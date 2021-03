España: elecciones anticipadas en Madrid y mociones de censura en otras dos comunidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Diaz Ayuso, del Partido Popular (PP), convocó a elecciones anticipadas para evitar una posible moción de censura tras la acción presentada por el PSOE en Murcia contra el PP junto a Ciudadanos (Cs), partido en coalición con Ayuso en Madrid. Sin embargo, la izquierda madrileña presentó dos mociones de censura para evitar las elecciones. Ahora será la Justicia quien deba dirimir qué movimiento se hizo primero. En Castilla y León, el PSOE presentó igualmente una moción contra el PP.

No hay mes sin terremoto político en España. El 14 de febrero hubo elecciones en Cataluña, que dieron de nuevo mayoría absoluta a los independentistas. El 16 de febrero fue detenido el rapero Pablo Hasél, lo que provocó masivas protestas y tensión en el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El martes el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont, con las consecuencias que ello trae sobre Cataluña, y este miércoles 10 de marzo Madrid convoca a elecciones anticipadas ante el temor de una moción de censura como la presentada en Murcia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), convocó a elecciones anticipadas para el 4 de mayo por “el bien de Madrid y de España”, según justificó en una declaración institucional.

Este movimiento viene dado tras la moción de censura del PSOE en la región de Murcia contra el PP, auspiciada por Ciudadanos (Cs), partido de centroderecha socio de gobierno de Ayuso en Madrid.

Ayuso ha decidido dimitir de sus responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo de manera unilateral el gobierno de coalición.



Es una irresponsabilidad. Los madrileños esperaban vacunas y se han encontrado con las urnas. pic.twitter.com/FBtrAi2z2R — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 10, 2021

"La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos, el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia, y ya durante largo tiempo en otras autonomías, e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid, nos ha llevado a esta situación", aseguró Ayuso.

Sin embargo, Ignacio Aguado (Cs), vicepresidente de Madrid en el gobierno de coalición, aseguró escuchar “con estupor a la presidenta” y la acusó de mentir. “Rompe el acuerdo de forma unilateral, así como su palabra dada, lo cual es, desde nuestro punto de vista, la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la presidencia”, aseveró Aguado.

La izquierda presenta mociones de censura para evitar las elecciones

Al mismo tiempo del movimiento de Ayuso, la oposición de izquierda en el parlamento regional madrileño presentó dos mociones de censura para evitar unas elecciones anticipadas. Los primeros en moverse fueron Más Madrid, cuarta fuerza en el hemiciclo con 20 escaños, que presentó a Mónica García Gómez como candidata.

Por su parte, el PSOE, partido con más escaños en Madrid, que sin embargo ejerce de principal partido de la oposición, presentó a su candidato Ángel Gabilondo para una segunda moción contra Ayuso. Pero por el momento está por ver si prevalecerá la vía electoral o las mociones de censura.

Ayuso prioriza una vez más sus intereses personales y partidistas por encima del bienestar de las madrileñas y madrileños.



Registramos una moción de censura para acabar con esta irresponsabilidad de una vez por todas. pic.twitter.com/qqvG1aR5Xp — Más Madrid (@MasMadridCM) March 10, 2021

A las 16:00 hora española la mesa del parlamento regional madrileño ya había admitido a trámite las dos mociones, según confirmaron fuentes del PSOE a 'Eldiario.es'. "En teoría esta tramitación paraliza la disolución de la Cámara", afirmaron dichas fuentes al diario español. A su vez, Ayuso firmó el cese de todos los consejeros del gobierno.

Con la ley en la mano, no pueden convocarse unas elecciones si hay una moción de censura en trámite. Las elecciones fueron convocadas antes que las mociones, pero no serán convocadas oficialmente hasta que no aparezcan en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el jueves.

Todo indica que de nuevo serán los tribunales quienes deban decidir sobre unas elecciones en España, como ya pasó en Cataluña el mes pasado. En aquella ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulo el decreto del gobierno catalán que retrasaba las elecciones al 30 de mayo.

Terremoto político en Murcia

El movimiento en Madrid responde a una primera moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos en la región de Murcia y en el ayuntamiento de la capital homónima contra el PP. Ambas formaciones sumarían los 23 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en la comunidad que recaería sobre Cs. El PSOE se quedaría con la alcaldía de Murcia.

Quien esté pensando en este momento en poner en peligro la estabilidad del Gobierno de Murcia tiene un problema moral.



No, @InesArrimadas?#MurciaNoSeVende pic.twitter.com/exF2FRXvNW — Partido Popular (@populares) March 10, 2021

Este movimiento amenaza con ser el inicio de un terremoto político en todo el país. “Quien esté pensando en este momento en poner en peligro la estabilidad del gobierno de Murcia tiene un problema moral”, ha twiteado la cuenta del Partido Popular a nivel nacional, mencionando a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos y líder del partido en el Congreso de los Diputados.

Tanto PSOE como Cs justifican la moción en Murcia por las acusaciones de corrupción del PP en la región. Al escándalo de las vacunaciones irregulares en la comunidad que acabó con el exconsejero de Salud Manuel Villegas, se sumó la entrega por parte del vicealcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs) de tres gigas de información a la policía sobre supuesta corrupción del PP en la alcaldía.

Moción en Castilla y León y movimientos en Andalucía

Los últimos en sumarse al tren de las mociones de censura fueron los socialistas de Castilla y León. La comunidad está gobernada por la coalición de PP y Cs, que tras los movimientos en Murcia y Madrid aseguraron que no habría adelanto electoral.

Sin embargo, el PSOE, partido con más escaños en el hemiciclo, registró una moción para la que necesitaría el apoyo de al menos tres diputados de Cs, junto con los votos de otras formaciones como Podemos e IU con los que en principio debería contar.

El PSOE justificó este movimiento por las "múltiples causas de corrupción abiertas en los tribunales y sometidas a comisiones de investigación" contra el PP en las Cortes de Castilla y León.

❌ En Castilla y León la corrupción y la decadencia se elevan a 35 años de gobiernos del PP.



👉 Hay más motivos para la moción de censura que en Murcia. Ciudadanos tiene que reflexionar.



🌾 Esta tierra merece regeneración, cambio y esperanza.



🏛️ @ana_schez #DefenderCyL pic.twitter.com/RP1voEC7Jl — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) March 10, 2021

Por el momento no se han registrado movimientos en otras comunidades, si bien el partido de extrema derecha Vox instó al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a romper su coalición con Cs y convocar elecciones anticipadas.

Vox ofrece apoyos puntuales a este gobierno desde fuera del ejecutivo, que, sin embargo, no tiene previsto ningún movimiento dada la estabilidad que le ofrece el hecho de tener aprobados sus presupuestos anuales.

