano se convierte en el primero del continente y quinto del mundo en recibir estas vacunas tras Ghana, Costa de Marfil, India y Corea del Sur.

Fotografía cedida por la presidencia de Colombia de la llegada de 117.000 vacunas contra la COVID-19 pertenecientes a la farmacéutica Pfizer y adquiridas a través del mecanismo Covax, hoy en Bogotá (Colombia). © EFE/ Nicolás Galeano/Presidencia de Colombia

"Celebro con ustedes la primera entrega de vacunas a Colombia, el primer país de las Américas en recibir vacunas a través del mecanismo COVAX", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanon Ghebreyesus.

El Gobierno de Iván Duque firmó con COVAX un acuerdo para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Con esta entrega, el país cuenta ya con 217.310 dosis de esta farmacéutica y 192.000 de la china Sinovac, que le ayudarán a relanzar un proceso de vacunación que avanza aún de manera lenta. Desde el 20 de febrero solamente han sido aplicadas 130.578 dosis.

Costa de Marfil, primer país en lanzar campaña de vacunación a través de COVAX

El pasado 26 de febrero, Costa de Marfil recibió un primer lote de 500.000 vacunas de AstraZeneca a través del programa COVAX. Con estas dosis, el país africano se convirtió este lunes en el primero en lanzar toda una campaña de vacunación a partir de los antídotos recibidos gracias a este programa de la ONU.

"Ya me he vacunado y espero que todos los marfileños tengan la oportunidad de vacunarse contra esta enfermedad", declaró hoy el ministro de la Promoción de la Juventud y el Empleo, Touré Mamadou. Junto a él, otros altos cargos del país fueron vacunados. No así el presidente Alassane Ouattara, quien se encuentra en un viaje oficial en Francia.

El ministro de Estado de Costa de Marfil, Patrick Achi (izquierda), recibe una primera vacuna Covid-19 de AstraZeneca en el palacio de deportes de Abiyán el 1 de marzo de 2021. © ISSOUF SANOGO / AFP

Este primer paquete se destinará a la vacunación del personal sanitario, las fuerzas de seguridad y los docentes y, durante la primera mitad del año el país recibirá más de dos millones de dosis de vacunas a través de COVAX.

Sin embargo, la primera persona en ser vacunada gracias a este programa fue el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, quien esta mañana recibió el antídoto de AstraZeneca en el Hospital Militar 37 de Accra. El país recibió el pasado 24 de febrero 600.000 dosis con las que mañana martes comenzará su proceso de vacunación.

Alberto Fernández promete “corregir errores” tras escándalo de las vacunas VIP en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asumió este lunes la “obligación de corregir errores” en la campaña de vacunación tras el escándalo desatado en el país por la 'vacunación VIP' de personas afines al poder, como el entonces ministro de Salud, Ginés García González.

Un escándalo de ‘vacunación VIP’ sacude a Argentina, donde el Ministerio de Salud dio a conocer este lunes un listado de 70 personas que fueron supuestamente inmunizadas de forma irregular con la Sputnik V. © Agustin Marcarian / Reuters

"Ningún Gobierno de la Tierra se puede otorgar el privilegio de no cometer errores, pero todo Gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegios y falta de solidaridad", afirmó Fernández.

El mandatario aseguró que “las reglas se deben cumplir” en un proceso de vacunación que Argentina está llevando a cabo con las vacunas Sputnik V, Sinopharm y la producida por el Instituto Serum de la India, si bien reconoció que “desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor al que acordamos contractualmente dosis de la vacuna Sputnik V".

EE. UU. no compartirá con México el suministro de vacunas anticovid

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes que el presidente Joe Biden no está considerando compartir con México parte del suministro de vacunas contra el Covid-19 de EE.UU. "No, el presidente ha dejado claro que está centrado en garantizar que las vacunas sean accesibles para todos los estadounidenses. Ese es nuestro foco", indicó en rueda de prensa.

Combinación de imágenes creada el 26 de febrero de 2021 muestra (De izquierda a derecha) al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden ALFREDO ESTRELLA , SAUL LOEB AFP

"El siguiente paso es la recuperación económica, y eso será garantizando que nuestros vecinos, México y Canadá, manejen la pandemia de manera similar, de forma que podamos abrir nuestras fronteras y reconstruir mejor, pero nuestro foco, el foco de la Administración es asegurarse de que todos los estadounidenses estén vacunados", detalló.

Pese a ello, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que pensaba pedirle a Biden en su primera cumbre bilateral de este lunes que permita que las farmacéuticas estadounidenses distribuyan la vacuna a México.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo