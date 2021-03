Justicia alemana prohíbe temporalmente vigilar al partido ultraderechista AfD

Die Rechtsextremen geben in der @AfD den Ton an. Deswegen ist die Einstufung als Verdachtsfall durch den #Verfassungsschutz absolut richtig. Unabhängig davon werden wir die AfD weiter politisch bekämpfen. Sie hat in den Parlamenten nichts verloren.https://t.co/qw2pxzGcK4