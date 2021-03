Covid19Hoy: Alemania sufre un “alza exponencial” de casos en medio de una tercera ola

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, reconoció este viernes en rueda de prensa que el país está inmerso en una tercera ola del virus y que sufre un “alza exponencial” de los casos, lo que ha llevado al Instituto Robert Koch a recomendar no viajar en Semana Santa para evitar que Alemania se encuentre en una situación similar a la de navidad. Entretanto, el primer ministro francés, Jean Castex, se vacunó con el antídoto de AstraZeneca y Boris Johnson anunció retraso en la vacunación en Reino Unido.

Más de un año después de que comenzara la pandemia de Covid-19, muchos países – especialmente los europeos– ven como no cesa el aumento de contagios pese a llevar varias semanas vacunando a sus respectivas poblaciones. En algunos como Francia se han vuelto a imponer duras restricciones. En Alemania hablan ya de tercera ola.

En el mundo son ya 121.882.440 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia y 2.692.806 los fallecidos por coronavirus, según datos de la Universidad Jonhs Hopkins.

A continuación, las noticias más destacadas de la emergencia mundial este 19 de marzo:

Alemania sufre un “alza exponencial” de casos en medio de una tercera ola

Los datos de contagios en Alemania no eran muy alentadores en los últimos días y este viernes el ministro de Salud, Jens Spahn, reconoció en rueda de prensa que el país está inmerso en una tercera ola de Covid-19 que será difícil de detener incluso por medio de la vacunación.

"Nos encontramos en la tercera ola de la pandemia, las cifras aumentan, el porcentaje de mutaciones es grande", dijo Spahn. "Un análisis honesto de la situación es que en Europa aún no hay suficientes dosis como para detener a través de las vacunas esta ola”, agregó para recordar a continuación que "incluso si las vacunas llegaran a tiempo, pasarán todavía algunas semanas antes de que los grupos de riesgo estén totalmente inmunizados”.

Spahn confirmó también que Alemania está en contacto con Rusia para cerrar contratos de compra de la vacuna Sputnik V. "En realidad, estoy muy a favor de que lo hagamos a nivel nacional si la Unión Europea no hace algo", aseveró.

Por su parte, el vicepresidente del Instituto Robert Koch, Lars Schaade, hizo un llamado a la precaución para las próximas vacaciones de Semana Santa. "Es muy posible que en Semana Santa estemos en una situación similar a la de Navidad, con números de contagios muy altos, muchos casos graves mortales y hospitales sumamente sobrecargados”, explicó.

Por ello, pidió a los alemanes que “pasen la Semana Santa con sus más cercanos. Les pido también evitar los viajes dentro y fuera del país. Jens Spahn anunció además que con los actuales números es muy difícil que se rebajen las restricciones. “Al contrario, puede que incluso tengamos que dar pasos hacia atrás”, añadió.

El primer ministro francés, Jean Castex, se vacuna con AstraZeneca

Este viernes el primer ministro de Francia, Jean Castex, se vacunó con el antídoto de AstraZeneca en presencia de la prensa para dar ejemplo a la población y reforzar la confianza en esta vacuna tras la preocupación desatada por los posibles efectos adversos provocados tras su inoculación.

El Primer Ministro Jean Castex recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca el viernes 19 de marzo en el hospital Bégin de Saint-Mandé, cerca de París, para tranquilizar a los franceses tras la breve suspensión del suero antiviral. AFP - THOMAS COEX

"No he sentido absolutamente nada", afirmó Castex. "Hasta ahora me había marcado un curso de acción, es decir, vacunarme cuando llegue mi turno, sin privilegio", pero "en realidad me dije a mí mismo que sería prudente que me vacunase muy rápido (...) para mostrar a mis conciudadanos que la vacunación es la salida de esta crisis y que podemos ir allí con total seguridad", aseveró.

La Agencia Europea del Medicamento dijo ayer jueves que la vacuna es "segura y eficaz", tras lo que varios países, incluido Francia, afirmaron que volverían a la vacunación tras haber dejado de usar este antídoto por precaución durante unos días.

Boris Johnson anuncia retraso en vacunación y se vacunará con AstraZeneca

Reino Unido anunció el jueves que siguen en marcha su plan para aliviar las restricciones por la pandemia de coronavirus pese al retraso en la vacunación por la escasez de suministro de vacunas de AstraZeneca desde la India.

El Servicio Nacional de Salud informó a los centros hospitalarios que las dosis estarán “significativamente restringidas” por cuatro semanas desde el 29 de marzo.

