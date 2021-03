Covid19Hoy: “No es tiempo de relajarse con las medidas”, pide la OMS

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud dijo este miércoles 3 de marzo que el virus solo se combate con medidas simultáneas de autocuidado, vigilancia pública y vacunación. En esta línea, y en respuesta a una decisión que se tomó en Texas, el presidente estadounidense dijo que retirar el uso obligatorio de máscaras es un “pensamiento neandertal”. Además, España superó las 70.000 muertes por el virus.

Anuncios Lee mas

El irlandés Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), subrayó que los países que han iniciado la vacunación no pueden confiar 100 % en esta estrategia para combatir la pandemia. El llamado de atención llega dos días después de que el mundo registrara de nuevo un aumento en la cantidad de contagios globales, el primer giro en la curva tras siete semanas de descenso.

Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, casi 115 millones de casos se han reportado desde el inicio de la pandemia y al menos 2,5 millones de personas han muerto por el virus.

A continuación algunas de las noticias más importantes de este 3 de marzo sobre la pandemia:

OMS: "Corremos el riesgo de tener una nueva ola de casos"

Este es el panorama que anticipa el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) si las personas y las autoridades se relajan con las acciones de prevención del virus. "No es el tiempo de relajarse con las medidas, si lo hacemos corremos el riesgo de tener una nueva ola de casos", señaló el doctor Mike Ryan.

Ryan explicó que la lucha contra el virus tiene tres pilares fundamentales: medidas individuales de prevención, vigilancia sanitaria pública y vacunaciones. Si las tres se ejecutan en simultáneo "podemos conseguir que los confinamientos sean una cosa del pasado". Y por el contrario, "fallando en una de ellas, volveremos a medidas sociales a gran escala".

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, durante una rueda de prensa sobre el Covid-19 el 3 de mayo de 2020 en Ginebra, Suiza. © Denis Balibouse / Reuters

La recomendación del experto de la OMS llega cuando más de 100 países en el mundo han iniciado sus campañas de vacunación y ante la mirada cautelosa de los científicos sobre su efectividad teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas variantes.

“¿Qué significa pasar la fase de emergencia de la pandemia?”, se pregunta Stefan Baral, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Algunos apuntan a erradicar el virus por medio de vacunación masiva y rigurosos confinamientos, pero Baral apunta a un objetivo más modesto.

“En mi mente, eso supone que los hospitales no estén llenos, que las UCI no estén llenas, y que las personas no fallezcan trágicamente”, dijo el investigador a Reuters. Varios científicos consultados por la agencia han reducido su optimismo en las últimas semanas, creen que el SARS-CoV-2 permanecerá como un virus endémico, continuará circulando entre las comunidades y seguramente seguirá causando una carga significativa de casos y muertes en los años por venir.

EE. UU.: Biden dice que es un "gran error" levantar restricciones

El presidente de Estados Unidos reaccionó este miércoles a la decisión que tomaron al cierre del martes los gobernadores de Texas y Mississippi sobre levantar el uso obligatorio de mascarillas. "Creo que es un gran error", dijo Biden, "miren, espero que todos se hayan dado cuenta a estas alturas que estas máscaras hacen la diferencia".

El presidente Joe Biden habla con la prensa antes de una reunión bipartidista sobre la legislación en la lucha contra el cáncer en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos. 3 de marzo de 2021. © Brendan Smialowski/Pool vía Reuters

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó quitar el uso obligatorio de máscaras en el estado y dijo que para la próxima semana la mayoría de negocios deberían estar abiertos a su capacidad plena. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, también levantó el mandato de usar tapabocas, entre otras medidas para prevenir los contagios.

Según dijo Biden, la disponibilidad en aumento de vacunas tendrá impacto, pero resaltó que es importante seguir vigilantes usando máscaras, cuidando el distanciamiento y lavándose las manos.

"Lo último que necesitamos es el pensamiento neandertal que dice 'mientras tanto, todo está bien, quítate la máscara, olvídate'. Esto todavía importa", dijo Biden.

Gobierno español llama a la prudencia mientras el país contabiliza más de 70.000 muertes

Este miércoles, el conteo de muertes por Covid-19 ascendió en España a 70.247 fallecidos. En este contexto, el Gobierno apeló a la prudencia antes de levantar restricciones en la próxima Semana Santa.

El Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez considera que el país va por el camino adecuado, con una reducción de contagios, aunque lenta, pero prefiere ser prudente antes de relajar las prohibiciones mientras se mantengan indicadores preocupantes en la presión hospitalaria.

Entretanto, el portavoz del Gobierno anunció que el país comprará 17 millones de dosis más de la vacuna de Moderna, que ya había negociado la Unión Europea.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo