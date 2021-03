Francia planea nuevas restricciones en la región de París por saturación de las UCI

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió durante el miércoles con los responsables de la gestión de la pandemia en Francia para dilucidar la conveniencia de nuevas medidas restrictivas en la región de Paris, cuyos hospitales se encuentran saturados ante el aumento de casos de coronavirus. El martes, el primer ministro Jean Castex dejó caer la posibilidad de un confinamiento de fin de semana en la región.

La situación epidemiológica en Francia no deja de empeorar, especialmente en la región de Île-de-France, en la que se encuentra París y donde viven más de 12 millones de personas. Allí, el aumento de casos de Covid-19 está llevando a un paulatino empeoramiento de la ocupación hospitalaria, lo que ha llevado al Gobierno a poner sobre la mesa la aprobación de medidas más restrictivas.

El presidente Emmanuel Macron afirmó el martes que se tomarán “nuevas decisiones” en “los próximos días” y este miércoles se reunió con los responsables de la gestión de la pandemia en Francia para dilucidar la conveniencia de nuevas medidas restrictivas en la región.

En Île-de-France la tasa de incidencia roza los 420 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en el global del país ha superado el umbral de alerta máxima de 250 casos. Además, en esta región se encuentran 1.177 enfermos en unidades de cuidados intensivos, más de la cuarta parte de los de toda Francia.

Ante estas cifras, se había planteado la posibilidad de mover pacientes a otras regiones, pero el director general de la entidad que reúne a los hospitales públicos de París, Martin Hirsch, indicó este miércoles que hasta el momento solamente se ha trasladado a 10 personas. "A finales de marzo, pensamos, sin que la tendencia se acelere o se frene -y no se frenará-, que tendremos entre 1.700 y 2.100 pacientes", afirmó.

"Si pongo una semana más, si voy al 6 de abril, ahí vamos entre 2.000 y 2.800 pacientes en cuidados intensivos. Así que 2.800 pacientes en cuidados intensivos, si se tiene memoria, es exactamente lo que nos costaba atender hace un año, a principios de abril del año pasado", explicó a la radio francesa RTL.

La posibilidad de confinamiento el fin de semana “está sobre la mesa”

En las últimas semanas, Macron se ha estado resistiendo a un nuevo confinamiento general, pero el martes el primer ministro, Jean Castex, dejó a su vez la puerta abierta a un confinamiento los fines de semana en la región. Es una opción que “está sobre la mesa”, expresó.

Castex indicó que todavía se tiene que evaluar la forma en que se llevarán a cabo las posibles medidas. "Veremos el perímetro geográfico que vamos a adoptar. Pero me parece que ha llegado el momento de adoptar decisiones en la región de París", señaló a la televisión BFMTV.

Junto a este anuncio, el primer ministro señaló también la posibilidad de vacunarse públicamente con el antídoto de AstraZeneca para dar ejemplo ante las dudas surgidas sobre sus efectos secundarios.

"Hasta ahora me decía que me vacunaría cuando fuera mi turno, sin atajos. (...) Ante esta situación me planteo vacunarme rápidamente para mostrar a nuestros conciudadanos que la vacuna es nuestra puerta de salida", aseguró el jefe de Gobierno.

Nueva variante bretona

Entretanto, en la región norteña de Bretaña, las autoridades anunciaron la aparición de una nueva variante no detectada por las pruebas PCR usuales que, sin embargo, por el momento no parece ser “más grave o más transmisible que el virus histórico", según se afirmó desde la Dirección General de Sanidad (DGS).

“Los primeros análisis indican que esta nueva variante no permite concluir una gravedad más importante, ni concluir una mayor transmisibilidad de este virus”, pero “como esta variante es efectivamente más difícil de detectar, tenemos dificultades para estimar el denominador, y en relación con eso, dependiendo de la circulación del virus y de lo que podamos identificar, es difícil evaluar su transmisibilidad y su grado de gravedad”, afirmó el organismo.

Esta nueva variante fue detectada tras detectarse un foco de contagio de 79 personas en el hospital de Lannion el 13 de marzo, de los cuales ocho portaban esta variante del virus.