El primer ministro británico, Boris Johnson, sostiene un vial de una vacuna COVID-19 de Oxford-AstraZeneca, durante su visita a un centro de vacunación en el estadio de Cwmbran, en Cwmbran, sur de Gales, Gran Bretaña, el 17 de febrero de 2021. © Geoff Caddick/Pool via REUTERS

"En una vacunación de este ritmo y de esta envergadura, es inevitable que se produzcan algunas interrupciones en el suministro y es cierto que a corto plazo estamos recibiendo menos vacunas de las que habíamos previsto hace una semana”, afirmó el primer ministro Boris Johnson, quien visitará la India el próximo mes y negó que el gobierno indio haya prohibido las exportaciones.

Johnson anunció también que este viernes le toca su turno de vacunación con el antídoto de AstraZeneca y pidió vacunarse a la población pese a las dudas surgidas en los últimos días a raíz de la aparición de trombos en pacientes vacunados con dicho suero.

"La vacuna de Oxford es segura, y la de Pfizer también. Lo que no es seguro es contagiarse de Covid, por lo que es muy importante que todos nos vacunemos en cuanto nos toque, y resulta que yo me voy a vacunar mañana, y el centro en el que me voy a vacunar utiliza actualmente la vacuna de Oxford/AztraZeneca para los que reciben su primera dosis, que es la que yo me voy a poner", afirmó el jueves.

EE. UU. alcanza los 100 millones de dosis con Biden en la presidencia

Dicho y hecho. Joe Biden se está apresurando a cumplir varias de sus promesas electorales en sus primeros meses como presidente de Estados Unidos y este viernes llegará el turno de los 100 millones de vacunas dentro de los 100 primeros días de gobierno.

"Estoy orgulloso de anunciar que mañana habremos cumplido mi objetivo de 100 millones de dosis, semanas antes de lo previsto", anunció ayer jueves en un discurso en la Casa Blanca. En el cómputo global, el país suma ya 115 millones de dosis inoculadas desde que comenzara el proceso de vacunación.

Los datos reflejan asimismo que ya hay un total de 40 millones de personas inmunizadas, lo que equivale al 15,9% de la población mayor de 18 años. Biden adelantó que la semana que viene anunciará las nuevas metas en el plan de vacunación y alentó a la población a que no "bajen la guardia".

"La rapidez y la eficiencia deben ir de la mano de la justicia y la equidad", aseveró.

México tendrá acceso a 2,5 millones de vacunas de Estados Unidos

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que México ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para acceder al suministro de 2,5 millones de vacunas, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador había pedido a su homólogo Joe Biden, quien hasta el momento había negado esa posibilidad.

Ebrard afirmó que el acuerdo "da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870.000 adultos mayores (mexicanos) a quienes se les aplicó en febrero".

La postura de EE. UU. era la de no permitir la exportación de vacunas hasta no garantizar la inmunización de su población, sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que el acuerdo incluiría también 1,5 millones de dosis para Canadá.

"Todavía no está totalmente finalizado, pero es nuestro objetivo", dijo Psaki en una sesión informativa diaria en referencia al acuerdo. "Garantizar que nuestros vecinos puedan contener el virus es... una misión crítica para acabar con la pandemia", añadió.

Preguntados sobre si el envío de vacunas tiene relación con el anuncio por parte de México de restricciones a los viajes no esenciales a través de su frontera sur con Guatemala y Belice "para evitar la propagación del COVID-19", funcionarios de ambos países evitaron dar una respuesta clara, si bien reconocieron que la decisión se produjo en el contexto de las actuales conversaciones sobre vacunas e inmigración.

Psaki reconoció también que EE. UU. cuenta actualmente con siete millones de dosis de AstraZeneca que puede liberar, pero que de momento solo ofrecerá a Canadá y México. "Tenemos una serie de solicitudes de varios países de todo el mundo y ciertamente continuaremos esas conversaciones", dijo.

India registra los peores datos de contagios desde noviembre

Los contagios en India corren el riesgo de dispararse. Este viernes las autoridades confirmaron 39.726 nuevas infecciones en 24 horas, un dato que contrasta con las cifras esperanzadoras de febrero en que se estaban registrando en torno a 10.000 casos diarios. Con ello, las autoridades se afanan en multiplicar los esfuerzos para que la segunda ola no se dispare.

Un adulto es inoculado por un personal médico con la vacuna Covishield como parte de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus Covid-19 en el hospital SRCC de Mumbai el 19 de marzo de 2021, mientras los casos de coronavirus siguen aumentando. © INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Entre las medidas propuestas por el ministerio de Salud se encuentra la necesidad de "rastrear un mínimo de 20 contactos por caso positivo en las primeras 72 horas, junto con el aislamiento y el tratamiento temprano de los casos graves".

Entretanto, la vacunación prosigue en el país, que ha inoculado ya 30 millones de dosis, con 6,9 millones de personas que han recibido ya las dos dosis necesarias para la inmunización. "Nadie debería tener dudas sobre las vacunas contra la covid-19. Insto a todos a que se las pongan", afirmó en el Parlamento el ministro de Salud, Harsh Vardhan.

Con Reuters y EFE.

