Zinédine Zidane abandona el Real Madrid

El francés renunció a su cargo como técnico del Real Madrid. La leyenda del club blanco acaba este 27 de mayo su segunda etapa como entrenador en la capital española tras dos años y medio a cargo del equipo.

Anuncios Lee mas

La prensa madridista deportiva lo venía anunciando varios días y ahora es oficial: la leyenda francesa Zinédine Zidane abandona el banquillo del Real Madrid.

El club blanco lo comunicó este 27 de mayo refiriéndose al entrenador como “uno de los grandes mitos del Real Madrid”.

“Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión”, añadió el club.

El técnico informó este miércoles al club y a sus jugadores sobre la decisión que había tomado tras la conclusión de su temporada más complicada, la primera sin títulos y con un gran desgaste físico y mental.

Es la segunda vez que Zidane renuncia como entrenador del club del que también fue jugador.

Tras la una primera etapa, muy exitosa e iniciada en enero del 2016, el seleccionador entendió al final de la temporada 2018 que el equipo necesitaba un nuevo rumbo para volver a ganar, sin él, y renunció al cargo tras una etapa iniciada en enero del 2016.

Pero la mala temporada del Real Madrid sin el francés en el banquillo impulsó su regreso. Y el 11 de marzo de 2019, Zinédine Zidane, convencido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, volvía al mando del equipo.

Una ola de homenajes en el vestuario

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se despidió en sus redes sociales de 'Zizou' con un cariñoso mensaje.

“Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster”, escribió el defensa español en su cuenta oficial de Instagram.

El alemán Toni Kroos, el español Dani Carvajal, muchos jugadores del vestuario también le rindieron homenaje en sus redes.

Su compatriota y campeón del mundo Raphaël Varane no podía faltar.

“Desde que llegué a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, un mentor. Me has ayudado a desarrollarme como jugador y como hombre. Supiste llevar a esta generación dorada a la cima (¡y varias veces!). No puedo agradecerte lo suficiente todos los consejos que me diste, tanto dentro como fuera del campo. ¡Gracias de nuevo, jefe! Todo lo mejor y hasta pronto, espero.”, escribió el defensa galo.

En casi cinco años, sumando sus dos etapas al mando del Real Madrid, Zidane es el segundo entrenador más galardonado de la historia del club, con 11 títulos, de los cuales un histórico triplete en la Liga de Campeones (2016, 2017, 2018).

Con EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo